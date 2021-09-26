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Увольнение Витории из «Спартака» — от 4 или 8 миллионов евро. Что будет дальше?!

Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров
Колумнист
Сегодня, 10:00
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 2:0. Руй Витория поздравляет команду с долгожданной победой. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 2:0. Руй Витория поздравляет команду с долгожданной победой. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Егоров — о том, что каждая победа делает тренера дороже.
Спартак — Уфа
25&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Руй Витория с&nbsp;футболистами &laquo;Спартака&raquo; после игры.«Спартак» наконец-то выиграл. Но выходом из кризиса пока не пахнет

«Спартак» победил «Уфу» дома — и дико комично, что этот результат хоть кого-то удивляет. У обладателя 11 титулов Руя Витории все еще одна из самых дорогих команд лиги, а у Алексея Стукалова за плечами «Велес» вместо «Бенфики» и Мрзляки с Кротовыми (при всей любви) в обойме вместо Промесов и Мозесов. Ах, да, еще есть Касинтура — студент Кубанского института из Анголы, которого Шамиль Газизов забрал из мини-футбольной команды Сыктывкара.

Еще раз вдумайтесь: «Спартак» высылает домой Педро Рошу (забивает в полуфинале Южноамериканского кубка) и Гуса Тила (вызывается в сборную Голландии), а скауты «Уфы» тащат людей, которые ехали в Россию учиться, а не в футбол играть. Еще нужны какие-то объяснения, что победа над «Уфой» не повод кричать, что кто-то там «вернулся править»?!

Хотя чего это я — «вернулись править» никто не кричит. Наоборот, фанаты оскорбляют команду и руководство весь матч. И предусмотрительно делают, кстати. Ведь дальше — самый трогательный период этого сезона. Как сказала бы одна, любимая семьей Федуна менеджерка: «Интрига».

Но вернемся к делу: за долгие-долгие годы управления командой Леонид Арнольдович устал от выплат огромных компенсаций тренерам, поэтому для Руя Витории было подготовлено специальное предложение. Распишем его по вариантам для наглядности:

25&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Кинси Промес принимает поздравления.

1. Руй успешен: он выполняет задачи, отрабатывает 4 миллиона евро в год (весь штаб + агент), получает бонусы и возможное продление соглашения.

25&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Руй Витория.«Достигнем результата в Неаполе, если будем ценить эту победу». Руй Витория — о матче с «Уфой»

2. Руй не в топе, но занимает 5 место по итогам 15 туров. В таком случае он либо продолжает работу, либо увольняется, но с полной компенсацией — это 8 миллионов евро.

3. По итогам 15 туров Руй ниже 5-го места — тогда стоимость расставания для Федуна понижается вдвое и падает до 4 миллионов евро.

С первыми пунктами все понятно, а вот третий — забавный. Представьте ситуацию, к которой все сейчас и двигается: к 15-му туру «Спартак» занимает 4-7 место и не просто теряет шансы на золото, но также забывает о комбинационном футболе и схеме 4-3-3. То есть великая миссия Витории уже провалена, а на замену португальцу подбирается главный тренер, причем ищет его новый спортивный директор. И тут на носу матч с «Краснодаром» в гостях. Проигрываешь — и уволить Руя стоит 4 миллиона. Побеждаешь, залетаешь в топ-5 — уже 8. И вот что будет дальше?

Ответ может прозвучать кощунственно, но тогда я поставлю еще один вопрос: а почему тогда Руй уже сейчас возвращается к модели времен Тедеско с тремя центральными? Результат стал важнее строительства своего футбола. В общем, прикольная это команда — «Спартак». Единственная в мире, наверное, где побеждаешь, а в уме — поражение, или видишь поражение, а в уме — наоборот.

Ну да ладно, получаем удовольствие и отвечаем на тот самый вопрос: что будет дальше? Дальше, конечно же, будет только лучше.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

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