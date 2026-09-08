Болельщики признали Жубала лучшим игроком «Краснодара» в июле-августе

Защитник «Краснодара» Жубал признан лучшим игроком команды в июле-августе по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба «быков».

33-летний бразилец набрал в голосовании за звание лучшего игрока команды 44,14 процента голосов. Второе место занял полузащитник Никита Кривцов (35,15), а третье — вратарь Станислав Агкацев (4,49).

В сезоне-2026/27 Жубал забил победные голы в двух матчах «Краснодара» в РПЛ — против «Ростова» (1:0) и махачкалинского «Динамо» (1:0).

2 сентября «Краснодар» продлил контракт с бразильцем до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

«Краснодар» с 19 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. 13 сентября «быки» у себя дома сыграют с «Акроном» в 8-м туре чемпионата России.