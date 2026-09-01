«Ростов» всухую обыграл ЦСКА в матче Кубка

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Встреча прошла на «Ростов Арене».

Счет на 75-й минуте матча открыл нападающий хозяев Имран Азнауров. На 85-й минуте преимущество ростовчан увеличил защитник Данила Прохин.

«Ростов» с 9 очками лидирует в группе D, армейцы с 2 очками — на третьей строчке.

В следующем тура команды снова встрется друг с другом. Встреча пройдет 14 октбря на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.