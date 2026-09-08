Источник: «Локомотив» сообщил «Балтике» об активации отступных за Титкова

Полузащитник «Балтики» Николай Титков перейдет в «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, московский клуб договорился с 26-летним футболистом об условиях личного контракта и сообщил «Балтике» об активации отступных в размере 125 миллионов рублей (около 1,24 миллиона евро).

Летом 2025 года Титков перешел в «Балтику» из «Локомотива». С того момента он провел за калининградцев 59 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Титкова в 1,2 миллиона евро. Его контракт с «Балтикой» рассчитан до лета 2028 года.