«Спартак»: история клуба, факты о легендарной футбольной команде
Краткая справка:
Город — Москва.
Год основания — 1922.
Прозвища — «красно-белые», «мясо», «народная команда»
Стадион — «Открытие Банк Арена» (45 360 мест).
Титулы: 22-кратный чемпион страны (СССР/Россия), 14-кратный обладатель Кубка страны, обладатель Суперкубка России.
История ФК «Спартак»
Основание клуба
Футбольный клуб «Спартак» был основан в Москве 18 апреля 1922 года под названием Московский клуб спорта (МКС). Инициаторами создания команды были братья Старостины (Андрей, Петр, Александр) во главе со старшим — Николаем. Ранее четыре брата, игравшие в футбол, состояли в Русском гимнастическом обществе «Сокол», которое было признано советскими властями «буржуазным пережитком» и подверглось реформированию. По сути, именно из «Сокола» возникла команда, которая в дальнейшем стала «Спартаком». С 1922 по 1934 год клуб носил следующие названия:
1. 1922-1923 гг. — МКС
2. 1923-1925 гг. — «Красная Пресня»
3. 1926-1931 гг. — «Пищевики»
4. 1931 г., 1934 г. — «Промкооперация»
5. 1932-1933 гг. — «Дукат»
6. 1934 — н. в. — «Спартак»
Трофеи и достижения (советский период)
Клуб участвовал во всех чемпионатах СССР с 1936 по 1976 год. По итогам осеннего первенства-1976 клуб вылетел во вторую по силе лигу страны, спустя сезон вернулся обратно и с тех пор неизменно выступает в высшей лиге отечественного футбола. Впервые «Спартак» завоевал чемпионский титул в осеннем первенстве 1936 года, став вторым чемпионом СССР. Всего на счету красно-белых 12 побед в первенствах Советского Союза.
Лучшим достижением «Спартака» в еврокубках является выход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-1990/91. По итогам двухматчевого противостояния московский клуб уступил будущему победителю турнира, французскому «Марселю» (1:3, 1:2).
Также «Спартак» является десятикратным обладателем национального Кубка СССР.
Факты о «Спартаке»
1. Домашним стадионом клуба является «Открытие Банк Арена», построенная в 2014 году и вмещающая более 45 тысяч зрителей.
2. У «Спартака» есть несколько распространенных прозвищ. Первое — «красно-белые» — возникло по простой причине: исходя из цветов эмблемы и игровой формы клуба. Происхождение второго — «мясо» — проследить сложнее, но большинство исследователей сходятся во мнении, что оно приклеилось к «Спартаку» из-за причастности клуба к предприятиям пищевой промышленности в 20-30-е годы прошлого века и соответствующего «продуктового» названия — «Пищевики».
3. Статус «народной команды» «Спартак» заслужил потому, что его основные конкуренты имели покровителей в лице государственных ведомств. «Динамо» курировало Министерство внутренних дел, ЦСКА — Министерство обороны, а «Торпедо» находилось под патронажем руководства автомобильного гиганта ЗИЛ, который считался одним из главных советских промышленных предприятий. «Спартак» же не принадлежал никакому госоргану и к тому же был основан Николаем Петровичем Старостиным — потомком царского чиновника, который по советским меркам считался «неблагонадежным элементом». Разумеется, клуб не имел финансового и административного ресурсов, которые могли дать подшефным клубам силовые ведомства и промышленные компании. Во многом поэтому клуб пользовался популярностью у творческой интеллигенции, ученых и тех, кто не желал ассоциировать себя с коммунистическим строем и государственной властью.
ФК «Спартак» сейчас
Болельщики
Сегодня «Спартак», по результатам различных исследований, является самой популярной командой страны. Клуб, доминировавший в отечественном футболе в 90-х годах прошлого века, продолжает поддерживать огромное количество болельщиков по всей России.
Трофеи клуба
«Спартак» — самый титулованный российский клуб. В российский период истории к 12 советским чемпионствам красно-белые добавили еще 10 трофеев в период с 1992 по 2017 год. По общему количеству чемпионских титулов за всю историю он опережает ближайшего преследователя — московский ЦСКА — на 9 трофеев (22 против 13). По общему количеству выигранных турниров «Спартак» также находится впереди принципиального соперника — 37 трофеев против 33 у армейцев.
После распада СССР «Спартак» сумел еще 4 раза выиграть национальный Кубок. Последний из завоеванных трофеев появился в клубном музее совсем недавно — по итогам розыгрыша-2021/22. В финале, который проходил в Москве на стадионе «Лужники», спартаковцы обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1.
Также на счету красно-белых есть победа в Суперкубке России-2017. На правах действующих чемпионов красно-белые выиграли у московского «Локомотива» — обладателя Кубка России-2016/17.
Руководство ФК «Спартак»
Президентом и владельцем «Спартака» с 2004 года является российский бизнесмен, совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун. Именно ему принадлежит заслуга появления у клуба собственного стадиона, которого красно-белые никогда ранее не имели. Пост генерального директора занимает Евгений Мележиков, спортивного директора — Лука Каттани.
Последние выступления
По итогам сезона-2021/22 РПЛ красно-белые заняли 10-е место, набрав 38 очков в 30 матчах.
9 июля 2022 года «Спартак» сыграет в матче за Суперкубок России в статусе действующего обладателя Кубка страны. Его соперником станет петербургский «Зенит», который в прошлом сезоне в четвертый раз подряд стал чемпионом России. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
С 10 июня 2022 года главным тренером «Спартака» является 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Действующий капитан команды — 28-летний защитник Георгий Джикия.
Легенды «Спартака»
В истории московского «Спартака» было множество ярких личностей, и всех невозможно уместить в рамках одной статьи, поэтому в данном случае стоит ограничиться несколькими именами.
Основатель
Центральной фигурой в истории «Спартака» по праву считается Николай Петрович Старостин (1902 — 1996) — патриарх клуба и главный идеолог его основания. Именно Старостин придумал название команды. По официальной версии — вдохновившись названием одноименной книги итальянского писателя Рафаэля Джованьоли о судьбе римского гладиатора. Он же стал автором знаменитой эмблемы — красно-белого горизонтального ромба с большой буквой «С» по центру и пересекающей его диагональной полосой. Старостин играл за клуб сам, а впоследствии перешел на административную должность, исполняя, по сути, функции сегодняшних позиций президента и генерального директора. До самой своей смерти в 1996 году Николай Петрович занимался делами клуба и посещал его домашние матчи. Памятник ему и его братьям, которые также сыграли немалую роль в истории «Спартака», установлен рядом с полем «Открытие Банк Арены». В 1996 году имя Николая Старостина получила одна из улиц в московском районе Новокосино.
Самый титулованный тренер
Самым успешным тренером в истории красно-белых является Олег Романцев (род. 1954). Он возглавлял «Спартак» на протяжении 14 лет (1989-2003, с перерывом), под его руководством команда завоевала 9 чемпионских титулов и 4 раза выиграла Кубок России. Олег Иванович выступал за «Спартак» в качестве игрока на позиции защитника (1976-1983). Провел 180 матчей и забил 6 голов. В 1993-2002 гг. Романцев также занимал должность президента клуба.
Наибольшее количество матчей
Рекордсмен «Спартака» по количеству сыгранных матчей — воспитанник клуба Федор Черенков (398). Черенков родился в Москве в 1955 году и выступал за красно-белых с 1977 по 1993 год, пропустив лишь один сезон-199091, который полузащитник провел во французском клубе «Ред Стар» (Париж). Федор Черенков скончался в 2014 году, его именем названа спартаковская академия подготовки молодых футболистов, а также стадион «Спартак» в московском районе Сокольники. Памятник футболисту установлен перед одной из трибун «Открытие Банк Арены».
Лучший бомбардир
Рекордсменом по забитым в составе «Спартака» мячам является Никита Симонян. Он выступал за красно-белых с 1949 по 1959 год на позиции форварда и отличился 160 раз во всех турнирах. Никита Павлович дважды приводил «Спартак» к чемпионским титулам (1962, 1969) и трижды завоевывал Кубок СССР (1963, 1965, 1971) в качестве главного тренера. Симоняну 95 лет, он является вице-президентом Российского футбольного союза (РФС).
Данные о соревнованиях и контакты клуба
Официальный сайт ФК «Спартак»: https://spartak.com/
Адрес стадиона «Открытие Банк Арена»: Москва, Волоколамское шоссе, 69 (станция метро «Спартак», Таганско-Краснопресненская линия).
Сайт официального фан-клуба: https://fanclubspartak.ru/
Соревнования в сезоне-2022/23: РПЛ, БЕТСИТИ Кубок России, Суперкубок России
Профиль ВК: https://vk.com/fcsm_official
Клубный Telegram-канал: t.me/fcsmtg
Даты начала сезона:
1. РПЛ — 15 июля; первый матч «Спартака» — 16 июля против ФК «Ахмат» (Грозный), на выезде; первый домашний матч — 31 июля, 3-й тур, соперник — ФК «Оренбург»
2. Кубок России — 13 июля, 1/256 финала. «Спартак» вступает в борьбу с «элитного группового раунда».
3. Суперкубок России — 9 июля, «Газпром Арена», Санкт-Петербург. Соперник «Спартака» — ФК «Зенит»
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -