Слуцкий: «Завершение карьеры? Есть утомление. Точно не буду бросаться на первое попавшееся предложение»

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении тренерской карьеры.

— Допускаете, что работа в «Шанхай Шэньхуа» была вашей последней на профессиональном уровне?

— Не знаю. Не могу сразу сказать. Это очень сложно. Точно не буду говорить, что я завершаю тренерскую карьеру, но накопился высокий уровень утомления. Это нормально, когда тренер выгорает. Куча российских тренеров через это прошли. И уж тем более это частое явление для топовых специалистов. Уровень стресса, вне зависимости от того, Китай это, Россия, Англия или Голландия, максимальный. У меня пока нет долгосрочных планов, но какое-то время я точно потрачу на реализацию своего медийного потенциала.

— Вас действительно не привлекает вариант работы в России?

— У меня глобально ничего не изменилось. Мне как тренеру нужен какой-то челлендж. Должен взвесить предложение и понять, что плюсов намного больше — должно быть максимально интересно. Учитывая то, сколько я работаю, считаю, что заслуживаю уже выбирать и спокойно себя чувствовать. Точно не буду сидеть и бросаться на первое попавшееся предложение. Очень спокоен в этом плане. Если не будет вызова, то сделаю упор на медийную составляющую. Я в том возрасте и статусе, когда максимально избирателен.

Слуцкому 55 лет. Он тренировал «Олимпию», «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России, «Халл Сити», «Витесс», «Рубин» и «Шанхай Шэньхуа».