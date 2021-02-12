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«Локомотив»: полная смена руководства, уход Райковича и частичное возвращение Баринова

Дмитрий Сомов
Дмитрий Сомов
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Сегодня, 20:00
«Железножорожники» продуктивно поработали на сборах. Фото ФК «Локомотив» Состав «Локомотива». Фото "СЭ" Футболисты «Локомотива». Фото ФК «Локомотив» Готовность команд РПЛ ко второй части сезона.
«Железножорожники» продуктивно поработали на сборах. Фото ФК «Локомотив»
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Оцениваем готовность «Локомотива» к остатку сезона

Продолжаем серию текстов о готовности клубов РПЛ, которые будут бороться за медали. Мы выбрали несколько критериев, по которым оценим каждую из команд. Начали с «Рубина», сегодня разбираем «Локомотив».

Владимир Леонченко.Николич, Семин, Кикнадзе, трансферы, деньги, аудит. Первое большое интервью Леонченко в роли гендира «Локомотива»

Событие межсезонья

Полная смена руководства клуба и его кураторов от генерального спонсора. Председателем совета директоров вместо Анатолия Мещерякова стал Александр Плутник (заместитель гендира РЖД). Токсичный Василий Кикнадзе был заменен на Владимира Леонченко (бывший глава Профсоюза футболистов и тренеров).

Новые боссы сразу начали чистку в клубе. Ушел глава академии Владимир Кузьмичев, его заменил Алексей Щиголев. Он уже занимал этот пост в клубе, а в последнее время работал в РФС. Не стали продлевать контракт и с заместителем спортивного директора «Локо» Андреем Лосюком.

Трансферы

Пришли: Пабло Кастро («Бордо», 2,5 миллиона евро — все суммы по оценке transfermarkt.de), Илья Берковский («Торпедо», за 250 тысяч евро), Андрей Никитин («Факел», 300 тысяч евро).

Ушли: Слободан Райкович, Жасур Жалолиддинов (с обоими расторгли контракты), Александр Мухин, Максим Турищев (у обоих закончился контракт, «Ростов»), Илья Берковский («Нижний Новгород», аренда с правом выкупа), Андрей Никитин («Факел», аренда)

«Локомотив» избавился от главных символов правления Кикнадзе — Райковича и Жалолиддинова. Это хороший имиджевый шаг, и он точно не скажется плохо на игре. Потеряли молодых Турищева и Мухина, но они еще ни разу не сыграли за основу — непонятно, раскроются ли вообще.

Пабло Кастро.Новичок «Локомотива» фанатеет от ЗОЖ и медитирует каждое утро. Первое большое интервью Пабло Кастро

Взяли в проблемную зону в центре защиты бразильца Пабло Кастро. Адекватная стоимость, оформили все быстро, что позволило игроку пройти почти все сборы с командой. Смущает травматичность новичка: он пропустил больше 600 дней за последние шесть лет, в прошлом году порвал кресты.

Берковский подписан еще прошлым руководством. Новые боссы отдали его в аренду в «Нижний Новгород» с правом выкупа. Говорят, сборы показали, что Илья проигрывает конкуренцию.

Леонченко назначил старшим селекционером «Локомотива» по молодежному футболу Александра Самедова. Он уже успел подписать в «Казанку» 19-летнего центрального защитника Марата Бокоева. Зимой игрок ездил на сборы со «Спартаком-2». Авансом будем считать, что это удачное приобретение «Локомотива» с учетом дефицита игроков этого амплуа с российским паспортом.

Оценка кампании: 6/10

Футболисты «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
Футболисты «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»

Главное изменение

Николич пробует разные сочетания, но это больше необходимость из-за неготовности ряда лидеров (Баринова, Смолова, Зе Луиша, Миранчука). Главное открытие сборов — это Франсуа Камано. Гвинеец дважды забил на сборах. Рассказывают, что он сильно поменялся, наконец-то прошел период адаптации в коллективе. Главная причина — приезд Пабло, они вместе играли в «Бордо».

Потенциально «Локомотив» должен стать сильнее за счет возвращения после травмы Баринова, покупки Пабло. В премиальном состоянии состав железнодорожников неплох. Но нет ощущения, что этого достаточно, чтобы бороться за Лигу чемпионов.

Пока же Баринов до сих пор полностью не вернулся в общую группу, Смолов и Зе Луиш продолжают заниматься индивидуально, а Миранчук пропускает матчи из-за переутомления.

Сила текущего состава: 6,5/10

Главная проблема

Глобальная смена руководства мешает заняться локальными вопросами. Как понимаю, пока не все так просто с оперативным управлением. Кажется, что у новой команды изначально не было стратегии действий.

Игры на сборах

«Локомотив» — «Эстерсунд» — 3:1
«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1
«Локомотив» — «Эстерсунд» — 4:0
«Локомотив» — «Краснодар-2» — 4:1
«Локомотив» — «Краснодар» — 4:0

Николич играет разными составами, много времени получают молодые. Объективной картинки нет из-за отсутствия ряда лидеров, хотя последняя крупная победа над сильнейшим составом «Краснодара» внушила оптимизм.

Оптимальный состав

Состав «Локомотива». Фото "СЭ"
Состав «Локомотива». Фото «СЭ»

Календарь

Кубок: «Тамбов» — д.
РПЛ: ЦСКА (д); «Арсенал» (г); «Сочи» (д); «Уфа» (г); «Ротор» (г); «Спартак» (д); «Ростов» (д); «Тамбов» (г); «Зенит» (г); «Динамо» (д); «Урал» (д).

Из 11 оставшихся туров «Локомотив» ждет шесть матчей с командами, которые идут выше него, — с прямыми конкурентами. А большинство игр с аутсайдерами пройдут в гостях. Зато в Кубке красно-зеленые сыграют с полумертвым и демотивированным «Тамбовом».

Сложность календаря: 6/10

Конкретная цель на весну

Ключевая задача «Локо» в оставшихся матчах — определиться, есть ли смысл в продолжении работы с Марко Николичем. С учетом тяжелого календаря в РПЛ приоритетом для железнодорожников должен стать Кубок.

Готовность команд РПЛ ко второй части сезона.
Готовность команд РПЛ ко второй части сезона.

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