«Ростов»: удержали Норманна, но не нашли забивного нападающего

Оцениваем готовность «Ростова» к остатку сезона.

Продолжаем серию текстов о готовности клубов РПЛ, которые будут бороться за медали. Мы выбрали несколько критериев, по которым оценим каждую из команд. Начали с «Рубина», «Локомотива» и «Динамо», сегодня разбираем «Ростов».

Событие межсезонья

Отсутствие потерь — уже хорошая новость для болельщиков «Ростова». Особенно это касается ликвидного Норманна. На норвежского опорника облизываются российские и зарубежные клубы, однако круто раскошеливаться они пока не намерены, а желто-синие готовы обсуждать только суммы больше 15 миллионов евро.

Трансферы

Пришли: Томас Рукас («Енисей», 110 тысяч евро по оценке transfermarkt.de), Александр Мухин, Максим Турищев (оба — «Казанка», свободные агенты).

Ушли: -.

«Ростов» не ослаб, но при этом если и усилился, то только на перспективу. В первую очередь это касается двух 18-летних игроков, у которых закончился контракт с «Казанкой», — защитника Мухина и форварда Турищева (лучшего бомбардира ЮФЛ). Центральному защитнику Рукасу уже 24, но он тоже вряд ли сразу попадет в стартовый состав. Удачным представляется приобретение Тугарева у «Локомотива» за 15 миллионов рублей — до этого футболист выступал за команду Валерия Карпина на правах аренды.

Оценка кампании: 5,5/10

Главное изменение

В команде нового мало, поэтому главным изменением межсезонья назовем назначение на пост заместителя гендиректора клуба международного юриста Дарины Никитиной. Она единственная девушка — обладательница лицензии посредника РФС, оказывавшая юридическое сопровождение при подписании контрактов многим футболистам. В том числе переходившим в «Ростов» — Роману Еременко, Даниле Прошлякову.

Что же касается состава, то Карпина наверняка радует возвращение травмированных Глебова и Норманна. А вот Мамаев и Хашимото пока в контрольных матчах участия не принимают.

Сила текущего состава: 5,0/10

Главная проблема

Отсутствие забивного форварда. После ухода Шомуродова главные надежды в плане результативности были на Обухова, но травма скомкала нападающему осеннюю часть сезона. Клуб бы точно не отказался от яркого бомбардира, однако финансовые возможности разгуляться не позволяют.

Игры на сборах

«Ростов» — «Альхесирес» — 5:1(Алмквист, Гигович, Полоз, Байрамян, Обухов)

«Ростов» — «Эстерсунд» — 1:0 (Полоз)

«Ростов» — «Марбелья» — 3:1 (Хашимото, Махатадзе, Павловец )

«Ростов» — «Краснодар» — 0:2

«Ростов» — «Локомотив» (Тб) — 4:1 (Алмквист, Норманн, Полоз-2 )

«Ростов» — «Атлетико Санлукеньо» — 0:0

Главный бомбардир зимних сборов — Полоз с четырьмя голами. Главный неудачник — Хашимото. Японец вернулся после серьезной травмы, но в одном из контрольных матчей получил новое повреждение. Как и многие другие тренеры РПЛ, Валерий Карпин использовал смешанные составы, а генеральная репетиция пройдет 14 февраля вечером — «Ростов» в Испании ждет встреча с «Локомотивом».

Оптимальный состав

Оптимальный состав «Ростова». Фото «СЭ»

Календарь

Кубок: «Ахмат» (д).

РПЛ: «Зенит» (г); «Сочи» (д); «Химки» (г); «Ротор» (г); «Спартак» (д); «Рубин» (д); «Локомотив» (г); «Арсенал» (д); «Тамбов» (д); «Урал» (г); «Краснодар» (д).

У «Ростова» шесть матчей дома (плюс на Кубок в 1/8 финала) и пять — в гостях. Из них повышенной сложности два — с «Зенитом» и «Локо». При этом с ЦСКА и «Динамо» уже во втором круге не играть.

Календарь: 7,5/10

Цель на весну

Ее назвал Валерий Карпин в передаче Нобеля Арустамяна «Инсайдеры»: «Ушли многие футболисты, поэтому нам надо стабилизировать состав и игру, а дальше посмотрим». Потери были действительно приличные — Попов, Шомуродов, Чистяков, Ионов, Чернов, Зайнутдинов. Так что нахождение «Ростова» в лидирующей группе — сюрприз. Но такими темпами команда может вновь попасть в еврокубки.