Представитель Дзюбы: «Артем не хочет заканчивать и ждет предложение от клуба, который за что-то борется»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.

— Леонид Слуцкий в программе «Это футбол, брат», сравнивая Воробьева и Дзюбу, сказал, что Артем практически закончил карьеру.

— Думаю, это было сказано к слову. Я видел этот эпизод программы, и Леонид Слуцкий сказал об этом в контексте сравнения статистики Дзюбы и Дмитрия Воробьева. Поэтому не стал бы придавать особого значения этим словам Слуцкого в контексте завершения карьеры Артема.

— То есть Артем со своими представителями рассматривает предложения от клубов и о завершении карьеры не думает?

— Трансферное окно не закрылось, плюс у Артема есть дополнительные две недели для подписания соглашения, так как он является свободным агентом. Как говорил тот же Леонид Слуцкий неделю назад, Артем не хочет заканчивать и ждет предложение от клуба, который за что-то борется. Понятно, что он там не будет получать столько времени, как в клубе из второй восьмерки РПЛ, но вот есть желание напоследок побороться за трофей. И это желание нужно уважать. Время еще есть, все может измениться за несколько часов, — сказал Гольдман «СЭ».

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.