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«Сочи»: без трансферов, но с целью обойти «Спартак» и выйти в Лигу Европы

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 20:00
Владимир Федотов и Кирилл Заика. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Состав «Сочи». Фото "СЭ" Готовность команд РПЛ ко второй части сезона. Фото "СЭ"
Владимир Федотов и Кирилл Заика. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Оцениваем готовность «Сочи» к остатку сезона.

Продолжаем серию текстов о готовности клубов РПЛ, которые будут бороться за медали. Мы выбрали несколько критериев, по которым оценим каждую из команд. Мы уже рассказали о «Рубине», «Локомотиве», «Динамо» и «Ростове», а сегодня разбираем «Сочи».

Иван Миладинович (слева).Миладинович в сборной России? Почему бы и нет!

Событие межсезонья

Защитник «Сочи» Иван Миладинович перед стартом зимних сборов в интервью «СЭ» заявил, что хочет получить российский паспорт в 2021 году и даже рассчитывает попасть в сборную России.

«У меня есть план сделать российский паспорт. У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю получить вызов в сборную России. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!» — сказал 26-летний серб.

Миладинович даже получил поддержку от владельца «Сочи» Аркадия Ротенберга, который отметил, что ему нравится желание игрока получить российское гражданство.

Сербский центральный защитник помог «Сочи» выйти из ФНЛ и закрепиться в премьер-лиге. Это его третий сезон в России, и в 15 матчах на его счету 1 гол.

Трансферы

Пришли: -.
Ушли: Никита Калугин («Нефтехимик»), Никита Колдунов («Зенит-2», аренда).

«Сочи» зимой вообще никого не подписал. В команду могут перейти форвард «Зенита-2» Станислав Крапухин и защитник питерцев Данила Прохин. Похоже, в «Сочи» не планировали серьезных трансферов. При этом в недавнем матче команды с латвийским «Вентспилсом» на сборах у «Сочи» в составе было два игрока на просмотре. Клуб не стал озвучивать их имена.

Потерь в межсезонье у «Сочи» тоже по минимуму: в «Нефтехимик» ушел Никита Калугин, который толком не играл, а Никита Колдунов, забивший в этом сезоне 1 гол в РПЛ, отправился в аренду в «Зенит-2».

Оценка кампании: 4,5/10

Главная проблема

Глобальных проблем у «Сочи», кажется, нет. Да, состав не усилили, зато удалось сохранить костяк, с которым команда так высоко забралась в осенней части сезона. Есть и глубина состава почти во всех линиях.

Смущает только то, что в составе практически нет замены форварду Антону Заболотному. Да, в клубе есть Максим Барсов и Марко Дуганджич, но первый за полтора года не провел ни одной игры в РПЛ, а второй забил лишь один гол в сезоне. Отсюда и интерес клуба к Александру Кокорину: в декабре «Сочи» хотел выкупить его у «Спартака», но игрок в итоге уехал в Италию.

«Сочи» борется за еврокубки, участвует в Кубке России; входить в сезон с одним опытным форвардом не лучшая идея.

Сила текущего состава: 5/10

Игры на сборах

«Сочи» — «Рубин» — 2:3
«Сочи» — «Чукарички» — 0:1
«Сочи» — «Крылья Советов» — 1:4
«Сочи» — «Динамо» Тбилиси — 3:0
«Сочи» — «Ахмат» — 2:1
«Сочи» — «Динамо» — 4:2
«Сочи» — «Вентспилс» — 2:0

Не все матчи «Сочи» транслировал, и несколько игр прошли в закрытом режиме. Отметим, что по два гола на первых двух сборах забили Заболотный, Нобоа и Жоаозиньо. Ивелин Попов пока восстанавливается от травмы колена и должен вернуться к тренировкам под конец сборов.

Тренер Владимир Федотов по-прежнему наигрывает схему с тремя центральными защитниками и активными флангами, которые целиком закрывают Кирилл Заика и Сергей Терехов.

Ориентировочный состав

Оптимальный состав «Сочи». Фото "СЭ"
Состав «Сочи». Фото «СЭ»

Календарь

Кубок России: «Краснодар» (г).
РПЛ: «Арсенал» (д), «Ростов» (г), «Локомотив» (г), «Тамбов» (д), «Рубин» (г), «Зенит» (д), ЦСКА (д), «Уфа» (г), «Краснодар» (г), «Ротор» (д), «Химки» (г).

У «Сочи» семь матчей в гостях (плюс 1/8 финала Кубка) и пять — дома. Из числа лидеров РПЛ у «Сочи» матчи с «Ростовом», ЦСКА и «Зенитом». А также тяжелые выездные игры с командами из второй половины таблицы: «Рубином», «Уфой», «Краснодаром» и «Химками».

Сложность календаря: 5,5/10

Конкретная цель на весну

«Сочи» идет на 4-м еврокубковом месте в турнирной таблице РПЛ и рассчитывает удержаться в числе лидеров. Гендиректор клуба Дмитрий Рубашко в интервью «СЭ» отмечал, что сочинцы стремятся в еврокубки. В СМИ также появлялась информация о том, что владелец клуба Аркадий Ротенберг поставил перед командой конкретную цель — выйти в Лигу Европы.

При этом со следующего сезона вводится новый турнир УЕФА — Лига конференций, куда попадут 4-я и 5-я команда РПЛ. «Сочи» для попадания именно в Лигу Европы нужно выиграть Кубок России или обойти «Спартак» в таблице, заняв 3-е место. А если Кубок России выиграет чемпион или вице-чемпион, то бронзовый призер попадет в группу Лиги Европы напрямую. Схема сложная и «Сочи» будет очень трудно решить задачу, учитывая, что клуб зимой вообще не усилился.

Готовность команд РПЛ ко второй части сезона. Фото "СЭ"
Готовность команд РПЛ ко второй части сезона. Фото «СЭ»

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