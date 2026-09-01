Мостовой рассказал, откуда у него появилась такая харизма

Экс-футболист откровенно ответил на вопрос актера Алексея Лукина в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?».

Во вторник стартовал второй сезон шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?». В его рамках Сергей Игнашевич и Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее. Гостем в первом выпуске второго сезона стал известный актер и брат футболиста ЦСКА Матвея Лукина — Алексей Лукин.

— У вас такая харизма, уверенность, самоирония. Как сейчас говорят молодые ребята, присутствует аура. Это было с вами с детства или пришло к вам после первых успехов на футбольном поле? — спросил Лукин.

— Это пришло, когда мы из СССР уехали в Европы. Мы были одними из первых, кто уезжал, а может быть, и первыми — 1990-1991 годы. Если раньше здесь все запрещалось, все ходили в черном и коричневом, других цветов не было. А там все открылось, увидели цветные картинки, цветные мячи. Там уже поняли, что ты свободный человек, со всеми разговариваешь, смеешься, подкалываешь. А здесь нельзя было — сидел в раздевалке на всех смотрел и не дай бог чего-нибудь скажешь. Еще с Игорем Шалимовым между собой мы могли посмеяться, но остальные... А в Европе в раздевалку заходишь — в тебя летит что-нибудь, ты сам берешь бутылку, швыряешь, и пошло-поехало. Я связываю это с этим периодом», — ответил Мостовой.

Полный выпуск шоу «Кто здесь Царь?» можно посмотреть на VK Видео и YouTube.