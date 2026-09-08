Голкипер Дегтев о возвращении в «Зенит»: «Очень рад оказаться дома, впереди большая работа»

Вратарь «Зенита» Александр Дегтев поделился эмоциями от возвращения в родной клуб.

8 сентября сине-бело-голубые объявили о трансфере 21-летнего голкипера из «Сочи». С Дегтевым подписан пятилетний контракт.

«Рад вернуться в родной город, поэтому эмоции только положительные. Очень рад, что оказался дома. Впереди большая работа. Мыслей было много, и когда уходил, понимал, что в «Сочи» нужно работать так, чтобы родной клуб обязательно вернул меня. Для меня это хороший шаг вперед, возвращение домой. Передо мной здесь стоят очень высокие цели.

В «Сочи» я пришел юным парнем... Хотя сейчас я тоже еще молодой (улыбается). Там я вырос как человек, как футболист. Сейчас я уже другой футболист и вратарь по сравнению с тем, кем был, когда переходил в «Сочи». За эти три года было сыграно много матчей, проделано много работы, достигнут определенный результат. Вот поэтому и можно сказать, что сейчас я возвращаюсь другим человеком, другим вратарем», — приводит слова Дегтева пресс-служба «Зенита».

Дегтев — воспитанник академии сине-бело-голубых. В сезоне-2025/26 он принял участие в 20 матчах «Сочи» и в трех из них сыграл на ноль. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.