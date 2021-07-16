Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о скором старте РПЛ и перспективах красно-белых в сезоне-2021/22 накануне столетия клуба.

Предсезонный Кубок «Матч Премьер» — дело хорошее. Благодаря турниру мы не только эмоционально разогрелись перед стартом чемпионата России, но и услышали несколько важных заявлений. Владимир Федотов хотел бы возглавить сборную России. Леонид Слуцкий озвучил выигрыш золота как цель «Рубина».

Если говорить не о национальной команде, а о премьер-лиге, получается, что у нас три претендента на титул. Речь о клубах, которые заявили об этом либо в которых такая задача ставится автоматически, — «Зените», «Спартаке» и «Рубине».

Что другие? «Краснодар» хочет «сделать существенный шаг вперед». ЦСКА — вернуться «на утраченные позиции». «Локомотив» намерен попасть в Лигу чемпионов. Да, «Спартак» тоже видит это главным в сезоне-2021/22, о чем недавно сказал Леонид Федун в интервью «СЭ». Но когда команде вручали серебряные медали за второе место в РПЛ-2020/21, владелец клуба рекомендовал футболистам снять награды и подумать, как поменять их цвет на более благородный.

Интересно, что еще в апреле тогда управляющий, а сейчас гендиректор красно-белых Евгений Мележиков говорил, что чемпионство в год столетия клуба — задача, которую необходимо решить позарез. Но уже в июле он высказался иначе: чемпионство — цель, задача же — выход в ЛЧ.

Изменение риторики здесь, думаю, идея правильная. Если «Спартак», провозгласив такую задачу, не решит ее, в памяти навсегда останется то, что клуб этого сделать не сумел. А вот удачно отпраздновать столетие в течение всего сезона, показав, что команду не зря называют народной, возможно — через игру, результаты и вовлеченность других, кроме Москвы, городов. «Зенит» в июне устроил турне, провезя по стране чемпионский кубок от Владивостока до Санкт-Петербурга, — наверняка и «Спартак» планирует что-то столь же масштабное. То, что по-настоящему запомнится.

А пока красно-белые, к общему восторгу и удивлению, впечатляют масштабностью футбола. Две крупные победы над «Сочи» и «Рубином» рано переоценивать, здесь сошлись многие факторы: спартаковские сборники после подготовки у Станислава Черчесова вернулись в суперформе, резко выросла конкуренция — люди лезут из кожи вон, чтобы показать себя новому тренеру, каждый хочет остаться в команде. Да, «Сочи» еще не доукомплектован и не сыгран, «Рубин» прилетел в Москву уставшим после изнурительных сборов и со слабой мотивацией (со слов самих казанцев, сказанных не под запись). Но в любом случае такого яркого зрелища от «Спартака» за десять дней до начала чемпионата никто не ждал.

И, разумеется, теперь отношение к команде станет совершенно иным, по крайней мере в начале дистанции. Юбилейный «Спартак» и без того был приличным раздражителем, но теперь эта планка поднялась еще выше.

Здесь, наверное, надо сказать о двух факторах, которые способны повлиять на старт — судейство и календарь.

В прошлом сезоне «Спартак» гениально — без малейшей иронии — использовал все возможности давления на арбитров. Каждая заметная ошибка становилась поводом для публичных и часто официальных претензий. Рефери под угрозой громкого скандала работали уже иначе, чем в первых турах чемпионата. Вряд ли тактика изменится и сейчас. Тем более другие клубы такой системностью не обладают.

И вот теперь надо посмотреть на календарь. Если изучить его внимательно, выводы очевидны.

На старте «Спартак» — единственный топ-клуб, который не встречается с конкурентами из большой пятерки. Да, будут матчи с «Рубином» и «Сочи», но в остальных играх красно-белым скорее предстоит соревноваться с самими собой. У ЦСКА же на этом отрезке — «Локомотив», «Динамо» и «Зенит». У «Локомотива» — ЦСКА, «Зенит», «Динамо». У «Зенита» — «Локомотив», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар», а также битва за суперкубок с тем же «Локо».

Концовка чемпионата также максимально комфортна для юбиляра. «Зениту» бодаться с «Краснодаром» и «Локомотивом». И «Спартаком» — в 29-м туре.

Традиционно календарь РПЛ ориентируется на участие российских клубов в еврокубках. «Спартак», который в любом случае окажется в групповом турнире одного из еврокубков (Лиги чемпионов или Лиги Европы), перед квалификацией проведет домашние матчи с «Сочи» и «Химками». Стартующему в группе ЛЕ «Локомотиву» предстоит встреча с «Динамо». Если предположить, что «Рубин» и «Сочи» также преодолеют отбор и попадут в Лигу конференций, то из всех российских участников еврокубков «Спартак» окажется единственным, кто будет готовиться к еврокампании дома, без выездов.

Сейчас красно-белые в идеальной позиции на старте — есть игра, голы, одобрение болельщиков, юбилейный год, высокая конкуренция в составе, идеальное расписание. Сколько бы ни говорилось, что всем предстоит встретиться между собой дважды, — вопрос, когда и в какой последовательности, всегда остается принципиальным.

И по иронии судьбы именно «Рубин» — соперник москвичей в 1-м туре. После слов о чемпионстве как цели на сезон и после 0:4 незадолго до старта чемпионата. Все ждут, что будет, — соперники, болельщики.

Скорее бы начало чемпионата!