Теперь Руй Витория вошел в историю «Спартака». В Неаполе он перестал быть тенью

Португалец заслужил свою порцию похвалы.

Можно много чего сказать про Руя Виторию в России. Вот сначала он перестраивает «Спартак» на четыре защитника. Потом с лоском убивает всех на «Кубке Матч Премьер». Затем проигрывает кучу заведомо победных матчей и попадает на грань увольнения. Побеждает «Химки», проигрывает «Легии» и ЦСКА, реабилитируется с «Уфой». И вот — побеждает «Наполи».

Я знаю, что найдутся люди, которые скажут, что «Спартак» выиграл только из-за удаления у соперника. Возможно. Но ведь эти же люди говорят, что «Спартак» Витории — слабый. И тут я не согласен.

Слабый в большинстве улетал от «Ахмата» на «Открытие Арене» со счетом 0:3. Слабый там же еле уносил ноги от «Ростова», который играл вдевятером. Слабый «Спартак» никогда бы 70 минут не играл первым номером с «Наполи» на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Для слабой команды это в принципе невозможно.

Вы скажете, мол, повезло, не пошла игра у неаполитанцев. Я отвечу, что у «Наполи» фантастически глубокий состав, где в запасе одновременно сидят Ирвинг Лосано, Дрис Мертенс и Виктор Осимен, а атака все равно страшная, с двумя игроками сборной Италии. И вышедшие Лосано и Осимен точно хотели перевернуть игру и победить, но не смогли, хотя нигериец все-таки забил.

«Спартак» же контролировал центр поля двумя футболистами молодежки, один из которых — Руслан Литвинов — элитно играл вперед, а второй — Наиль Умяров — кажется, раз сто выгрыз мяч на чужой половине, и один раз это привело к голу. Но представить такую пару при Доменико Тедеско еще несколько месяцев назад было невозможно. И вот именно их игра — работа тренерского штаба. А еще работа тренера ярчайше прослеживается, когда выходит почти не играющий Михаил Игнатов и забивает вполне себе по-титовски. Потом Александр Соболев (тоже вышедший на замену) отдает голевой пас на Квинси Промеса, еще чуть позже на поле вылетает Александр Ломовицкий и отдает Соболеву на четвертый гол, но мяч летит выше цели. Это же чисто тренерское. Великолепный матч-менеджмент, если хотите.

И гол Игнатова, где одновременно было и забегание, и прострел, и эффектный пропуск мяча, — тоже ситуация, которая свидетельствует о командной работе. По-другому не выйдет.

В своем Telegram-канале я писал, что даже после поражений Руй Витория не унывал, а продолжал работать и упирать на свои принципы. На самом деле, португальцу и его команде просто не хватало удачи в досылании мячей в сетку ворот: очень простая, очень футбольная, но самая настоящая причина всех неудач. И Руй понимал, что делает все правильно. Просто нужно время.

Да, возможно, дело еще и в недостатке эмоций, но вы видели Виторию и футболистов в Неаполе? Там их было через край. Руй за это даже карточку получил.

Мне кажется, чем бы все ни закончилось, но болельщикам «Спартака» Виторию стоит уважать. Человек, вокруг которого крутилось гигантское число слухов, сплетен и откровенного негатива, продолжал работать и учить команду. Он ведь футбольный учитель, ремесленник и больше ничего не умеет.

Так вот, не обращая внимания на окружающий ад, Витория продолжал, и теперь уж ни у кого нет сомнений, что будет продолжать и дальше. До самого конца, когда бы он, этот конец, ни наступил. И уже совершенно не важно, как и когда Руй уйдет. Теперь он — глубоко в спартаковской истории.

Руй Витория больше не очередной привалившийся иностранец. Это человек, победивший сильнейший «Наполи» в гостях. Португалец раньше просто стоял в тени и наблюдал, если хотите. А теперь вышел в свет и показал, что умеет на самом деле. Надеюсь, обратной дороги уже нет.