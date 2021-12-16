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«Это была, наверное, самая сложная работа в карьере». Витория об уходе из «Спартака»

Руй Витория выступил с заявлением после ухода из «Спартака»
00:25
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал новый пост в своем Instagram, в котором обратился к болельщикам и клубу с заявлением после ухода из команды.

«Сегодня завершился мой путь в «Спартаке». Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики «Спартака» заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала.

Мое образование основано на ценностях, и я никогда не откажусь от них. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда всё казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти.

Теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу сказать о невероятных болельщиках «Спартака», которые всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь ко мне. Они действительно заслуживают счастья", — написал Витория.

15 декабря стало известно об уходе 51-летнего Витории с поста главного тренера красно-белых. Португалец возглавлял «Спартак» с 21 мая 2021 года. Под его руководством команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. В РПЛ москвичи располагаются на 9-й строчке с 23 баллами.

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Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория и Паоло Ваноли, будет ли уволен Витория, кто заменит, результаты в сезоне 2021/22