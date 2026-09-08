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Голкипер Дегтев о возвращении в «Зенит»: «Очень рад оказаться дома, впереди большая работа»

Сергей Филин

Вратарь «Зенита» Александр Дегтев поделился эмоциями от возвращения в родной клуб.

8 сентября сине-бело-голубые объявили о трансфере 21-летнего голкипера из «Сочи». С Дегтевым подписан пятилетний контракт.

«Рад вернуться в родной город, поэтому эмоции только положительные. Очень рад, что оказался дома. Впереди большая работа. Мыслей было много, и когда уходил, понимал, что в «Сочи» нужно работать так, чтобы родной клуб обязательно вернул меня. Для меня это хороший шаг вперед, возвращение домой. Передо мной здесь стоят очень высокие цели.

В «Сочи» я пришел юным парнем... Хотя сейчас я тоже еще молодой (улыбается). Там я вырос как человек, как футболист. Сейчас я уже другой футболист и вратарь по сравнению с тем, кем был, когда переходил в «Сочи». За эти три года было сыграно много матчей, проделано много работы, достигнут определенный результат. Вот поэтому и можно сказать, что сейчас я возвращаюсь другим человеком, другим вратарем», — приводит слова Дегтева пресс-служба «Зенита».

Александр Дегтев.«Зенит» объявил о переходе Дегтева. Вратаря хотел забрать «Спартак» — и даже согласовал контракт

Дегтев — воспитанник академии сине-бело-голубых. В сезоне-2025/26 он принял участие в 20 матчах «Сочи» и в трех из них сыграл на ноль. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Источник: ФК «Зенит»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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