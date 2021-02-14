Переход Промеса: хитрый «Аякс», спокойный «Спартак»

Почему затягивается сделка по возвращению Квинси в Москву

Эта история уже перешла в разряд долгоиграющих трансферных саг. Еще 1 февраля «СЭ» сообщил, что москвичи согласовали с амстердамцами аренду 29-летнего крайнего нападающего до конца сезона-2020/21 за 500 тысяч евро с последующим выкупом футболиста летом за 9 миллионов. На следующий день Промеса ждали в расположении «Спартака» на сборе в Дубае.

Но он не приехал ни тогда, ни до конца работы команды Доменико Тедеско в ОАЭ (она вернулась в столицу России 8 февраля), ни неделю спустя. Хотя о сделке как о почти свершившимся факте говорили и спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс, и главный тренер Эрик тен Хаг, а сам Квинси пропустил уже два матча голландского клуба.

С чем же связана задержка? Здесь существует целый рад факторов.

«Спартак» намерен подстраховаться на случай, если досудебные разбирательства в отношении игрока у него на родине перерастут в уголовный процесс с обвинительным приговором. В конце июля прошлого года форвард устроил большую семейную вечеринку в своем доме в Абкуде. Во время праздника он поссорился с одним из родственников и в ходе выяснения отношений ударил того ножом. Правда, прокуратура Нидерландов уже заявляла, что не видит препятствий для отъезда Промеса за рубеж, но красно-белые намерены учесть этот момент в договоре с «Аяксом».

Поэтому, когда процесс перехода начал затягиваться, российская сторона предложила голландской три варианта сделки. Уже упомянутую оплачиваемую аренду с последующим выкупом. Приобретение прав на Квинси с разбивкой платежей и их прекращением в случае, если нападающему придется вернуться в Нидерланды. Перечисление полной суммы, но с возможностью возврата ее части при указанных выше обстоятельствах.

Казалось бы, все четко, понятно и, в общем-то, справедливо: почему «Спартак» должен платить за воздух, если футболисту придется возвращаться в Голландию? Но «Аякс» так и не дает окончательный ответ, взяв паузу, которую даже гроссмейстерской уже не назовешь — скорее хитрой.

В Амстердаме работают совсем не дураки, и они точно знают, как звучит пункт 12.3 регламента чемпионата России: «Второй регистрационный период устанавливается с 29 января по 25 февраля (до 24.00 по московскому времени) 2021 года». Времени на решение вопроса в принципе остается не так много, а если учесть, что рестарт красно-белых запланирован уже менее чем через неделю — 20 февраля предстоит важная встреча 1/8 финала Кубка России против «Динамо», — то его нет совсем.

На этом и пытается играть «Аякс», выторговывая для себя улучшение условий трансферного контракта — а вдруг получится увеличить обязательную к выплате при любом сценарии часть суммы? Насколько мне известно, «Спартаку» тактика голландцев полностью понятна, а поддаваться на некий шантаж клуб не собирается. В конце концов, это амстердамцы, а не москвичи лишатся очень приличных по пандемийным временам денег, если перехода не будет.

Впрочем, при этом красно-белые сохраняют спокойствие и верят, что все закончится как надо. По крайней мере, въездная виза РФ на Промеса уже оформлена, а получение разрешения на работу в России займет считаные дни.

Ждем окончания саги в начале недели.