Онугха остался недоволен жизнью в Турции: «По сравнению с Россией — небо и земля»

Нападающий «Родины» Герман Онугха в разговоре с «СЭ» рассказал о жизни за границей.

«Везде по-разному. В Турции мне не понравилось: плохой уровень жизни, люди, организация команд. По сравнению с Россией — небо и земля. Можете спросить Джикию, Чалова или Макарова — все вам скажут то же самое. Но в Дании было прекрасно», — сказал Онугха «СЭ».

Онугха перешел в «Родину» 20 августа. До этого россиянин играл за турецкий «Кайсериспор», датские «Копенгаген» и «Вайле», израильский «Бней-Сахнин», «Рубин», «Крылья Советов», «Краснодар», «Тамбов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».