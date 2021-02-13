«Динамо»: новый гендиректор из «Зенита», хет-трик Тюкавина и поиск лидера

Оцениваем готовность «Динамо» к остатку сезона.

Продолжаем серию текстов о готовности клубов РПЛ, которые будут бороться за медали. Мы выбрали несколько критериев, по которым оценим каждую из команд. Начали с «Рубина» и «Локомотива», сегодня разбираем «Динамо».

Событие межсезонья

«Динамо» зимой пригласило трех новых человек на важные посты. Самое серьезное изменение — на позиции генерального директора. Ее занял Павел Пивоваров, до этого 15 лет работавший на различных руководящих должностях в «Зените». Прежний гендир бело-голубых Юрий Белкин назначен президентом клуба.

Пивоварова хорошо знают как в РФС и РПЛ, так и в ФИФА и УЕФА. В РФС он член юридического комитета и комитета по статусу игроков, заместитель в Палате по разрешению споров. В ФИФА — член и судья в Палате по разрешению споров. Кроме того, много лет был председателем экспертно-правовой комиссии Ассоциации европейских клубов.

Усилили бело-голубые и научно-спортивное направление, пригласив на должность куратора Андрея Милутиновича — сербского специалиста, который работал индивидуально со многими звездами: Модричем, Буффоном, Кроосом и другими. Немецкие СМИ называют его Фитнес-Месси.

Появился в клубе и новый руководитель селекционного отдела — Нариман Акавов, прежним местом работы которого был «Спартак». Он должен просеивать потенциальных новичков, отбирая лучших для финального анализа спортивного директора Желько Бувача.

Трансферы

Пришли: Данил Липовой («Химки», из аренды)

Ушли: Константин Рауш (закончился контракт)

У «Динамо» пока минимальная активность на трансферном рынке. Завершилось соглашение у Рауша, а новое для Сандро Шварца лицо только одно — «Химки» досрочно вернули из аренды Липового. В подмосковном клубе 21-летнему полузащитнику проявить себя не удалось, а вот на сборах он был хорош — мобилен, нацелен на обострение. В одном из матчей забил гол и отдал две результативные передачи, так что теперь из-за травмы Нжи стал главным выбором на позиции правого хавбека.

При этом «Динамо» не отказывается от попыток найти на рынке футболиста, который бы усилил команду.

Оценка кампании: 4,5/10

Главное изменение

Если в офисе изменений хватает, то в команде их мало. Шварц продолжает ставить на тот футбол, что мы видели осенью — активный, с высоким прессингом. При этом, пожалуй, главным бенефициаром сборов стала молодежь: Тюкавин, Липовой и Захарян доказали, что могут полноправно претендовать на место в составе. Молодой форвард стал лучшим зимним бомбардиром «Динамо» с пятью голами, сделав в одной из встреч хет-трик.

Сила текущего состава: 6,0/10

Главная проблема

Игра в обороне. Активные действия впереди частенько приводят к провалам у своих ворот. Ситуация осложнялась тем, что из-за травм не играли главные фланговые защитники — Паршивлюк и Скопинцев.

Игры на сборах

«Динамо» — «Лех» — 0:2

«Динамо» — «Ракув» — 2:0

«Динамо» — «Актобе» — 2:2

«Динамо» — «Слован» — 4:2

«Динамо» — «Рудар» — 3:1

«Динамо» — «Кайрат» — 2:0

«Динамо» — «Рубин» — 3:2

Во многих матчах Шварц выставлял смешанные составы, лишь последний с «Рубином» был проведен в оптимальном сочетании. Эта встреча с крепким соперником из РПЛ бело-голубым в целом удалась — даже Леонид Слуцкий отмечал, что соперник выглядел повеселее. «Динамо» осталось провести два матча в один день (с «Сочи» и «Ордабасы»), но они пройдут в закрытом режиме.

Оптимальный состав «Динамо». Фото «СЭ»

Календарь

Кубок: «Cпартак» (д).

РПЛ: «Ахмат» (г); «Тамбов» (д); «Спартак» (д); «Краснодар» (г); «Уфа» (д); «Урал» (д); «Ротор» (г); «Химки» (д); «Рубин» (г); «Локомотив» (г); ЦСКА (д).

Из 11 оставшихся туров у «Динамо» шесть — дома. Еще один плюс — в календаре отсутствует матч с лидером чемпионата «Зенитом», с питерцами во втором круге бело-голубые уже сыграли. Из сложных выездов — разве что Краснодар и Казань.

Календарь: 7,5/10

Цель на весну

Официально задачу по выходу в еврокубки с «Динамо» никто не снимал. Но стратегически, на мой взгляд, клубу важнее нащупать баланс между атакой и нападением, проникнуться тем футболом, что хочет привить Шварц, а также найти лидеров в коллективе, которые поведут партнеров за собой в сложные моменты. Есть капитан Шунин, но он в воротах, а нужен еще кто-то и впереди. В интервью клубной пресс-службе о своей готовности становиться лидером заявил Фомин.