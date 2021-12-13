«Спартак» сыграл потрясающе!» Возможно, последняя пресс-конференция Руя Витории в России

Но португалец не говорит об уходе.

«Так бывает: мяч просто не идет в ворота»

— Результат очень несправедлив, а тот, кто говорит обратное, очень не прав, — сказал после разгрома от «Сочи» главный тренер «Спартака» Руй Витория. — Мы старались сделать достаточно, чтобы самим выиграть 3:0. Создали много остроты после угловых, внутри штрафной, за ее пределами... Выдали фантастический второй тайм, но это привело к такому преимуществу «Сочи» в счете. При этом наше качество игры было потрясающим.

Были моменты, когда игра шла не так, как надо. Плюс пенальти — непонятно, справедливо ли он назначен... Но опять же, наши игроки 90 минут выглядели очень достойно.

Что касается результата, то, конечно, его нельзя назвать удачным. Игра хорошая, счет — нет. Так бывает: мяч просто не идет в ворота. Сказать, что мы здорово сыграли с «Легией», а с «Сочи» провалились, я не могу. Это не так.

— Нет ли вопросов по судейству?

— Сейчас это сложно обсуждать, потому что я вышел с игры и сразу направился к вам. Очень легко давать «Спартаку» и такие пенальти, и карточки. Но я не очень люблю говорить о судействе, особенно после матча.

— Можете рассказать о вашем будущем?

— В будущем мы отправляемся в Москву. Сейчас я не хочу ничего говорить, потому что у меня контракт. Возможно, что-то произойдет позже. Хочу поблагодарить наших фанатов, которые заслужили получить сегодня хорошее настроение... В такой момент мы не будем о теме будущего. Может быть, потом.

«Такие вопросы задаете — как будто не смотрели игру»

— Поздравляю с победой команду и наших болельщиков, — продолжил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. — Мы видим полный стадион, и эта атмосфера воодушевляет. До первого гола мы доминировали, а затем «Спартак» по статусу добавил — мы немножко растерялись, затряслись и перестали должным образом выходить из обороны. Во втором тайме «Спартаку» нужно было отыгрываться, а мы контратаковали. Затем оказались вдесятером, и пришлось включить весь энергоресурс. Показательно, что не отказались от контригры.

— Может показаться, что победа досталась очень легко. Так ли это?

— Такие вопросы задаете, как будто не смотрели игру. Мы видели «Спартак» в Лиге Европы — это хороший соперник с качественными игроками. Где-то было везение, но его нужно заслужить. Эта победа значимая и заслуженная.

— Довольны ли вы третьим местом?

— В этом отрезке всякое бывало. Где-то были обидные поражения, но этот отрезок показывает справедливость этого результата.

— Планируются ли усиления зимой?

— Усиления требуются каждый цикл. Ведется серьезная работа. Будем двигаться исходя из тех возможностей, которые у нас есть.