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Символическая сборная «Спартака» за столетнюю историю. Версия «СЭ»

Симонян, Дасаев и Черенков попали в символическую сборную «Спартака» за столетнюю историю
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
Ринат Дасаев, Никита Симонян, Федор Черенков.
Символическая сборная «Спартака» за столетнюю историю.
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От Дасаева до Симоняна.
Символическая сборная «Спартака» за столетнюю историю.
Символическая сборная «Спартака» за столетнюю историю.

Ринат Дасаев

1978 — 1988, 425 матчей; двукратный чемпион СССР

Приглашение в середине 77-го никому не известного 20-летнего вратаря из Астрахани все восприняли как очередное чудачество Константина Бескова. Однако довольно быстро Дасаев стал основным голкипером «Спартака», а затем и сборной СССР. Пиком карьеры Дасаева стал сезон-1988, по итогам которого он был признан лучшим вратарем мира.

Геннадий Логофет

1961 — 1975, 418 матчей, 35 голов; двукратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР

Логофета в игре отличала жесткость, в «Спартаке» 60-х он был настоящим тафгаем. При этом оставался очень техничным игроком: мог, например, прямо в игре исполнить «радугу» — на ходу перебросить мяч пяткой через голову. В жизни Логофет был интеллигентным и образованным человеком, свободно говорил по-итальянски.

Анатолий Масленкин

1954 — 1963, 230 матчей, 8 голов; трехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР

Столп обороны золотого «Спартака» второй половины 50-х и сборной СССР, бравшей золото Мельбурна и Парижа. Масленкин идеально читал игру, и ему не мешало даже то, что от рождения у него на 30 процентов был потерян слух. По окончании карьеры Масленкин работал в спартаковской школе. Именно он был первым тренером только-только перешедшего в школу красно-белых Федора Черенкова.

Леонид Трахтенберг. Леонид Трахтенберг: «При моей жизни «Спартак» снова станет чемпионом»

Михаил Огоньков

1953 — 1958, 86 матчей; двукратный чемпион СССР

По мнению Никиты Симоняна, Огоньков был сильнейшим крайним защитником советского футбола всех времен. Огоньков отлично играл на опережении, владел классным первым пасом, через него строилось большинство контратак «Спартака». К сожалению, его карьера полноценно не сложилась: в мае 58-го Огоньков был арестован по «делу Стрельцова», что повлекло за собой пожизненную дисквалификацию. Через три года ему разрешили вернуться в футбол, но лучшие годы защитника прошли вне игры.

Андрей Старостин

1936 — 1940, 112 матчей; трехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР

Сильнейший игрок среди братьев Старостиных, один из лучших в довоенном советском футболе. Не случайно Константин Бесков поддерживал большую связь с Андреем, потому что считал, что в футболе он разбирался лучше, чем старший брат Николай.

Большую часть карьеры Андрей Петрович провел на позиции полузащитника, но в знаменитом матче с басками спустился в центр обороны. Андрей Петрович был настоящим вожаком на поле, именно при нем в качестве капитана «Спартак» стал первой командой в нашем футболе, которой удалось сделать два золотых дубля подряд (1938, 1939).

Игорь Нетто

1949 — 1966, 405 матчей, 40 голов; пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР

Лучший капитан в истории «Спартака», лицо клуба и всего советского футбола 50-х и начала 60-х. Провел в «Спартаке» 18 сезонов — достижение, которое вряд ли кто-то сможет превзойти. Нетто любил и умел играть в комбинационный футбол и ненавидел «бей-беги» — такую игру он называл деревенской. У каждого спартаковца тех лет найдется история о том, как ему на поле «пихал» Нетто, но при этом Игорь Александрович в первую очередь был требователен к себе. Только двум спартаковцам — Нетто и Масленкину — удалось стать победителями Олимпиады в Мельбурне и первого чемпионата Европы.

Фёдор Черенков

1978 — 1991, 1993, 494 матча, 121 гол; четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка России

Народный футболист, самый любимый игрок в истории «Спартака». О Черенкове трудно говорить без пафоса, он был действительно гениальным футболистом, который своими нестандартными действиями влюбил в футбол множество болельщиков. Достаточно посмотреть кадры с его прощального матча — взрослые мужики плакали, провожая с поля своего кумира. И да, именно Черенкову принадлежит рекорд по количеству матчей за «Спартак».

Юрий Гаврилов

1977 — 1985, 347 матчей, 115 голов; двукратный чемпион СССР

Термин «Спартаковские кружева» появился во время пребывания красно-белых в первой лиге. Гаврилов пришел в «Спартак» как раз по ходу того сезона и стал ключевой фигурой в комбинационной игре бесковской команды. В историю Гаврилов вошел как идеальный плеймейкер, но при этом он и забивал достаточно много. Например, в сезоне-1983 Гаврилов с 18 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

Сергей Сальников

1946 — 1949, 1955 — 1960, 228 матчей, 78 голов; двукратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР

Главный технарь советского футбола 50-х годов. Сальников фактически вырос в Тарасовке и мечтал всю жизнь играть за «Спартак». Однако приходилось уходить дважды: во время войны — в «Зенит», а в 50-м — в «Динамо» (так он смог помочь своему арестованному отчиму). Возвращаясь в «Спартак», Сальников потерял ценное звание заслуженного мастера спорта и написал партнерам знаменитую телеграмму: «Потерял заслуженного, приобрел вас». Лучший пенальтист в истории «Спартака».

Галимзян Хусаинов

1961 — 1973, 408 матчей, 129 голов; двукратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР

«Маленький гигант большого футбола», как говорил о нем Николай Старостин, олицетворение «Спартака» 60-х. Хусаинов был очень техничным игроком, но даже больше его отличала работоспособность на поле. «Главное на поле — рысачить», — под таким девизом играл спартаковский Гиля. За свою карьеру забил множество решающих мячей, автор единственного спартаковского гола в финалах чемпионата Европы (1964).

Никита Симонян

1949 — 1959, 245 матчей, 160 голов; четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР

Лучший бомбардир в истории клуба. В начале 50-х «Спартак» впервые начал играть в фирменный комбинационный футбол, который идеально подошел Симоняну. В сезоне -1950 Симонян забил 34 мяча в чемпионате, что остается лучшим спартаковским достижением. Сразу по завершении карьеры Симонян возглавил команду и стал самым успешным тренером в советской истории красно-белых.

Олег Романцев

Тренер, при котором «Спартак» девять раз становился чемпионом страны и показал свои лучшие результаты в еврокубках. При Олеге Ивановиче красно-белые доходили до полуфиналов Кубка чемпионов, Кубка кубков и Кубка УЕФА.

Николай Старостин и&nbsp;Олег Романцев. «Старостин принес газету: «Вредительство! Нас хвалят враги!» Романцев — к 100-летию «Спартака»

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Основные источники исследования

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Геннадий Логофет
Никита Симонян
Олег Романцев
Ринат Дасаев
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Юрий Гаврилов (футбол)
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
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 - : -
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