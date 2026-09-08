«Локомотив» выкупил вратаря Митрова из «Шинника» и отдал его в аренду в «Сочи»

«Локомотив» объявил о переходе голкипера Тимофея Митрова из «Шинника».

Клуб активировал опцию обратного выкупа 21-летнего вратаря. В сезоне-2026/27 Митров на правах аренды будет выступать за «Сочи».

Митров перешел в «Шинник» из «Локомотива» летом 2025 года. Он провел за ярославский клуб 58 матчей, пропустил 56 мячей и 23 раза отыграл на ноль.