Актер Алексей Лукин рассказал, что Мостовой мог бы сыграть героя-любовника

Известный актер и брат футболиста ЦСКА Матвея Лукина стал новым гостем шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?».

Во вторник стартовал второй сезон шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?». В его рамках бывшие футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее.

«Александр — это просто герой-любовник. А вот Сергею посложнее. Может, актер массовых сцен, какие-то эпизоды яркие. Возможно, подошли бы отрицательные роли. Представляю, как он выходит из темноты. Я бы испугался! Он очень фактурный. Возможно, какого-то персонажа из 90-х в стиле «Слово пацана», — сказал Лукин.

Также Алексей рассказал, кто самый кинематографичный персонаж нынешнего ЦСКА.

«Матвей Лукин», — не буду отвечать, но хотелось бы. Он очень харизматичный на поле. Мне нравился Карраскаль, когда играл. У него такой вайб «Джоги Бониты». А так — Мойзес, здоровья ему! Лидер в раздевалке, и юмор, и харизма. Мне кажется, мог бы сыграть положительного персонажа, где он будет с напарником ходить, может, полицейского», — считает Лукин.

Полный выпуск шоу «Кто здесь Царь?» можно посмотреть на VK Видео и YouTube.