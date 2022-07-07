«Спартак»: история клуба, факты о легендарной футбольной команде

Основная информация о красно-белых.

Краткая справка:

Город — Москва.

Год основания — 1922.

Прозвища — «красно-белые», «мясо», «народная команда»

Стадион — «Открытие Банк Арена» (45 360 мест).

Титулы: 22-кратный чемпион страны (СССР/Россия), 14-кратный обладатель Кубка страны, обладатель Суперкубка России.

История ФК «Спартак»

Логотип «Спартака». Фото ФК «Спартак»

Основание клуба

Футбольный клуб «Спартак» был основан в Москве 18 апреля 1922 года под названием Московский клуб спорта (МКС). Инициаторами создания команды были братья Старостины (Андрей, Петр, Александр) во главе со старшим — Николаем. Ранее четыре брата, игравшие в футбол, состояли в Русском гимнастическом обществе «Сокол», которое было признано советскими властями «буржуазным пережитком» и подверглось реформированию. По сути, именно из «Сокола» возникла команда, которая в дальнейшем стала «Спартаком». С 1922 по 1934 год клуб носил следующие названия:

1. 1922-1923 гг. — МКС

2. 1923-1925 гг. — «Красная Пресня»

3. 1926-1931 гг. — «Пищевики»

4. 1931 г., 1934 г. — «Промкооперация»

5. 1932-1933 гг. — «Дукат»

6. 1934 — н. в. — «Спартак»

Трофеи и достижения (советский период)

Клуб участвовал во всех чемпионатах СССР с 1936 по 1976 год. По итогам осеннего первенства-1976 клуб вылетел во вторую по силе лигу страны, спустя сезон вернулся обратно и с тех пор неизменно выступает в высшей лиге отечественного футбола. Впервые «Спартак» завоевал чемпионский титул в осеннем первенстве 1936 года, став вторым чемпионом СССР. Всего на счету красно-белых 12 побед в первенствах Советского Союза.

Музей «Спартака». Федор Успенский, Фото «СЭ»

Лучшим достижением «Спартака» в еврокубках является выход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-1990/91. По итогам двухматчевого противостояния московский клуб уступил будущему победителю турнира, французскому «Марселю» (1:3, 1:2).

Кубок СССР/СНГ в руках Станислава Черчесова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Также «Спартак» является десятикратным обладателем национального Кубка СССР.

Факты о «Спартаке»

1. Домашним стадионом клуба является «Открытие Банк Арена», построенная в 2014 году и вмещающая более 45 тысяч зрителей.

«Открытие Арена». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

2. У «Спартака» есть несколько распространенных прозвищ. Первое — «красно-белые» — возникло по простой причине: исходя из цветов эмблемы и игровой формы клуба. Происхождение второго — «мясо» — проследить сложнее, но большинство исследователей сходятся во мнении, что оно приклеилось к «Спартаку» из-за причастности клуба к предприятиям пищевой промышленности в 20-30-е годы прошлого века и соответствующего «продуктового» названия — «Пищевики».

Егор Титов. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

3. Статус «народной команды» «Спартак» заслужил потому, что его основные конкуренты имели покровителей в лице государственных ведомств. «Динамо» курировало Министерство внутренних дел, ЦСКА — Министерство обороны, а «Торпедо» находилось под патронажем руководства автомобильного гиганта ЗИЛ, который считался одним из главных советских промышленных предприятий. «Спартак» же не принадлежал никакому госоргану и к тому же был основан Николаем Петровичем Старостиным — потомком царского чиновника, который по советским меркам считался «неблагонадежным элементом». Разумеется, клуб не имел финансового и административного ресурсов, которые могли дать подшефным клубам силовые ведомства и промышленные компании. Во многом поэтому клуб пользовался популярностью у творческой интеллигенции, ученых и тех, кто не желал ассоциировать себя с коммунистическим строем и государственной властью.

ФК «Спартак» сейчас

Болельщики

Сегодня «Спартак», по результатам различных исследований, является самой популярной командой страны. Клуб, доминировавший в отечественном футболе в 90-х годах прошлого века, продолжает поддерживать огромное количество болельщиков по всей России.

Болельщики «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Трофеи клуба

«Спартак» — самый титулованный российский клуб. В российский период истории к 12 советским чемпионствам красно-белые добавили еще 10 трофеев в период с 1992 по 2017 год. По общему количеству чемпионских титулов за всю историю он опережает ближайшего преследователя — московский ЦСКА — на 9 трофеев (22 против 13). По общему количеству выигранных турниров «Спартак» также находится впереди принципиального соперника — 37 трофеев против 33 у армейцев.

После распада СССР «Спартак» сумел еще 4 раза выиграть национальный Кубок. Последний из завоеванных трофеев появился в клубном музее совсем недавно — по итогам розыгрыша-2021/22. В финале, который проходил в Москве на стадионе «Лужники», спартаковцы обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1.

Также на счету красно-белых есть победа в Суперкубке России-2017. На правах действующих чемпионов красно-белые выиграли у московского «Локомотива» — обладателя Кубка России-2016/17.

Руководство ФК «Спартак»

Президентом и владельцем «Спартака» с 2004 года является российский бизнесмен, совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун. Именно ему принадлежит заслуга появления у клуба собственного стадиона, которого красно-белые никогда ранее не имели. Пост генерального директора занимает Евгений Мележиков, спортивного директора — Лука Каттани.

Леонид Федун с игроками «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Последние выступления

По итогам сезона-2021/22 РПЛ красно-белые заняли 10-е место, набрав 38 очков в 30 матчах.

9 июля 2022 года «Спартак» сыграет в матче за Суперкубок России в статусе действующего обладателя Кубка страны. Его соперником станет петербургский «Зенит», который в прошлом сезоне в четвертый раз подряд стал чемпионом России. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

С 10 июня 2022 года главным тренером «Спартака» является 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Действующий капитан команды — 28-летний защитник Георгий Джикия.

Гильермо Абаскаль. Фото ФК «Спартак»

Легенды «Спартака»

В истории московского «Спартака» было множество ярких личностей, и всех невозможно уместить в рамках одной статьи, поэтому в данном случае стоит ограничиться несколькими именами.

Основатель

Центральной фигурой в истории «Спартака» по праву считается Николай Петрович Старостин (1902 — 1996) — патриарх клуба и главный идеолог его основания. Именно Старостин придумал название команды. По официальной версии — вдохновившись названием одноименной книги итальянского писателя Рафаэля Джованьоли о судьбе римского гладиатора. Он же стал автором знаменитой эмблемы — красно-белого горизонтального ромба с большой буквой «С» по центру и пересекающей его диагональной полосой. Старостин играл за клуб сам, а впоследствии перешел на административную должность, исполняя, по сути, функции сегодняшних позиций президента и генерального директора. До самой своей смерти в 1996 году Николай Петрович занимался делами клуба и посещал его домашние матчи. Памятник ему и его братьям, которые также сыграли немалую роль в истории «Спартака», установлен рядом с полем «Открытие Банк Арены». В 1996 году имя Николая Старостина получила одна из улиц в московском районе Новокосино.

Николай Старостин.

Самый титулованный тренер

Самым успешным тренером в истории красно-белых является Олег Романцев (род. 1954). Он возглавлял «Спартак» на протяжении 14 лет (1989-2003, с перерывом), под его руководством команда завоевала 9 чемпионских титулов и 4 раза выиграла Кубок России. Олег Иванович выступал за «Спартак» в качестве игрока на позиции защитника (1976-1983). Провел 180 матчей и забил 6 голов. В 1993-2002 гг. Романцев также занимал должность президента клуба.

Олег Романцев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Наибольшее количество матчей

Рекордсмен «Спартака» по количеству сыгранных матчей — воспитанник клуба Федор Черенков (398). Черенков родился в Москве в 1955 году и выступал за красно-белых с 1977 по 1993 год, пропустив лишь один сезон-199091, который полузащитник провел во французском клубе «Ред Стар» (Париж). Федор Черенков скончался в 2014 году, его именем названа спартаковская академия подготовки молодых футболистов, а также стадион «Спартак» в московском районе Сокольники. Памятник футболисту установлен перед одной из трибун «Открытие Банк Арены».

Федор Черенков. Игорь Уткин

Лучший бомбардир

Рекордсменом по забитым в составе «Спартака» мячам является Никита Симонян. Он выступал за красно-белых с 1949 по 1959 год на позиции форварда и отличился 160 раз во всех турнирах. Никита Павлович дважды приводил «Спартак» к чемпионским титулам (1962, 1969) и трижды завоевывал Кубок СССР (1963, 1965, 1971) в качестве главного тренера. Симоняну 95 лет, он является вице-президентом Российского футбольного союза (РФС).

Никита Симонян. Олег Неелов

Данные о соревнованиях и контакты клуба

Официальный сайт ФК «Спартак»: https://spartak.com/

Адрес стадиона «Открытие Банк Арена»: Москва, Волоколамское шоссе, 69 (станция метро «Спартак», Таганско-Краснопресненская линия).

Сайт официального фан-клуба: https://fanclubspartak.ru/

Соревнования в сезоне-2022/23: РПЛ, БЕТСИТИ Кубок России, Суперкубок России

Профиль ВК: https://vk.com/fcsm_official

Клубный Telegram-канал: t.me/fcsmtg

Даты начала сезона:

1. РПЛ — 15 июля; первый матч «Спартака» — 16 июля против ФК «Ахмат» (Грозный), на выезде; первый домашний матч — 31 июля, 3-й тур, соперник — ФК «Оренбург»

2. Кубок России — 13 июля, 1/256 финала. «Спартак» вступает в борьбу с «элитного группового раунда».

3. Суперкубок России — 9 июля, «Газпром Арена», Санкт-Петербург. Соперник «Спартака» — ФК «Зенит»