«Локомотив»: полная смена руководства, уход Райковича и частичное возвращение Баринова

Оцениваем готовность «Локомотива» к остатку сезона

Продолжаем серию текстов о готовности клубов РПЛ, которые будут бороться за медали. Мы выбрали несколько критериев, по которым оценим каждую из команд. Начали с «Рубина», сегодня разбираем «Локомотив».

Событие межсезонья

Полная смена руководства клуба и его кураторов от генерального спонсора. Председателем совета директоров вместо Анатолия Мещерякова стал Александр Плутник (заместитель гендира РЖД). Токсичный Василий Кикнадзе был заменен на Владимира Леонченко (бывший глава Профсоюза футболистов и тренеров).

Новые боссы сразу начали чистку в клубе. Ушел глава академии Владимир Кузьмичев, его заменил Алексей Щиголев. Он уже занимал этот пост в клубе, а в последнее время работал в РФС. Не стали продлевать контракт и с заместителем спортивного директора «Локо» Андреем Лосюком.

Трансферы

Пришли: Пабло Кастро («Бордо», 2,5 миллиона евро — все суммы по оценке transfermarkt.de), Илья Берковский («Торпедо», за 250 тысяч евро), Андрей Никитин («Факел», 300 тысяч евро).



Ушли: Слободан Райкович, Жасур Жалолиддинов (с обоими расторгли контракты), Александр Мухин, Максим Турищев (у обоих закончился контракт, «Ростов»), Илья Берковский («Нижний Новгород», аренда с правом выкупа), Андрей Никитин («Факел», аренда)

«Локомотив» избавился от главных символов правления Кикнадзе — Райковича и Жалолиддинова. Это хороший имиджевый шаг, и он точно не скажется плохо на игре. Потеряли молодых Турищева и Мухина, но они еще ни разу не сыграли за основу — непонятно, раскроются ли вообще.

Взяли в проблемную зону в центре защиты бразильца Пабло Кастро. Адекватная стоимость, оформили все быстро, что позволило игроку пройти почти все сборы с командой. Смущает травматичность новичка: он пропустил больше 600 дней за последние шесть лет, в прошлом году порвал кресты.

Берковский подписан еще прошлым руководством. Новые боссы отдали его в аренду в «Нижний Новгород» с правом выкупа. Говорят, сборы показали, что Илья проигрывает конкуренцию.

Леонченко назначил старшим селекционером «Локомотива» по молодежному футболу Александра Самедова. Он уже успел подписать в «Казанку» 19-летнего центрального защитника Марата Бокоева. Зимой игрок ездил на сборы со «Спартаком-2». Авансом будем считать, что это удачное приобретение «Локомотива» с учетом дефицита игроков этого амплуа с российским паспортом.

Оценка кампании: 6/10

Футболисты «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»

Главное изменение

Николич пробует разные сочетания, но это больше необходимость из-за неготовности ряда лидеров (Баринова, Смолова, Зе Луиша, Миранчука). Главное открытие сборов — это Франсуа Камано. Гвинеец дважды забил на сборах. Рассказывают, что он сильно поменялся, наконец-то прошел период адаптации в коллективе. Главная причина — приезд Пабло, они вместе играли в «Бордо».

Потенциально «Локомотив» должен стать сильнее за счет возвращения после травмы Баринова, покупки Пабло. В премиальном состоянии состав железнодорожников неплох. Но нет ощущения, что этого достаточно, чтобы бороться за Лигу чемпионов.

Пока же Баринов до сих пор полностью не вернулся в общую группу, Смолов и Зе Луиш продолжают заниматься индивидуально, а Миранчук пропускает матчи из-за переутомления.

Сила текущего состава: 6,5/10

Главная проблема

Глобальная смена руководства мешает заняться локальными вопросами. Как понимаю, пока не все так просто с оперативным управлением. Кажется, что у новой команды изначально не было стратегии действий.

Игры на сборах

«Локомотив» — «Эстерсунд» — 3:1

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1

«Локомотив» — «Эстерсунд» — 4:0

«Локомотив» — «Краснодар-2» — 4:1

«Локомотив» — «Краснодар» — 4:0

Николич играет разными составами, много времени получают молодые. Объективной картинки нет из-за отсутствия ряда лидеров, хотя последняя крупная победа над сильнейшим составом «Краснодара» внушила оптимизм.

Оптимальный состав

Состав «Локомотива». Фото «СЭ»

Календарь

Кубок: «Тамбов» — д.

РПЛ: ЦСКА (д); «Арсенал» (г); «Сочи» (д); «Уфа» (г); «Ротор» (г); «Спартак» (д); «Ростов» (д); «Тамбов» (г); «Зенит» (г); «Динамо» (д); «Урал» (д).

Из 11 оставшихся туров «Локомотив» ждет шесть матчей с командами, которые идут выше него, — с прямыми конкурентами. А большинство игр с аутсайдерами пройдут в гостях. Зато в Кубке красно-зеленые сыграют с полумертвым и демотивированным «Тамбовом».

Сложность календаря: 6/10

Конкретная цель на весну

Ключевая задача «Локо» в оставшихся матчах — определиться, есть ли смысл в продолжении работы с Марко Николичем. С учетом тяжелого календаря в РПЛ приоритетом для железнодорожников должен стать Кубок.