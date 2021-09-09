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Почему Руй Витория остается в «Спартаке». Спойлер — в том числе из-за летней селекции

Вячеслав Короткин
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Сегодня, 09:00
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Обозреватель «СЭ» призывает дать португальцу хотя бы немного времени.

Руй Витория, Йоррит Хендрикс, Александор Соболев и Роман Зобнин.Стоит признать — Витория провалился. Пять причин, по которым «Спартак» должен уволить его прямо сейчас

Фактор первый. Доверие

— Руй пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации, — сказал «СЭ» 4 сентября руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Вы, конечно, будете смеяться (и после опыта предыдущих лет я понимаю ваши эмоции), но на этот раз есть реальные основания полагать, что подобные публичные высказывания — не ширма для скорого увольнения португальца.

Хотя бы потому, что любая отставка — это прежде всего назначение. У вас в голове есть однозначный вариант замены Витории прямо сейчас? Только Курбана Бердыева etc не предлагать. То-то и оно...

Станислав Черчесов, говорите, свободен? Да, но к этому отличному, на мой взгляд, кандидату сложное отношение у теневой рулильщицы «Спартаком» Заремы Салиховой.

Доменико Тедеско все еще не трудоустроен после отъезда из Москвы? Нихт — не для того он возвращался в Европу, чтобы спустя всего три месяца снова оказаться в Тушине.

Массимо Каррера еще в апреле расторг соглашение с «Бари»? Ну, вы сами все понимаете.

Это очевидные фамилии. Контракт же с неочевидными людьми — плод серьезных и, как правило, долгих переговоров. Есть сейчас на это время? Ни секунды.

Так что Руй должен продолжить (и продолжит) работу хотя бы поэтому.

26&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Эмоции красно-белых после финального свистка.«Как вам не стыдно». «Спартак» полностью завалил старт сезона

Фактор второй. Селекция, такая селекция...

Кто-то полагает, что под Виторию не купили новичков. Именно адресно ему — просто не напрягались под конкретного тренера.

Это нонсенс. Проблема — не португальца, а «Спартака» в целом — в другом. В том, что происходило в клубе по линии селекции в последний месяц. Спортивный блок, осиротевший в августе после ухода Дмитрия Попова с позиции его руководителя, подготовил шорт-лист кандидатов в команду в летнее окно. Готовил полгода. Тщательно.

Но на выходе оказалось, что народ по качествам-то неплохой, только договориться по большинству нет возможности. Ситуация в нынешних клубах не то что не способствует переезду людей в Тушино, а просто такое исключает.

Самая актуальная позиция — правый защитник. Ее и возьму в качестве примера. В топ-3 входили (в порядке убывания): 25-летний панамец Майкл Мурильо из «Андерлехта», 20-летний бразилец Вандерсон из «Гремио» и 23-летний голландец Дейвайсио Зефайк из «Герты».

У первых двоих все и без «Спартака» неплохо — контракты до июня (Мурильо, цена по transfermakrt.de 4 миллиона евро) и декабря (Вандерсон, 2 миллиона) 2025 года, стабильное место в стартовых составах. Да, хорошая зарплата в Москве — весомый аргумент, но есть еще сторона команд-правообладательниц. А ни в Брюсселе, ни в Порту-Алегри не собирались расставаться с основными игроками, заключившими договоры только год назад. Точнее, это всегда вопрос размера компенсации — в данном случае речь пошла бы о приличной переплате по сравнению с реальной рыночной стоимостью защитников. Отдать 8 миллионов вместо 4 или 4 вместо 2 — такое себе менеджерское решение.

По Зефайку все проще — после более тщательного анализа спортивный департамент сам забраковал парня, а Витория это мнение поддержал.

26&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Руй Витория.«Отставка? Я просто так не сдамся». Витория — после провального старта «Спартака»

Однако время шло, нужно было что-то решать — вот тут и вернулись к фигуре 24-летнего аргентинца Гонсало Монтиэля, о блокировке покупки которого Попов говорил в интервью «СЭ» как об одной из причин своей отставки. Здесь цена вопроса была уже 12,5 миллиона евро — за такую сумму спартаковские селекционеры предлагали купить футболиста у «Ривер Плейт». Правда, зимой при Наримане Акавове речь шла о 5 миллионах, позже имелась возможность взять Монтиэля за 8-9. Акционеры сопоставили все это — и наложили на сделку вето.

Как итог: нет спортивного директора, нет новичка на проблемное место. Гендир Евгений Мележиков остался один на один — ну о'кей, из-за занавески периодически выглядывал консультант Франко Камоцци — с проблемой усиления. За гулькин хвост до завершения периода заявок в РПЛ.

Так что дело не в желании сплавить Руя. Понятно, что под задачу «кровь из носу взять чемпионство в год 100-летия» (цитата Мележикова) требовалось провести трансферную кампанию иначе. Но здесь точно нет диверсии против Витории.

Кстати, приобретение Максимилиано Кофрие, вызвавшее волну хейта от спартаковских болельщиков, с португальцем согласовали. Бельгийца, понятно, взяли не сразу в старт: на случай отъезда Самюэля Жиго, на вырост и для создания конкуренции Николаю Рассказову — парень из «Сент-Трюйдена» способен выходить не только в центре обороны, но и на правом фланге.

Смотрели и других центральных защитников, и исполнителей в опорную зону, но... Мележиков как смог залатал дыры при участии будущего спортивного директора красно-белых (имя скоро узнаем) и после консультаций с Каммоцци. Сделать большее в обстоятельствах конца этого лета было, думаю, просто невозможно.

Руй Витория.Adeus, Руй Витория. «Спартаку» нужно больше эмоций

Фактор третий. Класс португальца

За неудачным стартом все как-то забыли, что Руй Витория по-настоящему классный специалист. За него говорят титулы: двукратный чемпион, обладатель Кубка (один раз — со скромной «Виторией», что важно) и Суперкубка Португалии, победитель Кубка тамошней лиги, ее лучший тренер в сезонах-2015/16 и -2016/17. Многие «пихают» Рую, мол, как же ты, родной, тогда оказался в Саудовской Аравии. Ну и? Поехал человек заработать, попутно взяв на Ближнем Востоке золото и еще один Суперкубок — в чем проблема?

Та командировка, не сомневаюсь, не сделала Виторию слабее. А вот мотивации при возвращении в Европу наверняка добавила. О чем сам Руй не раз говорил публично. Подчеркивая, что он топ-тренер. Здоровая уверенность в себе — крайне важное качество для работы в «Спартаке».

Мне нравится, как португалец реагирует на стартовые неудачи. Никаких истерик, громов и молний на пресс-конференциях. Чувствуется, что человек уверен в том, что делает. К такому результат должен прийти, а время у Руя, похоже, есть. Тем более перестройка команды — дело тонкое, трудное и не особо быстрое.

Руй Витория.Витория пока не убеждает, но у Тедеско тоже были плохие матчи. В чем отличия нынешнего «Спартака» от команды прошлого сезона?

Фактор четвертый. Умение раскрывать таланты

В Португалии за Виторией закрепилась репутация специалиста, умеющего работать с молодежью, доводить ее до ума. Например, выступавший у него в «Бенфике» Ренату Санчеш не раз благодарил Руя постами в своем Instagaram за то, что в сезоне-2015/16 играл под руководством Витории так, что поехал совсем мальчишкой на победный Евро. Причем не статистом, а в основной обойме — шесть матчей, один гол. Ренату стал самым молодым футболистом стартового состава в истории своей сборной на крупных турнирах (18 лет 316 дней) и самым юным победителем ЧЕ.

Раз в «Спартаке» не получилось с летней селекцией, то самое время для того, чтобы Витория проявил свой талант раскрытия молодых. У красно-белых есть с кем возиться — посмотрите хотя бы, сколько времени стал получать у него 21-летний хавбек Михаил Игнатов. Есть и другая поросль — давайте, Руй, действуйте.

Фактор пятый. Усталость

От чехарды: чуть не пошло — бежим менять тренера. Очень хочется хотя бы немного терпения от клубных боссов. Уверен — если оно будет проявлено, то у Витории получится.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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