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«За выступление в РПЛ ставлю двойку «Спартаку». Джикия — о разгроме от «Сочи» и будущем Руя Витории

Авторы:

Артем Калинин
Екатерина Звенигородская
Сегодня, 08:15
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Интервью капитана красно-белых после 0:3.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Цаллагов Нобоа Терехов Заика (Маргасов, 90+3 ) Юсупов Жоаузинью (Попов, 67 ) Барсов (Бурмистров, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Мозес Промес Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59)
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Цаллагов 48, Родригау 63, Адамов 90, Попов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 65, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
Руй Витория. Почему Руя Виторию увольняют из «Спартака»

Не понимаю, почему такие разные результаты в Лиге Европы и РПЛ

— Счет крупный, но не по игре — согласны ли вы с такой трактовкой?

— Возможно, не по игре. При 0:1 получили необязательные контратаки и пропустили необязательные голы. Все должно было быть наоборот. Но, к сожалению, футбол такая игра, что не все получается так, как ты хочешь.

— «Спартак» заработал огромное число угловых, но ни один не реализовал.

— Так получилось. Были хорошие розыгрыши. В первом тайме, по-моему, мы разыграли с продлением — не забили. После перерыва тоже были неплохие моменты. Но повторюсь, в футболе так бывает.

— У вас есть понимание, почему у «Спартака» настолько разные результаты в еврокубках и чемпионате России?

— Понимания нет. Хочется в этом спокойно разобраться, время будет.

— Вам не кажется, что у «Спартака» просто разный уровень мотивации на еврокубковые матчи, которые смотрит вся Европа, и на игры РПЛ?

— Если кого-то отдельно спрашивать, то, возможно, настрой и окажется разным. Но если говорить только обо мне и брать в расчет мое видение ситуации внутри команды, то никакого деления нет. Понятно, что есть короткий промежуток времени в Лиге Европы, где одна-две игры очень важны. А есть дистанция из 30 туров. Плюс травмы, настроение, эмоциональные всплески... Все имеет значение, но почему так происходит и откуда такой дисбаланс между еврокубками и премьер-лигой, ответить сложно. У нас будет время все проанализировать. Надеюсь, что найдем ответ на этот вопрос и в первом же матче с ЦСКА исправим ситуацию.

— Руй Витория сказал, что качество игры «Спартака» было потрясающим. При счете 0:3.

— Тяжело что-то говорить, потому что сегодня главным было не содержание, а результат, которого мы не добились.

Евгений Мележиков. «Решение по Витории примет совет директоров». Мележиков — о будущем «Спартака»

Наша задача — стабилизировать игру и набирать очки

— Кофрие снова удалился — в третий раз за сезон. На правах капитана и партнера по центру обороны ты с ним обсуждаешь такие моменты?

— Да, это очень плохо. Мы, безусловно, общаемся. Говорили и после «Наполи» — первой игры, в которой он получил красную карточку. Объясняем ему, что у нас немного другой чемпионат. Теперь он пропустит дерби с ЦСКА, а это очень важная игра после зимней паузы. Но удаление уже случилось, это факт...

— Что Руй сказал в раздевалке?

— Я никогда не говорю о том, что происходит в раздевалке.

— Непривычно ли играть в таком насыщенном графике?

— Лично я чувствую себя хорошо, уже привык. Мне такой график нравится больше, чем игры раз в неделю. Поэтому на усталость я точно не жалуюсь. Наоборот, хочется больше играть — и за сборную, и за клуб, и в Лиге Европы, тем более мы прошли дальше. Поэтому лучше так.

— Следили за сегодняшней жеребьевкой?

— Не смотрел, потому что, говорят, там были какие-то неполадки.

— Это в Лиге чемпионов.

— Там началось, а потом у нас началось свое занятие. Дальше установка, выезд. Было не до этого. Даже не знаю, кто с кем сыграет. Завтра уже посмотрю.

— До «Зенита» 15 очков. Согласны, что нет смысла ставить задачи на весну бороться за чемпионство?

— Я громких слов говорить не буду, потому что наша сегодняшняя задача в чемпионате России — стабилизировать игру и набирать очки. А что из этого получится и на каком месте мы будем... Я не раз говорил, что все подсчеты совершим после заключительного тура.

13&nbsp;декабря. Сочи. &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Руй Витория. «Спартак» сыграл потрясающе!" Возможно, последняя пресс-конференция Руя Витории в России

Ставлю двойку «Спартаку» за выступление в РПЛ

— Анзор Кавазашвили говорил, что вы должны пойти к руководству и отстоять Руя Виторию. Что думаете?

— Прочитал об этом сегодня утром. Я с [Кавазашвили] в хороших отношениях — завтра с удовольствием с ним созвонюсь, и мы все обсудим. Возьму у него совет.

— Правильно понимаем, что для вас как для футболиста просто неприемлемо заниматься такими вещами: ходить к руководству и отстаивать тренера?

— В любом случае моя главная задача — выходить на поле и играть в футбол. А все остальное мы обязательно решим.

— Писали, что сегодня у «Спартака» будет прощальный ужин. Какие планы у команды на сегодня-завтра?

— Никакого прощального ужина. Мы сейчас перекусим и поедем в Москву. Никаких планов. Завтра все на чемоданах будут, у всех отпуск.

— Какие планы на отпуск?

— Пока никаких. С завтрашнего дня о нем подумаю.

— Как оцените итоге первого круга для «Спартака»?

— По пятибалльной шкале поставлю двойку.

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