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Мостовой рассказал, почему «Спартак» может стать чемпионом

«Кто здесь Царь?».

Экс-футболист порассуждал на тему возможного чемпионства «Спартака» в новом выпуске шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?».

«Есть возможность стать чемпионом, есть состав, есть глубина состава. Литвинов получил травму, но есть Пруцев, скоро выздоровеет Мартинс. Надеюсь, Даку начнет забивать, есть Угальде, Солари. Но эта игра с «Оренбургом» меня выбивает. Как мне Карседо? Нормально! Когда есть результат, то тебя носят на руках, будут хвалить. Не будет результата — и Карседо будет плохим», — сказал Мостовой.

Другой постоянный эксперт шоу Сергей Игнашевич считает, что у «Зенита» больше шансов выиграть чемпионат, чем у «Спартака».

«Если посмотреть на состав, то есть и четыре центральных защитника на две позиции, и фланги хорошо укомплектованы. И центр поля укомплектован — Барриос в опорной зоне, Вендел с позиции второго опорника в позицию инсайда всегда подключается, плюс Педро. Они могут играть и в два опорника, и в двух инсайдов. «Спартаку» даже не снилась та глубина, которая есть у «Зенита».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Роман Зобнин и&nbsp;Маркиньос после матча с &laquo;Оренбургом&raquo; 30&nbsp;августа.«Спартак» обесценил победу над «Зенитом». И судейство здесь ни при чем



Помимо уровня игроков есть еще одна важная вещь — есть тренер Семак, есть помощники. Оливейра уже на протяжении многих лет отлично управляет латиноамериканской группой игроков. Есть Константин Зырянов, председатель совета директоров, есть в штабе Анатолий Тимощук и Саша Анюков, все — футбольные люди, которые знают все нюансы, как в нашем чемпионате добиваться результата. И в этом смысле «Зенит» — фаворит гонки со «Спартаком», — сказал Игнашевич.

Во вторник стартовал второй сезон шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?». В его рамках Игнашевич и Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее. Гостем в первом выпуске второго сезона стал известный актер и брат футболиста ЦСКА Матвея Лукина — Алексей Лукин.

Полный выпуск шоу «Кто здесь Царь?» можно посмотреть на VK Видео и YouTube.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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