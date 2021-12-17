Генеральный директор красно-белых ответил на вопросы журналистов на первой пресс-конференции нового главного тренера Паоло Ваноли.

17 декабря «Спартак» объявил о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. В этот же день состоялась пресс-конференция, на которой генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы журналистов — о переговорах с Ваноли, отставке Руя Витории и задачах для нового тренера.

Паоло только вчера принял наше предложение

— Как проходили переговоры с Паоло Ваноли?

— Клуб рассматривал различные сценарии на зимнюю паузу. Мы были готовы и к положительному результату, и к негативному. Не буду рассказывать все подробно. Главное, что Паоло сейчас здесь. Переговоры длились не один день, мы общались с разными специалистами. Контракт мы подписали вчера. Паоло еще ждет большая программа по знакомству с инфраструктурой, а также с медицинским и административным штабами.

— Верно ли, что Ваноли вел переговоры со «Спартаком», когда Руй Витория еще был главным тренером команды?

— Принципиальным условием Паоло было не заключать никаких договоренностей до принятия решения по предыдущему тренеру. Переговоры вести никто не запрещал, но это было его условие. Совместно с Руем мы решили расстаться, и только вчера Паоло принял наше предложение.

— Чем Ваноли привлек «Спартак» в качестве главного тренера?

— Вовлеченностью Паоло в российский футбол и его индивидуальным подходом. Он подробно рассказал, какой он видит команду, озвучил свои требования по работе клуба. То видение, которое он определил в части построения команды, совпадает с целями клуба. У него есть нацеленность на результат. Паоло — достаточно жесткий человек в плане работы. Совместно сделали выбор в его пользу. Сыграл роль и опыт работы с авторитетными тренерами, это не проходит бесследно.

Мы столкнулись с нарушением структуры клуба в августе, когда ушел спортивный директор

— Понимает ли Ваноли, что в «Спартаке» сейчас нет четкой структуры управления клубом?

— Клуб сделает все для комфортной работы специалиста. Что касается структуры клуба, мы столкнулись с ее нарушением в августе, когда ушел спортивный директор (Дмитрий Попов. — Прим. «СЭ»). На сегодняшний день мы в завершающей стадии формирования спортивного блока. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Сейчас не хотел бы называть фамилии. Это важное недостающее звено.

— Обычно спортивный директор назначает тренера. А сейчас сначала пришел тренер, а потом уже спортивный директор. Как вы объясните эту ситуацию?

— Мы вели определенные консультации, есть некоторые договоренности. Упиралось все в некоторые организационные моменты. Кандидат принимал участие в переговорах с Паоло, одобрил его кандидатуру и готов оказывать ему поддержку в подборе команды и организации спортивной деятельности.

— Встречался ли Ваноли с семьей владельца «Спартака»?

— Контакты, безусловно, были. И без обоюдного положительного впечатления, наверное, ничего бы не состоялось.

— Доменико Тедеско приглашал Томас Цорн, Виторию — Дмитрий Попов. Обоих нет в клубе. Кто первым в «Спартаке» произнес фамилию Ваноли? Кто отвечает за эту кандидатуру?

— Процесс «кто, кого и когда» я конкретизировать не буду. Это не имеет смысла. Конечное решение о назначении принял Леонид Федун после личного общения с Ваноли.

С Руем Виторией мы встретились, обсудили итоги и приняли совместное решение

— Кто был в шорт-листе «Спартака» кроме Ваноли?

— Кандидатов было несколько, работа проводилась давно. Но я не буду называть сейчас других фамилий. Мы уже приняли решение.

— Мог ли Руй Витория остаться на посту главного тренера «Спартака»?

— Рассматривались различные варианты. В данном случае мы встретились с Руем, обсудили итоги работы и приняли совместное решение. Но по будущему мы не могли быть уверены. Сразу же пригласили Паоло в Москву, он здесь принял решение.

— Есть мнение, что Рую Витории не оказывалась поддержка со стороны руководства «Спартака».

— Неправильно говорить, что все люди в клубе не оказывали поддержку Витории. Клуб всегда объединен вокруг главного тренера, у Руя была поддержка. Мы с ним общались, старались что-то привнести. Что-то получалось, что-то нет. Сейчас, я надеюсь, у нас будет заполнено недостающее звено и человек возьмет на себя большой пласт работы.

Задача главного тренера на оставшуюся часть сезона — попадание в зону еврокубков

— Какие позиции попросил укрепить новый главный тренер?

— У нас уже подписаны два игрока. В ближайшее время должны завершить трансфер еще одного футболиста. Болельщики всегда хотели, чтобы мы подписывали игроков еще до начала сборов. Также изучаем других футболистов и из РПЛ, и из ФНЛ, и из других лиг. Возможно, будет еще один трансфер. Клуб проводил работу даже без спортивного директора.

— «Зенит» усиливается под Лигу чемпионов. «Спартак» приобретает молодых недорогих игроков. Когда будут качественные трансферы?

— Тренер скажет свое мнение по этому поводу. Мы стали заложниками некоторых решений предыдущего спортивного директора Дмитрия Попова. И сегодня, находясь в реалиях лимита, чтобы купить иностранца, нужно продать кого-то из уже имеющихся. Клуб работает над трансферной политикой вместе с главным тренером. Как все получится — покажет время. Но мы заложники лимита и отсутствия свободных мест внутри команды. Вместе с тем и Хлусевич, и Свинов — игроки перспективные. Плюс нам нужна еще и глубина скамейки.

— Какие задачи руководство «Спартака» ставит новому главному тренеру?

— Задачи главного тренера на оставшуюся часть сезона — попадание в зону еврокубков. Нужно выйти в финал Кубка России. В Лиге Европы задача по выходу из группы выполнена, но мы будем считать достижением проход в следующий раунд.