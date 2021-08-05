Боссы «Локо» продолжают молчать. Они боятся брать на себя ответственность?

Логику принятия решений в клубе по-прежнему трудно понять

Мнение

В «Локомотиве» масса перемен. В начале года полностью сменилась вертикаль руководства клуба: от кураторов из РЖД до генерального директора. Потом новые боссы привлекли иностранных менеджеров, которые сначала написали новую стратегию развития, а потом и занялись клубом на постоянной основе. Недавно появилась информация, что «Локо» распродает своих лидеров. Пока ушел только Гжегож Крыховяк.

За семь месяцев новое руководство клуба два раза попыталось объяснить, что происходит. В феврале генеральный директор клуба Владимир Леонченко дал интервью Игорю Рабинеру для «СЭ». В мае председатель совета директоров Александр Плутник поговорил с Георгием Черданцевым в эфире «Матч ТВ». Оба интервью были до ухода из клуба нескольких талантливых молодых футболистов (Мухин, Иосифов), прихода немецко-русской бригады (Рангник, Цорн, Меккель) и ухода лидера команды Крыховяка. Считаю неправильным отсутствие публичных объяснений решений, которые несут за собой существенные финансовые вложения (и потери). Тем более когда большую часть бюджета клуб получает от госкорпорации.

Руководство клуба говорит очень редко, поэтому легко отследить последовательность. Решил еще раз перечитать (и пересмотреть) высказывания Плутника и Леонченко. Начну с генерального директора.

Интервью Леонченко

Со стороны возникает ощущение, что Леонченко не имеет серьезного значения в клубе, а всем управляет Плутник. Но у Владимира должность генерального директора, и подпись под кадровыми решениями ставит он. Значит, и ответственность тоже на нем. Поэтому хочу уделить внимание его интервью, по хронологии оно было первым.

«Речь не о том, что нужно закрываться от публики, — тем более всем известно, что я всегда готов к общению со СМИ и сам работал на телевидении».

С тех пор Леонченко ни разу не пообщался с прессой. Не дал ни одного интервью, после матча он игнорирует журналистов, молча садясь в машину. А после недавней домашней игры с «Арсеналом» у его авто даже собрались сотрудники службы безопасности стадиона. Похоже, гендир боится говорить, и это только усиливает ощущение, что он ничего не решает в клубе.

«Информация из «Локомотива» утекать не должна. Отсутствие утечек — одно из свидетельств здорового состояния клуба. И наоборот. Ситуация, когда информация по трансферам уходит наружу и публикуется, недопустима для любого клуба».

После матча ЦСКА — «Локомотив» в «СЭ» выходит колонка Игоря Рабинера, переполненная инсайдами о том, что происходит в клубе, с полным раскладом по трансферам на выход. С учетом того, что Игорь осведомлен относительно каждого футболиста, личных разговоров игроков с Рангником и цифр по конкретным сделкам, появляется предположение, что эта информация ушла из клуба. Представители конкретных футболистов не могут знать всю ситуацию, это очевидно. Все это как-то не соотносится с заявлениями Леонченко о том, что сливы надо пресечь. Или имелись в виду те, о которых руководители не знают? Но и неконтролируемых утечек с новым руководством точно не стало меньше.

Материал Рабинера вышел одновременно с текстом журналиста «СДЗД» Ивана Жидкова. Посыл в обеих статьях одинаковый. Кажется, клуб попытался успокоить медиаполе после инсайдов о планирующихся трансферах на выход. Но, на мой взгляд, был выбран трусливый метод. Все ждали слов официальных лиц. Однако за них придется отвечать, за них потом спросят и журналисты, и болельщики.

«Сам прошел через очень неприятный опыт как футболист, когда в свое время из «СЭ» узнал, что выставлен на трансфер из «Торпедо». Знаю, какие эмоции испытывает человек, когда такое происходит, и не хочу, чтобы они были направлены в мой адрес. Был последний матч сезона, и в четыре утра позвонил друг: «На сайте «Спорт-Экспресса» пишут, что тебя на трансфер выставили». Я ответил: «Зачем ты мне позвонил? Я бы хоть до утра поспать смог, а теперь — без шансов». Информация оказалась правдивой. Поэтому у меня абсолютно открытая позиция по отношению ко всем работникам клуба».

В интервью Леонченко рассказывал, что всегда будет открыт перед игроками. Но несколько источников подтвердили нам, что игроков «Локомотива» реально предлагали в другие клубы без их ведома, представители футболистов тоже были не в курсе. Чем эта ситуация отличается от того, что пережил Леонченко?

«Этого приобретения не будет, хотя интерес у нас был, — говорил Ленченко о Ненахове зимой 2021 года. — У нас есть собственные воспитанники. Это как раз подтверждение слов о перегретости российского рынка. Те цифры, которые вы озвучиваете, — даже выше цены, за которую мы приобрели защитника «Бордо», стабильно игравшего четыре года в основе сильной команды чемпионата Франции. И это не может не расстраивать. Общая экономическая картина нашего футбола такова, что пока предпосылок к снижению цен на российских игроков нет. Поэтому выход — не только находить молодых ребят с перспективой, но и возвращаться к самому важному — нашей академии».

Зимой речь шла о 3 миллионах евро за трансфер правого защитника «Ахмата». В итоге 22-летнего Ненахова взяли этим летом. По информации «РБ Спорт», за него отдали 2 миллиона евро. На этой же позиции есть 20-летний Сильянов, 27-летний Живоглядов, а еще там спокойно может сыграть 22-летний воспитанник Рыбчинский. Ненахов пока не сыграл ни минуты. Для чего его брали? Три миллиона — это много, а два за запасного — ОК?

«На первые месяцы весны это («Лужники». — Прим. «СЭ») будет, по сути, наша база».

Речь была о временном переезде, пока база на реконструкции. Прошло уже пять месяцев, но «Локо» в Баковку так и не вернулся.

«Футболисты могут иметь агентов, которых посчитают нужным, это их личный выбор. Но «Локомотив» не будет на это ориентироваться. То есть наличие того или иного агента больше не даст тебе преимущества в развитии карьеры внутри «Локомотива». Для всех игроков независимо от агентов будут созданы равные условия. Никаких предубеждений нет».

Так Леонченко комментировал тему того, что многие игроки академии работают с Вадимом Шпиневым.

По информации Telegram-канала «Заячья нора», на матче «Казанки» в прошедшее воскресенье присутствовали Ральф Рангник, Томас Цорн, Александр Самедов и Олег Артемов. Трое последних имели отношение к агентству «DR. OLIVER WENDT & TOMAS ZORN». Артемов и Цорн работали там, а Самедов был их клиентом. Со стороны это похоже не на независимость, а на передел сфер влияния.

Интервью Плутника

У Плутника гораздо менее фактурное интервью. Оно шло в эфире «Матч ТВ» и длилось меньше получаса.

«Мы ведем переговоры по нескольким футболистам. Пока я бы немного подождал».

Так Плутник отвечал на вопрос об уходе Мухина в ЦСКА, о котором еще не было объявлено официально. Александр, судя по всему, намекал на то, что «Локомотив» обменяет Максима на Тикнизяна. В итоге ЦСКА подписал Мухина и сохранил Наира. А «Локомотив» остался и без игроков, и без адекватной компенсации за молодого футболиста сборной.

Через два с половиной месяца «Локомотив» вернулся к кандидатуре Тикнизяна. Но это уже точно не часть сделки по Мухину. Наир успел переподписать контракт с ЦСКА. Поэтому «Локо» точно пришлось заплатить больше, чем в мае. Различные источники пишут, что «Локомотив» отдал от 2,5 до 5 миллионов евро. Надо напомнить, что Мухина потеряли из-за попытки экономии 100 миллионов рублей, а Иосифова — из-за 50.

«Приятно, когда из нашей академии выходят ребята, которые могут сразу играть в первой команде и давать результат. Но для того, чтобы ребята развивались, должны быть и опытные игроки, которые могут что-то подсказать, заставить совершить какие-то действия на поле и являются примером в раздевалке».

При этом «Локомотив» покинули Чорлука, Игнатьев и Крыховяк. По сути, самые опытные и стабильные полевые футболисты, которые круто провели прошлый сезон. И мы сейчас даже не говорим о том списке «на выход», который опубликовал Нобель Арустамян.

Плутник в телеинтервью получил комфортный для себя формат, где, образно говоря, налил много воды. Но даже при этом мы видим противоречия.

Становится понятно, почему руководство «Локо» почти не общается с прессой.

Скорее всего, так будет и дальше.

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