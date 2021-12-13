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«Спартак» сыграл потрясающе!» Возможно, последняя пресс-конференция Руя Витории в России

Данил Алешин
Данил Алешин
Корреспондент
Сегодня, 23:05
13 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 3:0. Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
13 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 3:0. Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Теги:
Но португалец не говорит об уходе.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Цаллагов Нобоа Терехов Заика (Маргасов, 90+3 ) Юсупов Жоаузинью (Попов, 67 ) Барсов (Бурмистров, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Мозес Промес Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59)
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Цаллагов 48, Родригау 63, Адамов 90, Попов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 65, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
 
Руй Витория. Почему Руя Виторию увольняют из «Спартака»

«Так бывает: мяч просто не идет в ворота»

— Результат очень несправедлив, а тот, кто говорит обратное, очень не прав, — сказал после разгрома от «Сочи» главный тренер «Спартака» Руй Витория. — Мы старались сделать достаточно, чтобы самим выиграть 3:0. Создали много остроты после угловых, внутри штрафной, за ее пределами... Выдали фантастический второй тайм, но это привело к такому преимуществу «Сочи» в счете. При этом наше качество игры было потрясающим.

Были моменты, когда игра шла не так, как надо. Плюс пенальти — непонятно, справедливо ли он назначен... Но опять же, наши игроки 90 минут выглядели очень достойно.

Что касается результата, то, конечно, его нельзя назвать удачным. Игра хорошая, счет — нет. Так бывает: мяч просто не идет в ворота. Сказать, что мы здорово сыграли с «Легией», а с «Сочи» провалились, я не могу. Это не так.

— Нет ли вопросов по судейству?

— Сейчас это сложно обсуждать, потому что я вышел с игры и сразу направился к вам. Очень легко давать «Спартаку» и такие пенальти, и карточки. Но я не очень люблю говорить о судействе, особенно после матча.

— Можете рассказать о вашем будущем?

— В будущем мы отправляемся в Москву. Сейчас я не хочу ничего говорить, потому что у меня контракт. Возможно, что-то произойдет позже. Хочу поблагодарить наших фанатов, которые заслужили получить сегодня хорошее настроение... В такой момент мы не будем о теме будущего. Может быть, потом.

 
13&nbsp;декабря. Сочи. &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. «Спартак» проиграл последний матч при Витории. Расстаться с португальцем — логичное решение

«Такие вопросы задаете — как будто не смотрели игру»

— Поздравляю с победой команду и наших болельщиков, — продолжил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. — Мы видим полный стадион, и эта атмосфера воодушевляет. До первого гола мы доминировали, а затем «Спартак» по статусу добавил — мы немножко растерялись, затряслись и перестали должным образом выходить из обороны. Во втором тайме «Спартаку» нужно было отыгрываться, а мы контратаковали. Затем оказались вдесятером, и пришлось включить весь энергоресурс. Показательно, что не отказались от контригры.

— Может показаться, что победа досталась очень легко. Так ли это?

— Такие вопросы задаете, как будто не смотрели игру. Мы видели «Спартак» в Лиге Европы — это хороший соперник с качественными игроками. Где-то было везение, но его нужно заслужить. Эта победа значимая и заслуженная.

 
Борис Ротенберг. «Наиграл ли «Сочи» на 3:0? Счет на табло!» Ротенберг — о победе над «Спартаком», руке Игнатова, фарм-клубе «Зенита» и Кокорине

— Довольны ли вы третьим местом?

— В этом отрезке всякое бывало. Где-то были обидные поражения, но этот отрезок показывает справедливость этого результата.

— Планируются ли усиления зимой?

— Усиления требуются каждый цикл. Ведется серьезная работа. Будем двигаться исходя из тех возможностей, которые у нас есть.

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