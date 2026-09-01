«Ростов» всухую обыграл ЦСКА в матче Кубка
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.
Встреча прошла на «Ростов Арене».
Счет на 75-й минуте матча открыл нападающий хозяев Имран Азнауров. На 85-й минуте преимущество ростовчан увеличил защитник Данила Прохин.
«Ростов» с 9 очками лидирует в группе D, армейцы с 2 очками — на третьей строчке.
В следующем тура команды снова встрется друг с другом. Встреча пройдет 14 октбря на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.
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