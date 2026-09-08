Кузнецов — о ЦСКА: «Игры совершенно нет, но есть результат»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением об игре армейцев в сезоне-2026/27.

«Много травм, но команда выходит из этой ситуации и побеждает. Если говорить честно, то игры совершенно нет. Но в футболе главное не игра, а результат! Можно великолепно играть, но при этом не набирать очки. На данный момент есть второе место в таблице — это очень хорошо», — сказал Кузнецов «СЭ».

После семи туров РПЛ ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Лидирует «Краснодар» с 19 очками.