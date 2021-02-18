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«Краснодар» показал себя в Лиге чемпионов. Следующая цель — победа в чемпионате". Тонни Вилена — о матче Лиги Европы, готовности команды и личной жизни

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:10
Тонни Вилена. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Тонни Вилена (слева) в матче Лиги чемпионов против «Ренна». Фото AFP Тонни Вилена. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Тонни Вилена. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Интервью «СЭ» с полузащитником «быков».

«Краснодар» стал единственной российской командой, которой удалось пробиться в весеннюю часть еврокубков. О готовности «быков» к матчам с загребским «Динамо», философии и глобальных целях клуба «СЭ» рассказал Тонни Вилена, один из ключевых игроков краснодарцев.

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«Краснодар», достижение, философия

— После сборов чувствую себя отлично, я в хорошей форме, — начал Тонни. — То же самое могу сказать и о команде. Мы готовы к игре с «Динамо». Не хочу забегать вперед и рассуждать о том, как далеко мы можем пройти в Лиге Европы. Нужно хорошо сыграть с Загребом дома, а там посмотрим. В плей-офф еврокубков каждый матч как финал. Надеюсь, опыт, приобретенный в Лиге чемпионов, нам поможет.

Как прошли сборы? Было что-то особенное?

— Наверное, ничего особенного. Самое главное, что мы могли тренироваться практически в полном составе. Отсутствие травмированных в команде — это уже событие для нас в этом сезоне.

Вы проиграли «Локомотиву» 0:4. Понятно, что это всего лишь игра на сборах, но такой результат всегда настораживает.

— Игра на игру не приходится. Да, мы проиграли «Локомотиву», но никто об этом матче уже не вспоминает. Не стоит переживать из-за этого результата. Продолжаем тренироваться и готовиться, смотрим только вперед.

В этом сезоне «Краснодар» наконец-то дебютировал в основном турнире Лиги чемпионов. Какое достижение выведет клуб на новый уровень?

— Думаю, что победа в чемпионате России.

Сколько времени для этого понадобится?

— Сложно сказать. Я становился чемпионом с «Фейенордом», который не брал титул 18 лет. Так что сложно конкретно называть какие-то сроки.

Ты второй сезон играешь за «Краснодар». Как бы ты сформулировал философию клуба?

— «Краснодар» — это большая семья, клуб окружают действительно хорошие люди.

Есть мнение, что «Краснодар» больше думает о красивой игре, чем о результате. Согласен?

— Это не так. Конечно, все хотят показывать красивый футбол, но в итоге все определяет результат. Лучше показать безобразный футбол, но выиграть игру. Но это правда, что мы никогда не забываем о содержании.

Тонни Вилена (слева) в матче Лиги чемпионов против «Ренна». Фото AFP
Тонни Вилена (слева) в матче Лиги чемпионов против «Ренна». Фото AFP
Нападающие Маркус Берг (№33) и&nbsp;Магомед-Шапи Сулейманов (№93) на&nbsp;тренировке &laquo;Краснодара&raquo;.«Краснодар» готовится к Лиге Европы: с дублем Шапи, но без Сафонова

Лига чемпионов, Мусаев, лимит

Ты удовлетворен тем, как «Краснодар» сыграл в Лиге чемпионов?

— Мы показали, что можем соответствовать такому высокому уровню. И, что важно для нас, можем показывать хороший футбол в этом турнире. Считаю, это был хороший дебют для клуба. «Краснодар» стал более узнаваемым брендом в Европе. Например, в Голландии теперь знают, в какой сильной команде я играю. Да, мы могли добиться большего, но все испортила игра в Севилье. Обычно, ведя в счете 2:0, ты не проигрываешь, но там сложилось иначе.

Осень была действительно тяжелой для команды. Был отрезок, когда вы проиграли четыре матча из пяти и опустились на 10-е место. О чем думал в тот момент?

— Очень неприятно проигрывать столько матчей подряд, но никакой паники не было. Нужно правильно реагировать на неудачи, даже если их слишком много. Мы не развалились и остались командой. Постоянно обсуждали ситуацию между собой и в итоге сумели наладить наши дела.

Мурада Мусаева много критиковали в то время. Говорили, что он просто не соответствует уровню команды, которая играет в Лиге чемпионов.

— До меня все это не доходило. Хотя понятно, что момент был тяжелый, и для тренера в том числе. Но он со всем справился.

«Краснодар» осенью отстал от лидеров. На что команда может рассчитывать по итогам чемпионата?

— Скажу то же, что и еврокубках: у нас и в чемпионате каждая игра будет финалом. Будем стараться выиграть в каждой игре, а в таблицу мы будем смотреть в конце.

Российские клубы одержали всего одну победу в еврокубках, она на счету «Краснодара». Наш футбол в кризисе?

— Нет, конечно. Никакого кризиса нет. Да, результат не очень хороший, но в футболе такое бывает. Я бы не стал говорить о кризисе.

Сейчас мы много обсуждаем изменения, которые могут сделать наш футбол лучше. Что бы ты предложил?

— Мне сложно судить, честно. Я сосредоточен на самой игре и особо не обращаю внимание на все вокруг.

Лимит на легионеров нужен?

— Я считаю, что это нормальная практика. Такие вещи помогают развитию футбола в стране. Семь-восемь иностранцев в команде — это хороший баланс.

Тонни Вилена. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Тонни Вилена. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сын, Хендрикс, Промес

Йоррит Хендрикс уже приехал в «Спартак», Квинси Промес на подходе.

— С Йорритом мы ровесники, с самого детства играли друг против друга. Он за ПСВ, я — за «Фейенорд». Это были очень принципиальные матчи, даже на детском уровне. Потом уже мы постоянно играли вместе за сборную, начиная с самого юного возраста. Так что я очень хорошо знаю Йоррита. Мы поговорили, когда он перешел в «Спартак», пожелал ему удачи в России. Рад, что он теперь тоже здесь. Квинси — тоже мой хороший приятель, мы довольно близко общаемся. Думаю, эти ребята сделают чемпионат России сильнее.

Наши игроки потихоньку едут в Европу — Миранчук, теперь Кокорин. Кто-то из россиян «Краснодара» смог бы заиграть в Европе?

— У ребят хороший потенциал, любой может заиграть в Европе. Там такой же футбол, я не вижу проблемы. Кто конкретно? Ну, так я не скажу, я же не менеджер.

Тебя регулярно вызывают в сборную, но на поле ты не выходил уже больше двух лет. Тебя не беспокоит это перед чемпионатом Европы?

— Я мог сыграть, когда получил последний вызов, но я сдал положительный тест на коронавирус. Очень надеюсь сыграть на чемпионате Европы, но сначала нужно попасть в сборную на мартовские матчи.

Как перенес коронавирус?

— Где-то неделю меня бросало то в жар, то в холод, болела голова. Но в целом все прошло без каких-то осложнений. Коронавирус доставил всем много неудобств, но для меня не стал какой-то критичной проблемой. Моя семья со мной в Краснодаре, поэтому мне не надо беспокоиться о закрытых границах.

Скоро исполнится год твоему сыну. Как отцовство изменило тебя?

— Быть отцом — это гордость. Не могу сказать, что я как-то сильно изменился, но мысли о сыне теперь всегда в моей голове. Конечно, ты становишься более ответственным и хочешь дать все самое лучшее своему ребенку. Я был с женой в больнице во время родов, и теперь я получаю настоящий кайф, наблюдая за тем, как растет сын. Недавно он начал делать первые шаги. Это здорово! Он уже бывал на играх «Краснодара», правда большую часть времени спал.

Твой сын родился в Краснодаре. Выходит, тебя вообще все устраивает в этом городе?

— Я всем доволен. Все-таки я в основном тренируюсь и провожу время дома с семьей. В городе есть отличные рестораны, торговые центры, летом жарко, можно поплавать. Мне абсолютно комфортно в Краснодаре.

Ты играешь под 52-м номером, он посвящен твоей маме, которая ушла из жизни четыре года назад...

— Не было ни дня, чтобы я не вспомнил о маме. Очень жалею, что она не успела стать бабушкой, не успела обнять своего внука, поговорить с ним. Порой от этой мысли тяжело. Но я знаю, что она всегда рядом, смотрит на меня и мою семью. Недавно она мне приснилась. Разговаривали о чем-то, мне даже показалось, что все происходит наяву. Знаю, что она мной гордится.

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«Краснодар» пройдет загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы?
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Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21




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