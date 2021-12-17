Первая пресс-конференция итальянского специалиста в московском клубе.

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли и генеральный директор клуба Евгений Мележиков в пресс-центре стадиона «Открытие Банк Арена» ответили на вопросы журналистов.

Не знаю, сколько я здесь проработаю

— Ваши предшественники не смогли задержаться здесь надолго. Что вам позволит доработать свой контракт до конца?

— Отставки — часть нашей профессии. Не могу сказать, сколько я здесь проработаю, я не волшебник. Сейчас я сконцентрирован на работе.

— Можно ли говорить, что вы будете прививать в «Спартаке» идеи Антонио Конте?

— Во-первых, хочу поблагодарить Конте и его штаб за возможность работы с ними. Я многому у него научился, но я Паоло Ваноли — у меня будет свой стиль. Поблагодарю и Арриго Сакки. Его и Конте считаю своими учителями. Многое перенял у них.

— Готовы ли вы находиться под постоянным давлением СМИ и болельщиков? Тренера в «Спартаке» даже приветствовали словами «Добро пожаловать в ад».

— Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Вы — своим, я же — своим. Моя работа — давать результат, тренировать команду. Посторонние вещи для меня не важны. Я благодарен этому клубу и совету директоров за возможность быть здесь.

— Массимо Каррера перед победным дерби однажды хватал переводчика за горло на установке. Ваши методы схожи или вы предпочитаете иное поведение?

— Я просто уволю переводчика, вот и все (смеется). Если серьезно, ситуации бывают разные. Не могу сейчас сказать, как отреагирую на тот или иной момент. Что касается моего поведения, то я могу говорить неправду — обещать победы, чемпионство и так далее. Или же я буду вести себя честно, пообещав работу и самоотдачу. От игроков буду требовать страсти и дисциплины. После каждой игры их футболки должны быть насквозь мокрыми. Я человек требовательный и к себе, и к окружающим. Хочу поблагодарить предыдущий штаб во главе с Руем Виторией, которые добились исторического достижения в Лиге Европы. Но есть и ответственность игроков в том, что «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ. Это не то место, на котором должна идти команда.

Чувствую, что готов работать самостоятельно

— В прошлом сезоне футболисты «Спартака» получили на 41 желтую карточку больше «Зенита». Вы знаете об особенном отношении судей к красно-белым?

— Понимаю, о чем вы говорите, мне об этом сообщили. Я и сам это замечал, в России дают много желтых. Но с этим можно работать.

— Вам 49 лет, и вы только начинаете карьеру главного тренера в клубе. Почему так поздно?

— Я очень избирателен в таких вопросах. Это был осознанный выбор — работать ассистентом с теми людьми, с которыми я работал. С ними я мог развиваться и расти. Сейчас чувствую, что готов работать самостоятельно.

— Вас не смущало при подписании контракта отсутствие спортивного и коммерческого директоров в «Спартаке»?

— Я понимал куда иду, руководство показало мне все, что нужно для достижения результата.

— Прилетев в Москву, вы встретились с Франко Камоцци, которого мы знаем как тайного советника семьи владельца клуба. Знакомы ли вы с Леонидом Федуном и Заремой Салиховой?

— По-моему, я достаточно ясно уже сказал, что благодарен президенту клуба и совету директоров за возможность быть в «Спартаке».

Решает все не схема, а характер и менталитет команды

— Какие позиции вы просили укрепить?

— Мы займемся этим позже, когда будет сформирован спортивный блок.

— Каким должен быть ваш «Спартак»?

— Если врать, могу сказать, что мы будем чемпионами. А мой «Спартак» должен работать и выкладываться на сто процентов.

— По какой схеме будет играть «Спартак»? Будете ли вы подстраиваться под соперника или же диктовать свой стиль?

— Все будет зависеть от игроков. Схема может меняться по ходу игры, в обороне одна, в атаке — иная. Решает все не схема, а характер и менталитет команды. Мы должны понять, почему в матчах Лиги Европы команда играет с одним настроением и дает результат, а в РПЛ — с другим.

— Почему вы следили за РПЛ? Это не самый топовый чемпионат.

—Как профессионал я слежу за многими чемпионатами. С российским футболом я знаком. Например, ваша молодежная сборная показывает хорошую игру. У вас интересный чемпионат. Мы часто встречались с российскими командами в молодежной сборной Италии. Так что я осведомлен.

— Вы знакомы с кем-нибудь из игроков?

— Пока еще не разговаривал с футболистами, но я буду общаться с каждым индивидуально.

— Планируете ли вы учить русский язык?

— Согласен, что важно учить русский и узнавать вашу культуру. В Москву меня приводит судьбу. Будучи игроком, я выиграл здесь финал кубка УЕФА. Сейчас эта страна дает мне возможность начать новый этап.

— Руй Витория на сборах закрывал команду от прессы. Как с этим будет у вас?

— Сейчас не могу сказать, какие тренировки будут открытыми, а какие закрытыми. Примем решение вместе с клубом.