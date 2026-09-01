«Хочу быть спортсменкой и человеком, а не медиаперсоной». Интервью пловчихи из вирусного видео со слезами

21-летняя Алина Гайфутдинова — о том, как воспринимает свалившуюся славу.

Девушку из Ижевска мало кто знал до прошедшего в Париже чемпионата Европы по водным видам спорта — разве что специалисты в плавании. Но видео интервью, когда Алина узнала о рекорде России от корреспондента и искренне расплакалась, стало вирусным.

В большом разговоре с «СЭ» Алина рассказала:

в чем особенность американок, но почему их не стоит бояться

как она несколько раз оставалась без медалей российских соревнований по спорным причинам и решила закончить

как она относится к самораскрутке в соцсетях

на что хватает зарплаты пловчихи

о чем она мечтает теперь.

Обменяла бы билет на Лазарева и популярность на личную медаль

— Алина, как ты живешь в таком графике? Чемпионат Европы, спартакиада, интервью...

— Это я еще успела зубы и глаза вылечить на неделе! (Смеется.) Мы считаем на любом турнире километраж, гликолиз, получилось больше, чем на чемпионате мира год назад, и дней было поменьше. Но я чувствую, что морально и физически уже окрепла, и мне чуть проще работать в таком режиме, когда всегда в тонусе. Перед чемпионатом Европы были на сборе, потом быстренько приехала домой в Обнинск, собрала три чемодана — чемпионат Европы, потом слетала в Екатеринбург на спартакиаду, успела там еще переболеть. Слава богу, операцию на глаза одобрили. Один день дома в Обнинске, потом в отпуск в Турцию и дальше в Ижевск к семье на недельку. Совмещать с тренировками это все сложно, но когда соревновательный период, наоборот, только удовольствие, драйв. Пока молодая, силы есть, надо поездить!

— Как Париж?

— У нас не было много времени куда-то сходить. Меня спрашивали, видела ли там «рататуев»... Ни одного, к сожалению.

— Если на холодную голову, что перевешивает по итогам Евро — ощущение прорыва или недостаток личной медали?

— После 100 метров на спине я сильно плакала, потому что хотелось личную медаль. Тренер заранее меня готовила: «Алин, надо стараться брать личную медаль». Если хотим показывать что-то крутое на международном уровне, на чемпионате Европы надо попадать в призы.

Но как плавали раньше на чемпионатах Европы и как сейчас — абсолютно разный уровень. После полуфинала на полтиннике поговорили немного с Кертис, она говорит: «Классный заплыв». Я ей ответила: «Ты какой-то прекрасный монстр просто!» А как еще назвать человека, который снимает три десятых с мирового рекорда на 50 метрах на спине?

Так что было сложно. Я показала суперкрутые для себя результаты на 50 метрах и на сотне, но этого не хватило. Сейчас понимаю, что молодец, сделала все, что могла. Не получилось в финалах: оба проплыла хуже. Не хватило результата — значит, недоработали. Это если здраво оценивать. А там эмоции захлестывали. Возможно, не покажи я в полуфинале такие быстрые секунды, была бы в финале на пьедестале. Личной медали, конечно, хотелось. Думаю, все туда ехали за ней.

— Обменяла бы вирусное интервью, билет на Лазарева и всю эту популярность на личную медаль?

— Ох, сложный вопрос... Да обменяла бы, сто процентов! Я все-таки спортсмен, а не медиаперсона. Конечно, буду безумно счастлива пойти на концерт, но личной медали радовалась бы точно не меньше.

— Если бы в один день были концерты Сергея Лазарева и Канье Уэста, пошла бы на Лазарева?

— Сто процентов. Я очень люблю его слушать. Вообще я слушаю в основном то, что слушал мой папа, что играло в машине в моем детстве. «Король и Шут», «Алюминиевые огурцы»... Современную музыку мне достаточно сложно слушать. Сергей Лазарев — one love, любовь. Но на соревнованиях я чаще всего выхожу под электронную музыку, нужен более жесткий бит, чтобы настроиться.

— Сильно изменилась жизнь после того вирусного интервью?

— Нет, такая же жизнь. Узнают в бассейне и около него, узнали недавно в магазине, когда я пришла коврик забирать. Соцсети немного превращаются в Tinder (приложение для знакомств. — Прим. «СЭ»)... Но в бытовом плане все по-прежнему, и я этому очень рада. В обычной жизни хочу быть спортсменкой и просто человеком. Конечно, рада, когда меня узнают, потому что это определенное признание заслуг. Это дает много мотивации работать дальше. Но если меня не узнают, тоже совершенно спокойна и рада. Только жаль, что в соцсетях я не могу на все сообщения ответить.

— Не обижает, что как будто для славы пловчихе нужна эффектная внешность и вовремя красиво заплакать? Одних результатов будет мало.

— Чтобы быть крутым спортсменом, надо показывать крутые результаты. А чтобы быть известным спортсменом, не обязательно их показывать, это правда. Сейчас весь интернет живет короткими роликами. У меня стало вирусным это видео. Что оно мне дало? По факту, если бы я продолжила на это давить, как-то развивать эту историю, то получала бы от нее гораздо больше. Но я не хочу. Хочу в первую очередь быть спортсменкой.

Если получится за счет результатов продвигать спорт в массы — круто. Юлия Ефимова известна и как суперспортсмен, и в медиа, потому что она работает над образом. Есть Анастасия Фесикова-Зуева — тоже очень крутая, но она никогда себя сильно не продвигала. Думаю, на закате карьеры я бы попробовала активнее развивать эту сторону. А сейчас веду свои соцсети в свое удовольствие. Хочу выложить красивые цветочки на улице — выложу. Или видео про плавание. Понимаю, что, скорее всего, такое видео не залетит. Но мне хочется этим поделиться.

— Ты рассказывала, как когда-то бежала за плакатом Фесиковой, поскользнулась и ударилась. Готова морально к тому, что теперь уже у какой-нибудь шестилетней девочки будет висеть твой плакат и она побежит за тобой?

— Конечно, готова. Если у детей появляется мотивация и они видят ее во мне — только порадоваться могу. Если дети из маленьких городов увидят, что можно быстро плавать и попасть в сборную России даже оттуда, — это же здорово. И наоборот, меня это будет мотивировать. Скажем так: если у меня будут расти соцсети за счет результата — супер. Специально создавать какие-то инфоповоды не хочу.

Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Кира Манохина и Алина Гайфутдинова. Фото Reuters

Техническое образование обязательно получу

— Ты вообще не кажешься человеком, у которого в голове только спорт. Водородная энергетика, художественная школа, желание стать бортпроводницей...

— У меня в школе лучше всего было с физикой и математикой. Я технарь, до сих пор очень люблю математику. Сейчас учусь на спортивном факультете и, с одной стороны, немного жалею, потому что раньше училась на технической специальности в политехе. С другой, понимаю, что нынешнее образование помогает мне в спорте, я уже сейчас его использую. Но я хочу потом отучиться и строить двигатели, техническое образование обязательно получу. А как там пойдет в будущем — не загадываю.

— А ты долгую карьеру планируешь? Просто когда четыре месяца на обезболах, как ты говорила, и есть интересная альтернатива — стоят ли все эти страдания того?

— Тут вопрос в том, насколько мне хватит терпелки. А терпелки у меня много. (Смеется.) Что будет через год, я не представляю. Год назад не думала, что на чемпионате Европы возьму три медали. По нынешней жизни мы не можем предугадать, что произойдет завтра, через месяц.

— В 17 лет ты вообще не думала, что останешься в профессиональном плавании. Это был страх, что вся жизнь на спорт уйдет? Или «черт, почему у них получается, а у меня нет»?

— Страха остаться в спорте никогда не было. У меня суперклассные родители, которые меня поддерживали во всех начинаниях. Когда в 11-м классе я уже решила, что все-таки буду плавать, они просто пришли в школу и подписали документы о том, что берут на себя ответственность за мое обучение.

Но у меня достаточно долго была ситуация, когда я плавала быстро, но оставалась без медалей. На первенстве России в Пензе у меня однажды не сработал щит. Я приплыла второй — это прямо видно, у меня до сих пор сохранились видео, — а в итоге стала седьмой. Протест тогда не подали. Было обидно, что даже не попытались.

Через полгода был «Резерв России». В первый день были 100 метров кролем, не моя основная дистанция — приплываю четвертой, проигрываю сотую. Не получилось справиться с эмоциями, начала заболевать. В итоге пропустила другие дистанции, уехала без медали.

Потом мне говорят: «А поехали с нами на открытую воду». Я думаю — а поехали. У нас была сильная эстафета — минимум призеры России. В итоге нас не допускают, тоже какая-то волокита с документами.

И у меня грусть, печаль, тоска. Пришла к тренеру и сказала: «Все, больше не хочу. Не могу плавать, стараться, работать и все время оставаться без медали». В юниорскую сборную никак не могла попасть, все время была в запасе. Поэтому пришла к мысли, что пора заканчивать.

А потом я попала к Наталье Андреевне [Козловой]. Первый сбор оплачивала сама, родители тогда наскребли деньги. Два сбора — и я становлюсь на чемпионате России третьей. Отобравшись в финал восьмой, обогнав Настю Фесикову. А через два месяца снова поехала на открытую воду, и с командой стали вторыми. Достаточно уникальный случай — призер чемпионата России на 50 метрах и призер чемпионата России на открытой воде, в эстафете на 5 километров.

— В Обнинске сильно отличались условия от Ижевска?

— В бытовом плане мне комфортно — нравится быть одной в квартире. Грустно только приезжать после соревнований, у меня очень большая семья, и обычно приезжаешь — все собираются, сидим, болтаем. А тут одна.

В смысле спортивных условий разница колоссальная. Здесь более профессиональный подход. В Ижевске в детстве рядом строили 50-метровый бассейн — обещали построить быстро, но, конечно, строили так, что у нас шутили — «я в этом бассейне не поплаваю, только мои дети». Но потом пришел новый президент, стройку разморозили, все быстро сделали, и последние года полтора в Ижевске я тренировалась уже в «полтиннике». Бассейн классный, но в Обнинске уровень и отношение к спортсменам совершенно другое. В Ижевске больше про детско-юношеское плавание, в Обнинске — про взрослый спорт.

Фото Global Look Press

Квартиру в Обнинске позволить себе не могу, зато машину купила

— Плавание как зрелище тебя цепляет? Сама весь чемпионат России высидишь зрителем?

— Зрелищности у нас хватает. Просто ее нужно масштабировать. Например — только что прошла спартакиада, и я понимаю, это очень важный старт для регионов. Но, учитывая, что туда приехали около 40 человек с чемпионата Европы, хотелось чего-то более драйвового и интересного для зрителей. Больше энергии. Какие-то смешанные эстафеты устроить, перемешать спортсменов между собой, шоу-заплывы сделать. Как будто именно на таком старте можно было чуть повеселиться. Где-то хочется разгружать себя и зрителей. На Кубке Сальникова нам разрешают выходить в своих костюмах, отрываемся как можем.

— А на Спартакиаде были призовые?

— Пока не знаем. Никаких официальных документов у нас пока нет. Ждем, что и как будет...

— В принципе пловцы могут себя обеспечить?

— Мы можем себя содержать, и спасибо на этом. Жаловаться на наши зарплаты не буду, хотя квартиру в Обнинске сейчас себе позволить не могу. Дай бог, когда-нибудь накоплю. Зато машину себе купила — Mazda СХ-30! Именно такую и хотела! Правда, сейчас с бензином проблемы... Может, когда-то придется пересесть на что-то электрическое.

— О чем сейчас мечтаешь?

— Сложный вопрос. Хочу быть максимально здоровой и чтобы были здоровы мои родители, потому что это та опора, благодаря которой я продолжаю двигаться вперед. Чтобы у моего тренера тоже все было хорошо. У нее и своих проблем хватает, а сколько она вкладывает в нас... Относится к нам как мама. Очень сильно ее люблю!

И очень хочу, чтобы наш спорт развивался и о нем больше узнавали, чтобы дети занимались этим классным видом спорта, чтобы он был доступен всем. Уже начальный уровень дает обалденную базу на будущее. И чтобы на нас приходило больше людей. То, как болеют в Париже, обалденно. Когда Маршан стоял на пьедестале и все трибуны пели ему гимн... Без музыки! Понимаешь, что ради этого стоит работать, чтобы потом еще хотя бы раз увидеть такое вживую. Это невозможно передать словами — хочется закрыть уши, потому что даже во время интервью ничего не слышишь.

А материальное... Даже не знаю. Родители всегда старались сделать так, чтобы у меня было все необходимое, но при этом никогда особо не баловали. В целом у меня все есть, работаю за идею. (Улыбается.) Есть определенные цели и медали, к которым хочется стремиться. А еще собаку хочу. Корги! Они такие классные. Но с моими сборами не хочется ее мучить, так что попозже.

— Какая-то ты вся такая позитивная. Косяков и не найдешь.

— Плохо старались просто!

Фото соцсети

— У тебя сестра — биатлонистка, выступает за сборную Молдавии. Не было зависти: тебе закрыт путь, а она ездит на международные турниры?

— Никогда. Я очень рада за свою сестру. У меня вообще вся семья что-то делает. Старший брат тоже пловец, мастер спорта, выступал за Удмуртию. Дедушка был в сборной СССР по велоспорту. Мама занималась легкой атлетикой. Папа лазил по скалам, плавал, играл в волейбол. У меня всегда был какой-то движ вокруг. Я играю в настольный теннис, неплохо бегаю на лыжах, даже хорошо. Поэтому никакой зависти. Наоборот, период, когда мы не участвовали в международных соревнованиях, для меня сложился очень удачно — я успела натренироваться, подготовиться, выйти на российском уровне на лидирующие позиции, чтобы сейчас, возвращаясь на международную арену, уже иметь возможность что-то противопоставить другим. Просто выступать ради выступления неинтересно.

Мне раньше казалось — американок невозможно обогнать. Вот честно. Стоишь рядом с ними — и моя нога раза в три меньше их. Мы можем сколько угодно говорить, какие мы крутые и классные. Но достаточно просто сесть с ними в кол-руме. Они кажутся нереальными, крутыми. Огромные, сильные, уверенные в себе и прекрасно знают, что могут. И появляется мандраж.

Но когда сама проплываешь с третьим результатом в мире, понимаешь — все реально. Осталось просто научиться стабильности, выходить и не бояться их.