«Ростов» в большинстве разгромил махачкалинское «Динамо»

«Ростов» разгромил махачкалинское «Динамо» в выездном матче 13-го тура РПЛ — 3:0.

У гостей на 30-й минуте гол забил Алексей Миронов, в концовке тайма Константин Кучаев удвоил преимущество. На 69-й минуте Роналдо сделал счет крупным. Хозяева с 14-й минуты играли вдесятером после удаления Махмуда Махамаджонова.

В середине второго тайма на поле произошла массовая стычка.

«Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до четырех матчей — три победы и одна ничья. Команда набрала 18 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата.

«Динамо» не выигрывает в РПЛ в течение шести матчей — пять поражений и одна ничья. Махачкалинцы с 13 очками располагаются на 11-й строчке.

В 14-м туре «Ростов» сыграет с «Зенитом» в гостях, «Динамо» — с «Балтикой». Игры пройдут 8 ноября.