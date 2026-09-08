В «Рубине» опровергли информацию о возможном уходе спортивного директора Дзюбы

В пресс-службе «Рубина» в комментарии «СЭ» ответили на вопрос о возможном уходе из клуба спортивного директора Константина Дзюбы.

Ранее о том, что специалист может покинуть свой пост, сообщило издание Sport24.

«Данная информация не соответствует действительности. В руководстве клуба доверяют Александру Рустемовичу Айбатову и Константину Юрьевичу Дзюбе, которые продолжат свою работу на благо успехов «Рубина». Большая просьба к представителям СМИ не транслировать на своих ресурсах непроверенную информацию», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Рубин» после седьмого тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками.