При его участии покупали Соболева и продавали Кокорина.

Вчера «Спартак» дома уступил «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 0:2. Похоже, ответная встреча в Лиссабоне станет простой формальностью — в гостевую победу над столь мощным соперником верится с трудом.

Однако куда важнее сейчас то, что творится внутри клуба. После матча спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов заявил, что покинет свой пост. Занять его место готов итальянец Франко Камоцци, который уже работал в «Спартаке».

Что нужно знать о Франко Камоцци

Собрать досье на Камоции оказалось непросто. Известно, что Франко — уроженец Милана, ему 47 лет. Начинал он свой путь в медицине и различных сферах бизнеса, долгое время работал за рубежом. В 2010 году Камоцци вернулся в Италию и через некоторое время получил там лицензию агента ФИФА.

В открытых источниках информации о том, кто является клиентами Франко, нет. Сам он утверждает, что занимается посредничеством между другими агентами, ФИФА и клубами (в том числе и РПЛ), отвечая за оформление сделок.

Работа в «Спартаке»: помог купить Соболева и Ларссона, нашел способ продать Кокорина

Появился Камоцци в «Спартаке» два года назад. Изначально он не был сотрудником клуба и просто помогал Леониду Федуну — оценивал перспективы того или иного игрока, после чего высказывал свое мнение по потенциальному трансферу. Однако на сайте агентства Blacklist, основателем которого является Франко, есть другая информация. Там в профиле Камоцци указано, что с 2016 года он работал консультантом в «Спартаке» по вопросам внешнего рынка.

Итальянец оказался в окружении Федуна благодаря Зареме Салиховой. «Наша дружба с семьей Федуна началась четыре года назад. Дело в том, что моя жена дружит с его супругой. Так я познакомился с семьей Федуна», — признался Камоцци «СЭ» в сентябре прошлого года. Чуть позже «Спартак» подписал с Франко официальный договор на оказание консалтинговых услуг.

По словам Заремы Салиховой, у Камоцци есть связи в европейских топ-клубах. «Когда возник вариант с Ларссоном, то Франко советовался с селекционерами «ПСЖ». Они сказали, что знают о Джордане и его можно смело подписывать», — заявила Салихова в интервью журналисту Ивану Карпову.

К успехам Камоцци также приписывают трансферы Виктора Мозеса, Александра Соболева и Наиля Умярова. Кроме того, Франко помог избавиться от Александра Кокорина — он якобы разговаривал с сыном Роберто Манчини, чтобы тот посоветовал игрока итальянским клубам.

Реакция Франко на уход Дмитрия Попова

В апреле 2021 года Камоцци покинул «Спартак». Ушел он по собственному желанию, при этом заявив, что готов помочь клубу снова, но уже «другим способом». Вероятно, это может случиться совсем скоро.

На фоне скандального ухода Дмитрия Попова из «Спартака» всерьез заговорили о том, что новым спортивным директором красно-белых может стать именно Франко Камоцци. Сам итальянец не против. «Я так сильно уважаю семью Федуна и госпожи Салиховой, что, безусловно, готов выслушать их предложение. Если, конечно, оно поступит», — заявил Франко интернет-изданию Eurostavka.

С момента назначения Дмитрия Попова прошло 252 дня. Томас Цорн продержался на своей должности 420 дней, Шамиль Газизов — 151.

На сколько хватит Камоцци?