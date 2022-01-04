С днем рождения легендарного тренера и друга Олега Романцева поздравляет знаменитый актер, режиссер и болельщик красно-белых Александр Калягин.

— Нас познакомил футбол. Когда и где это произошло, сейчас и не вспомню. Да так ли уж это и важно? Сначала я просто смотрел, как он играл: собранно, точно, по-капитански рассудительно. А потом я уже болел за «Спартак» молодого и отчаянного тренера Романцева. За команду, в игре которой угадывались черточки наследия Бескова, мудрость великого Старостина и характер ее нового режиссера-постановщика.

Это был вызов! После скромных «Красной Пресни» и «Спартака» из Орджоникидзе возглавить детище легендарных братьев. Да еще и сменив самого Бескова! Это было начало новой эпохи спартаковской летописи, где он сразу же начал с золотой победы в чемпионате. Начал в 35 — юном для этой профессии возрасте. Таких золотых сезонов у него будет еще восемь. Столько, сколько его затем назовут лучшим в России. А еще будут яркие матчи в еврокубках, со сборной...

Не случайно имя Романцева и его «Спартака» вскоре стало на слуху в Европе. И в том, с каким уважением относились там к его тренеру, мне довелось убедиться, когда мы были уже настолько дружны, что я иногда стал летать с командой на матчи в еврокубках. Кстати, в ту творческую группу поддержки «Спартака» входили еще два Александра — Абдулов с Фатюшиным. И в тех часами длившихся самолетных разговорах мы засыпали Олега Ивановича футбольными вопросами, а он интересовался последними новостями из мира театра и кино. В тот момент суровый тренер забывал обо всех своих проблемах, становился открытым, шутил. Словом, был тем Иванычем, каким его знают только люди, которым он, закрытый для остальных, полностью доверяет. И мы этим очень гордились. Как и победами, в которых, как скромно считали, был и наш маленький вклад.

Недавно, говоря о Станиславе Черчесове, Романцев отметил в своем ученике главную черту — умение ни при каких обстоятельствах не отступать от самого себя. Думаю, он особо выделил ее, поскольку сам и в жизни, и в творчестве неизменно следует этому правилу. Может, потому громко и неожиданно для всех хлопнул дверью большого футбола. Хлопнул в 51, поняв, что остаться в нем можно, только предав самого себя. В этом и состоит секрет тренера-победителя! Что, возможно, очень пригодится тому, кто сумеет наконец-то поднять на прежнюю высоту тот самый «Спартак» по Романцеву.

С днем рождения и большого здоровья, дорогой Олег Иванович!

«СЭ» присоединяется к поздравлениям!