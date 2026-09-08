Источник: «Спартак» заинтересован в трансфере Головина, полузащитник желает остаться в «Монако»

«Спартак» контактирует с «Монако» по трансферу полузащитника команды Александра Головина, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 30-летний футболист не планирует покидать «Монако» как минимум до зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в подписании игрока сборной России был заинтересован «Зенит».

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 3 матчах и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт россиянина с монегасками рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.