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Грузинский дзюдоист Акакий Джапаридзе сломал челюсть сопернику на турнире в Германии

Грузинский дзюдоист избил соперника после поражения. Сломал ему челюсть — и может получить пожизненный бан

Максим Слекишин
корреспондент
Фото Global Look Press
Нападение расследует полиция.

Грузинский дзюдоист Акакий Джапаридзе напал на немецкого участника Олимпиады-2024 Тимо Кавелиуса и сломал ему челюсть после поражения в схватке на турнире в Германии. Теперь спортсмену грозят жесткие санкции вплоть до пожизненного отстранения от соревнований, сообщает Bild со ссылкой на источники.

Три удара после иппона

Инцидент произошел 5 сентября в Лейпциге во время заключительного тура группового этапа Бундеслиги. Представляющий баварский клуб TSV Abensberg 29-летний Кавелиус в течение часа дважды вышел против 24-летнего Джапаридзе из JC Leipzig, выступающего в категории до 90 килограммов.

Первую схватку выиграл грузинский легионер. Во втором поединке Кавелиус взял реванш иппоном, после чего эмоционально отпраздновал победу, сжав кулак прямо перед соперником.

Жест действительно можно было принять за провокацию, однако сам Кавелиус позднее заявил, что не собирался задеть грузина.

«Хотел отпраздновать победу вместе с товарищами, и тут началось...» — приводит слова немца Frankfurter Rundschau.

Джапаридзе не сдержался, бросился на Кавелиуса и нанес ему три удара по голове: первым сбил немца с ног, после чего еще дважды атаковал лежавшего на татами соперника.

Кавелиуса госпитализировали и прооперировали вечером того же дня. Врачи диагностировали у него два перелома нижней челюсти и потерю двух зубов. Поврежденную челюсть пришлось закрепить пластинами. По оценке тренерского штаба команды, восстановление спортсмена займет от шести до восьми недель, после чего он сможет постепенно возобновить тренировки.

Виновник сбежал в Грузию?

Тимо написал заявление в полицию. Правоохранители начали расследование по делу о причинении ему телесных повреждений, но, по данным местных СМИ, Джапаридзе уже покинул страну — уехал на родину в Грузию.

Помимо юридических последствий, атлету грозят и серьезные спортивные санкции. Как передает Bild, вплоть до пожизненной дисквалификации.

«Международная федерация дзюдо, Европейский союз дзюдо и Грузинская федерация дзюдо были проинформированы об инциденте в день его совершения», — говорится в пресс-релизе Немецкого союза дзюдо

Российский дзюдоист Инал Тасоев с&nbsp;золотой медалью турнира &laquo;Большого шлема&raquo; в&nbsp;Астане.Вернулись побеждать. Российские дзюдоисты выиграли медальный зачет турнира «Большого шлема»

Клуб JC Leipzig публично дистанцировался от поступка своего легионера.

«Насилию нет места в нашем спорте. Дзюдоисты выступают за уважение, терпимость, честность и взаимное признание», — говорится в заявлении.

Для Кавелиуса эта травма особенно болезненна с точки зрения спортивных перспектив. Матч Бундеслиги стал его первым стартом после десятинедельного перерыва из-за травмы. Немец собирался выступить на сентябрьском турнире «Большого шлема» в Будапеште, а затем — на чемпионате мира в Баку. Теперь оба старта придется пропустить. К тому же в самом разгаре квалификация на Игры-2028, и немец потеряет возможность набрать важные рейтинговые очки.

Ранее Тимо выступал на Олимпиаде-2024 в Париже, где выбыл в первом раунде личного турнира в категории до 81 килограмма. Среди его главных достижений — бронза чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет и четыре медали турниров серии «Большого шлема».

Джапаридзе в 2024 году стал бронзовым призером Гран-при Загреба, а в марте 2026-го занял пятое место на турнире «Большого шлема» в Тбилиси.

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