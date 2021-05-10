Глушенков против «своего» «Спартака»: забил гол, отпраздновал с Глушаковым и удалился через 10 минут

Яркий матч против клуба, с которым имеет действующий контракт.

Максим Глушенков стал главным героем матча «Спартак» — «Химки». Хавбек после тяжелой травмы, полученной в составе красно-белых, не так давно вернулся на поле, а в понедельник играл против клуба, которому принадлежит — в «Химках» он на правах аренды. И мог оставить «Спартак» без Лиги чемпионов.

«Правило бывшего» сработало: Глушенков забил Максименко после передачи в штрафную от Идову и не стал очень уж экспрессивно праздновать. Зато отправился к скамейке запасных, чтобы заключить в объятия Глушакова — символ золотого «Спартака» времен Карреры, превратившегося затем в изгоя у части болельщиков.

Гол на 26-й минуте вывел «Химки» вперед, а на 37-й минуте хавбек уже помог «Спартаку», удалившись за грубую игру против Айртона. Глушенков упал после единоборства и шипами ударил бразильца в область паха. Судья Владислав Безбородов показал хавбеку прямую красную карточку.

Из героя ?? в антигероя. Как все резко изменилось для Глушенкова за 10 минут ?



27 минута — забивает гол ??

37 минута — получает красную ?



Смотрим второй тайм на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР и в нашем приложении:https://t.co/VPqmW013M2 pic.twitter.com/6id21Zhfi2 — Матч ТВ (@MatchTV) May 10, 2021

Сезон для Глушенкова теперь закончен, и, возможно, даже старт следующего чемпионата хавбек пропустит из-за дисквалификации, если КДК применит к нему дополнительные меры наказания.

В «Спартак» летом он может и не вернуться: министр спорта Московской области Терюшков заявил, что «Химки» ведут переговоры с красно-белыми о том, чтобы оставить Глушенкова в команде. Интересно, как в подмосковном клубе оценят черно-белый перформанс футболиста в матче с красно-белыми.