Оцениваем готовность команды Леонида Слуцкого ко второй части сезона.

Событие межсезонья

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов вошел в исполком РФС и будет представлять в нем клубы РПЛ. В декабре менеджер получил больше всего голосов от представителей клубов премьер-лиги, обойдя Евгения Гинера и Леонида Федуна.

Для клуба из Казани это большой прорыв — руководитель «Рубина» теперь будет представлять его интересы и других региональных команд в исполкоме. Недовольство тем, что с провинциальными клубами не считаются, появилось уже давно. Сайманов и стал таким кандидатом от регионов. По данным «СЭ», кандидатуру Сайманова не поддержали только представители ЦСКА, «Зенита» и «Сочи».

Генеральный директор теперь может переключиться на стратегические вопросы клуба, плавно отдав спортивное управление командой Олегу Яровинскому и Леониду Слуцкому.

Трансферы

Пришли: Мицуки Сайто («Сенан Бельмаре», аренда), Леон Мусаев («Зенит», 500 тысяч евро по оценке transfermarkt.de), Алексей Грицаенко («Тамбов»), Михаил Костюков («Тамбов»).



Ушли: Дмитрий Тарасов (свободный агент), Артур Сагитов (расторжение контракта), Олег Данченко (АЕК, 400 тысяч евро), Игорь Коновалов («Арсенал», аренда).

«Рубин» подписал четырех игроков, но в целом основной состав команды не изменится, и действительно громких переходов по меркам РПЛ казанцы не делали. Важнее было удержать всех лидеров, что клубу и удалось. У «Рубина» не так много финансовых возможностей для усиления состава, поэтому клуб работал над резервом.

Японец Сайто — молодой талантливый опорный хавбек, которого в «Рубине» считают очень перспективным. Спортивный директор клуба Олег Яровинский в интервью «СЭ» объяснял, что это стратегический трансфер и на игрока в клубе большие надежды.

Переходы Грицаенко и Костюкова из «Тамбова» — очевидное усиление скамейки. «Рубин» воспользовался тем, что в «Тамбове» тяжелая ситуация и игроки массово покидают клуб, взяв двух его лидеров. В матчах на сборах оба выходили в основном на замены.

Пожалуй, самый интересный зимний трансфер «Рубина» — выкуп у «Зенита» Леона Мусаева за 500 тысяч евро. Казанцы пытались подписать хавбека полтора года, и всякий раз трансфер блокировал Сергей Семак. В этот сыграл фактор Слуцкого, который был убедителен в беседе с тренером «Зенита». Питерцы при этом смогут выкупить 22-летнего хавбека за 1,5 млн евро в течение двух ближайших трансферных окон. Но в «Рубине» не переживают и надеются, что Мусаев вскоре заиграет и предпочтет Казань, а не уход куда-то. По мнению Слуцкого, это очень важный трансфер клуба, и не на перспективу, а уже для решения задач сегодня.

Оценка кампании: 5,5/10

Главная проблема

Лимит на легионеров. Японец Сайто стал девятым, и на сборах тренеры «Рубина» планировали определить лишнего иностранца по итогам матчей и тренировок. Кандидатов было не так много: это Дарко Йевтич, который конкурирует с Сайто за позицию в центре поля, а также Силвие Бегич — резервный центральный защитник.

До недавнего времени в клубе не до конца понимали, кого отцепить. «Рубин» еще не сформировал общую заявку с восемью иностранцами, но внутри клуба решение уже есть. Слуцкий в беседе с корреспондентом «СЭ» намекнул, что выбирать лишнего ему и не придется. Мицуки Сайто на тренировке на втором сборе получил травму голеностопа и выбыл на полтора месяца. Видимо, игрока не станут заявлять на остаток сезона.

Напомним, японца «Рубин» бесплатно арендовал на полтора года с правом выкупа за 1 млн евро. Пока Сайто восстановится и наберет форму, чемпионат уже будет близок к завершению, поэтому заявлять травмированного игрока и исключать здорового легионера было бы нелогично. Бегич и Йевтич выдохнули и спокойно готовятся к сезону.

Сила текущего состава: 6/10

Герой сборов

Как и в официальных матчах сезона, на сборах главное лицо «Рубина» — Хвича Кварацхелия. Грузин в пяти матчах забил пять мячей — это лучший показатель казанской команды нынешней зимой. Год назад Хвича в том же Белеке на сборах со Слуцким только привыкал к тому, что тренер ему доверяет и наигрывает в основе. Сегодня Кварацхелия ведет игру «Рубина» и приковывает все внимание. На игры казанцев некоторые зрители приходили, чтобы персонально увидеть Хвичу, который забивает, отдает, идет в эффектные обводки.

Даже в товарищеских матчах соперники его встречают вдвоем-втроем, задирают и заводят, чтобы вывести из себя. В недавней игре с «Нижним Новгородом» Хвичу били по ногам, а грузин ответил эффектным дублем. При Слуцком 19-летний хавбек постепенно приспособился к тому, что его отдельно разбирает соперник и готовит персональную опеку. Квара теперь действует чуть разностороннее: смещается на противоположный фланг, взрывается из центра, ищет зоны.

Заметно, что Хвича очень нацелен на оставшуюся часть сезона и хочет максимально проявить себя перед летним трансферным окном. «Рубин» был не готов отпускать его зимой, но летом будет открыт к диалогу по продаже своей главной звезды в европейский клуб. Поэтому не исключено, что нынешний сезон — последний для талантливого грузина в РПЛ.

Игры на сборах

«Рубин» — «Партизан» — 5:2

«Рубин» — «Сочи» — 3:2

«Рубин» — «Химки» — 2:2

«Рубин» — «Динамо» — 2:3

«Рубин» — «Томь» — 2:3

«Рубин» — «Нижний Новгород» — 3:2

Матчи с участием казанцев на сборах в Турции — это всегда град голов. Казанцы забили 18 мячей, пропустили тоже немало и играли очень зрелищно. Только против «Томи» Леонид Слуцкий выпустил резервистов, а в целом определился со стартовым сочетанием и почти все матчи проводил основой, которая войдет в сезон.

Ориентировочный состав

Состав «Рубина». Фото «СЭ»

Календарь

РПЛ: «Спартак» (г); «Зенит» (д); «Уфа» (г); «Химки» (д); «Сочи» (д); «Ростов» (г); «Урал» (г); «Краснодар» (д); «Динамо» (д); «Арсенал» (г); «Ротор» (д).

У «Рубина» сложный старт: матчи против «Спартака», «Зенита» — лидеров лиги. Также из первой пятерки казанцам предстоит сыграть с «Ростовом» и «Сочи». Тяжело будет и с «Краснодаром». Календарь у «Рубина» непростой в том смысле, что можно уже в марте потерять все шансы на еврокубки.

Сложность календаря: 6/10

Цель на весну

Слуцкий и Сайманов отмечали, что в «Рубине» на этот сезон нет официальной задачи по месту в таблице. При этом в клубе все-таки говорят о еврокубках и хотят занять место в пятерке, от которой казанцы отстают на 4 очка. Это первый полный сезон Слуцкого в «Рубине», и в руководстве надеются, что тренер вернет команду в Европу, куда казанцы не выходили с 2015 года.