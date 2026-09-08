Сокол: «У Кругового один мем — и уже 100 тысяч просмотров. А мне надо пятьсот видео наснимать»

Защитник «Родины» Артем Сокол в интервью «СЭ» ответил на вопрос о его медийности.

— У тебя суперблог. Снимал что-то на «Спартаке»?

— Да, попросил, чтобы меня подсняли. Знаешь, когда меня меняли, казалось, что мы сможем забить! Но потом как-то все посыпалось... На проигранных матчах делать контент, наверное, не очень, но я себе сказал, что буду подходить к журналистам после каждой игры, даже неудачной, и делать видео.

— Хочешь стать самым медийным футболистом сезона?

— Цель не такая...

— Нужно обогнать Кругового!

— У него один мем — и уже 100 тысяч просмотров. А мне надо смонтировать, озвучить, пятьсот видео наснимать. В общем, они не парятся, а я сам монтирую, когда клубный монтажер не успевает.