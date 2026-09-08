Источник: «Локомотив» сообщил «Балтике» об активации отступных за Титкова
Полузащитник «Балтики» Николай Титков перейдет в «Локомотив», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, московский клуб договорился с 26-летним футболистом об условиях личного контракта и сообщил «Балтике» об активации отступных в размере 125 миллионов рублей (около 1,24 миллиона евро).
Летом 2025 года Титков перешел в «Балтику» из «Локомотива». С того момента он провел за калининградцев 59 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Титкова в 1,2 миллиона евро. Его контракт с «Балтикой» рассчитан до лета 2028 года.
Источник: «Чемпионат»
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|
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|4
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|13
|
4
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|4
|1
|2
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|13
|
5
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|7
|4
|0
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|12
|
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|4
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|
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|5
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|2
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|
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|4
|2
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|
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|4
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|7
|
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|1
|3
|3
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|6
|
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|7
|1
|1
|5
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|
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|0
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|4
|
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|Факел
|7
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|2
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|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
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|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|1
|
|
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Родина
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|1
|0
|
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|1
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