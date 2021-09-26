Егоров — о том, что каждая победа делает тренера дороже.

«Спартак» победил «Уфу» дома — и дико комично, что этот результат хоть кого-то удивляет. У обладателя 11 титулов Руя Витории все еще одна из самых дорогих команд лиги, а у Алексея Стукалова за плечами «Велес» вместо «Бенфики» и Мрзляки с Кротовыми (при всей любви) в обойме вместо Промесов и Мозесов. Ах, да, еще есть Касинтура — студент Кубанского института из Анголы, которого Шамиль Газизов забрал из мини-футбольной команды Сыктывкара.

Еще раз вдумайтесь: «Спартак» высылает домой Педро Рошу (забивает в полуфинале Южноамериканского кубка) и Гуса Тила (вызывается в сборную Голландии), а скауты «Уфы» тащат людей, которые ехали в Россию учиться, а не в футбол играть. Еще нужны какие-то объяснения, что победа над «Уфой» не повод кричать, что кто-то там «вернулся править»?!

Хотя чего это я — «вернулись править» никто не кричит. Наоборот, фанаты оскорбляют команду и руководство весь матч. И предусмотрительно делают, кстати. Ведь дальше — самый трогательный период этого сезона. Как сказала бы одна, любимая семьей Федуна менеджерка: «Интрига».

Но вернемся к делу: за долгие-долгие годы управления командой Леонид Арнольдович устал от выплат огромных компенсаций тренерам, поэтому для Руя Витории было подготовлено специальное предложение. Распишем его по вариантам для наглядности:

1. Руй успешен: он выполняет задачи, отрабатывает 4 миллиона евро в год (весь штаб + агент), получает бонусы и возможное продление соглашения.

2. Руй не в топе, но занимает 5-е место по итогам 15 туров. В таком случае он либо продолжает работу, либо увольняется, но с полной компенсацией — это 8 миллионов евро.

3. По итогам 15 туров Руй ниже 5-го места — тогда стоимость расставания для Федуна понижается вдвое и падает до 4 миллионов евро.

С первыми пунктами все понятно, а вот третий — забавный. Представьте ситуацию, к которой все сейчас и двигается: к 15-му туру «Спартак» занимает 4-7-е место и не просто теряет шансы на золото, но также забывает о комбинационном футболе и схеме 4-3-3. То есть великая миссия Витории уже провалена, а на замену португальцу подбирается главный тренер, причем ищет его новый спортивный директор. И тут на носу матч с «Краснодаром» в гостях. Проигрываешь — и уволить Руя стоит 4 миллиона. Побеждаешь, залетаешь в топ-5 — уже 8. И вот что будет дальше?

Ответ может прозвучать кощунственно, но тогда я поставлю еще один вопрос: а почему тогда Руй уже сейчас возвращается к модели времен Тедеско с тремя центральными? Результат стал важнее строительства своего футбола. В общем, прикольная это команда — «Спартак». Единственная в мире, наверное, где побеждаешь, а в уме — поражение, или видишь поражение, а в уме — наоборот.

Ну да ладно, получаем удовольствие и отвечаем на тот самый вопрос: что будет дальше? Дальше, конечно же, будет только лучше.