Интервью «СЭ» с полузащитником «быков».

«Краснодар» стал единственной российской командой, которой удалось пробиться в весеннюю часть еврокубков. О готовности «быков» к матчам с загребским «Динамо», философии и глобальных целях клуба «СЭ» рассказал Тонни Вилена, один из ключевых игроков краснодарцев.

«Краснодар», достижение, философия

— После сборов чувствую себя отлично, я в хорошей форме, — начал Тонни. — То же самое могу сказать и о команде. Мы готовы к игре с «Динамо». Не хочу забегать вперед и рассуждать о том, как далеко мы можем пройти в Лиге Европы. Нужно хорошо сыграть с Загребом дома, а там посмотрим. В плей-офф еврокубков каждый матч как финал. Надеюсь, опыт, приобретенный в Лиге чемпионов, нам поможет.

— Как прошли сборы? Было что-то особенное?

— Наверное, ничего особенного. Самое главное, что мы могли тренироваться практически в полном составе. Отсутствие травмированных в команде — это уже событие для нас в этом сезоне.

— Вы проиграли «Локомотиву» 0:4. Понятно, что это всего лишь игра на сборах, но такой результат всегда настораживает.

— Игра на игру не приходится. Да, мы проиграли «Локомотиву», но никто об этом матче уже не вспоминает. Не стоит переживать из-за этого результата. Продолжаем тренироваться и готовиться, смотрим только вперед.

— В этом сезоне «Краснодар» наконец-то дебютировал в основном турнире Лиги чемпионов. Какое достижение выведет клуб на новый уровень?

— Думаю, что победа в чемпионате России.

— Сколько времени для этого понадобится?

— Сложно сказать. Я становился чемпионом с «Фейенордом», который не брал титул 18 лет. Так что сложно конкретно называть какие-то сроки.

— Ты второй сезон играешь за «Краснодар». Как бы ты сформулировал философию клуба?

— «Краснодар» — это большая семья, клуб окружают действительно хорошие люди.

— Есть мнение, что «Краснодар» больше думает о красивой игре, чем о результате. Согласен?

— Это не так. Конечно, все хотят показывать красивый футбол, но в итоге все определяет результат. Лучше показать безобразный футбол, но выиграть игру. Но это правда, что мы никогда не забываем о содержании.

Тонни Вилена (слева) в матче Лиги чемпионов против «Ренна». Фото AFP

Лига чемпионов, Мусаев, лимит

— Ты удовлетворен тем, как «Краснодар» сыграл в Лиге чемпионов?

— Мы показали, что можем соответствовать такому высокому уровню. И, что важно для нас, можем показывать хороший футбол в этом турнире. Считаю, это был хороший дебют для клуба. «Краснодар» стал более узнаваемым брендом в Европе. Например, в Голландии теперь знают, в какой сильной команде я играю. Да, мы могли добиться большего, но все испортила игра в Севилье. Обычно, ведя в счете 2:0, ты не проигрываешь, но там сложилось иначе.

— Осень была действительно тяжелой для команды. Был отрезок, когда вы проиграли четыре матча из пяти и опустились на 10-е место. О чем думал в тот момент?

— Очень неприятно проигрывать столько матчей подряд, но никакой паники не было. Нужно правильно реагировать на неудачи, даже если их слишком много. Мы не развалились и остались командой. Постоянно обсуждали ситуацию между собой и в итоге сумели наладить наши дела.

— Мурада Мусаева много критиковали в то время. Говорили, что он просто не соответствует уровню команды, которая играет в Лиге чемпионов.

— До меня все это не доходило. Хотя понятно, что момент был тяжелый, и для тренера в том числе. Но он со всем справился.

— «Краснодар» осенью отстал от лидеров. На что команда может рассчитывать по итогам чемпионата?

— Скажу то же, что и еврокубках: у нас и в чемпионате каждая игра будет финалом. Будем стараться выиграть в каждой игре, а в таблицу мы будем смотреть в конце.

— Российские клубы одержали всего одну победу в еврокубках, она на счету «Краснодара». Наш футбол в кризисе?

— Нет, конечно. Никакого кризиса нет. Да, результат не очень хороший, но в футболе такое бывает. Я бы не стал говорить о кризисе.

— Сейчас мы много обсуждаем изменения, которые могут сделать наш футбол лучше. Что бы ты предложил?

— Мне сложно судить, честно. Я сосредоточен на самой игре и особо не обращаю внимание на все вокруг.

— Лимит на легионеров нужен?

— Я считаю, что это нормальная практика. Такие вещи помогают развитию футбола в стране. Семь-восемь иностранцев в команде — это хороший баланс.

Тонни Вилена. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сын, Хендрикс, Промес

— Йоррит Хендрикс уже приехал в «Спартак», Квинси Промес на подходе.

— С Йорритом мы ровесники, с самого детства играли друг против друга. Он за ПСВ, я — за «Фейенорд». Это были очень принципиальные матчи, даже на детском уровне. Потом уже мы постоянно играли вместе за сборную, начиная с самого юного возраста. Так что я очень хорошо знаю Йоррита. Мы поговорили, когда он перешел в «Спартак», пожелал ему удачи в России. Рад, что он теперь тоже здесь. Квинси — тоже мой хороший приятель, мы довольно близко общаемся. Думаю, эти ребята сделают чемпионат России сильнее.

— Наши игроки потихоньку едут в Европу — Миранчук, теперь Кокорин. Кто-то из россиян «Краснодара» смог бы заиграть в Европе?

— У ребят хороший потенциал, любой может заиграть в Европе. Там такой же футбол, я не вижу проблемы. Кто конкретно? Ну, так я не скажу, я же не менеджер.

— Тебя регулярно вызывают в сборную, но на поле ты не выходил уже больше двух лет. Тебя не беспокоит это перед чемпионатом Европы?

— Я мог сыграть, когда получил последний вызов, но я сдал положительный тест на коронавирус. Очень надеюсь сыграть на чемпионате Европы, но сначала нужно попасть в сборную на мартовские матчи.

— Как перенес коронавирус?

— Где-то неделю меня бросало то в жар, то в холод, болела голова. Но в целом все прошло без каких-то осложнений. Коронавирус доставил всем много неудобств, но для меня не стал какой-то критичной проблемой. Моя семья со мной в Краснодаре, поэтому мне не надо беспокоиться о закрытых границах.

— Скоро исполнится год твоему сыну. Как отцовство изменило тебя?

— Быть отцом — это гордость. Не могу сказать, что я как-то сильно изменился, но мысли о сыне теперь всегда в моей голове. Конечно, ты становишься более ответственным и хочешь дать все самое лучшее своему ребенку. Я был с женой в больнице во время родов, и теперь я получаю настоящий кайф, наблюдая за тем, как растет сын. Недавно он начал делать первые шаги. Это здорово! Он уже бывал на играх «Краснодара», правда большую часть времени спал.

— Твой сын родился в Краснодаре. Выходит, тебя вообще все устраивает в этом городе?

— Я всем доволен. Все-таки я в основном тренируюсь и провожу время дома с семьей. В городе есть отличные рестораны, торговые центры, летом жарко, можно поплавать. Мне абсолютно комфортно в Краснодаре.

— Ты играешь под 52-м номером, он посвящен твоей маме, которая ушла из жизни четыре года назад...