Обозреватель «СЭ» призывает дать португальцу хотя бы немного времени.

Фактор первый. Доверие

— Руй пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации, — сказал «СЭ» 4 сентября руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Вы, конечно, будете смеяться (и после опыта предыдущих лет я понимаю ваши эмоции), но на этот раз есть реальные основания полагать, что подобные публичные высказывания — не ширма для скорого увольнения португальца.

Хотя бы потому, что любая отставка — это прежде всего назначение. У вас в голове есть однозначный вариант замены Витории прямо сейчас? Только Курбана Бердыева etc не предлагать. То-то и оно...

Станислав Черчесов, говорите, свободен? Да, но к этому отличному, на мой взгляд, кандидату сложное отношение у теневой рулильщицы «Спартаком» Заремы Салиховой.

Доменико Тедеско все еще не трудоустроен после отъезда из Москвы? Нихт — не для того он возвращался в Европу, чтобы спустя всего три месяца снова оказаться в Тушине.

Массимо Каррера еще в апреле расторг соглашение с «Бари»? Ну, вы сами все понимаете.

Это очевидные фамилии. Контракт же с неочевидными людьми — плод серьезных и, как правило, долгих переговоров. Есть сейчас на это время? Ни секунды.

Так что Руй должен продолжить (и продолжит) работу хотя бы поэтому.

Фактор второй. Селекция, такая селекция...

Кто-то полагает, что под Виторию не купили новичков. Именно адресно ему — просто не напрягались под конкретного тренера.

Это нонсенс. Проблема — не португальца, а «Спартака» в целом — в другом. В том, что происходило в клубе по линии селекции в последний месяц. Спортивный блок, осиротевший в августе после ухода Дмитрия Попова с позиции его руководителя, подготовил шорт-лист кандидатов в команду в летнее окно. Готовил полгода. Тщательно.

Но на выходе оказалось, что народ по качествам-то неплохой, только договориться по большинству нет возможности. Ситуация в нынешних клубах не то что не способствует переезду людей в Тушино, а просто такое исключает.

Самая актуальная позиция — правый защитник. Ее и возьму в качестве примера. В топ-3 входили (в порядке убывания): 25-летний панамец Майкл Мурильо из «Андерлехта», 20-летний бразилец Вандерсон из «Гремио» и 23-летний голландец Дейвайсио Зефайк из «Герты».

У первых двоих все и без «Спартака» неплохо — контракты до июня (Мурильо, цена по transfermakrt.de 4 миллиона евро) и декабря (Вандерсон, 2 миллиона) 2025 года, стабильное место в стартовых составах. Да, хорошая зарплата в Москве — весомый аргумент, но есть еще сторона команд-правообладательниц. А ни в Брюсселе, ни в Порту-Алегри не собирались расставаться с основными игроками, заключившими договоры только год назад. Точнее, это всегда вопрос размера компенсации — в данном случае речь пошла бы о приличной переплате по сравнению с реальной рыночной стоимостью защитников. Отдать 8 миллионов вместо 4 или 4 вместо 2 — такое себе менеджерское решение.

По Зефайку все проще — после более тщательного анализа спортивный департамент сам забраковал парня, а Витория это мнение поддержал.

Однако время шло, нужно было что-то решать — вот тут и вернулись к фигуре 24-летнего аргентинца Гонсало Монтиэля, о блокировке покупки которого Попов говорил в интервью «СЭ» как об одной из причин своей отставки. Здесь цена вопроса была уже 12,5 миллиона евро — за такую сумму спартаковские селекционеры предлагали купить футболиста у «Ривер Плейт». Правда, зимой при Наримане Акавове речь шла о 5 миллионах, позже имелась возможность взять Монтиэля за 8-9. Акционеры сопоставили все это — и наложили на сделку вето.

Как итог: нет спортивного директора, нет новичка на проблемное место. Гендир Евгений Мележиков остался один на один — ну о'кей, из-за занавески периодически выглядывал консультант Франко Камоцци — с проблемой усиления. За гулькин хвост до завершения периода заявок в РПЛ.

Так что дело не в желании сплавить Руя. Понятно, что под задачу «кровь из носу взять чемпионство в год 100-летия» (цитата Мележикова) требовалось провести трансферную кампанию иначе. Но здесь точно нет диверсии против Витории.

Кстати, приобретение Максимилиано Кофрие, вызвавшее волну хейта от спартаковских болельщиков, с португальцем согласовали. Бельгийца, понятно, взяли не сразу в старт: на случай отъезда Самюэля Жиго, на вырост и для создания конкуренции Николаю Рассказову — парень из «Сент-Трюйдена» способен выходить не только в центре обороны, но и на правом фланге.

Смотрели и других центральных защитников, и исполнителей в опорную зону, но... Мележиков как смог залатал дыры при участии будущего спортивного директора красно-белых (имя скоро узнаем) и после консультаций с Каммоцци. Сделать большее в обстоятельствах конца этого лета было, думаю, просто невозможно.

Фактор третий. Класс португальца

За неудачным стартом все как-то забыли, что Руй Витория по-настоящему классный специалист. За него говорят титулы: двукратный чемпион, обладатель Кубка (один раз — со скромной «Виторией», что важно) и Суперкубка Португалии, победитель Кубка тамошней лиги, ее лучший тренер в сезонах-2015/16 и -2016/17. Многие «пихают» Рую, мол, как же ты, родной, тогда оказался в Саудовской Аравии. Ну и? Поехал человек заработать, попутно взяв на Ближнем Востоке золото и еще один Суперкубок — в чем проблема?

Та командировка, не сомневаюсь, не сделала Виторию слабее. А вот мотивации при возвращении в Европу наверняка добавила. О чем сам Руй не раз говорил публично. Подчеркивая, что он топ-тренер. Здоровая уверенность в себе — крайне важное качество для работы в «Спартаке».

Мне нравится, как португалец реагирует на стартовые неудачи. Никаких истерик, громов и молний на пресс-конференциях. Чувствуется, что человек уверен в том, что делает. К такому результат должен прийти, а время у Руя, похоже, есть. Тем более перестройка команды — дело тонкое, трудное и не особо быстрое.

Фактор четвертый. Умение раскрывать таланты

В Португалии за Виторией закрепилась репутация специалиста, умеющего работать с молодежью, доводить ее до ума. Например, выступавший у него в «Бенфике» Ренату Санчеш не раз благодарил Руя постами в своем Instagaram за то, что в сезоне-2015/16 играл под руководством Витории так, что поехал совсем мальчишкой на победный Евро. Причем не статистом, а в основной обойме — шесть матчей, один гол. Ренату стал самым молодым футболистом стартового состава в истории своей сборной на крупных турнирах (18 лет 316 дней) и самым юным победителем ЧЕ.

Раз в «Спартаке» не получилось с летней селекцией, то самое время для того, чтобы Витория проявил свой талант раскрытия молодых. У красно-белых есть с кем возиться — посмотрите хотя бы, сколько времени стал получать у него 21-летний хавбек Михаил Игнатов. Есть и другая поросль — давайте, Руй, действуйте.

Фактор пятый. Усталость

От чехарды: чуть не пошло — бежим менять тренера. Очень хочется хотя бы немного терпения от клубных боссов. Уверен — если оно будет проявлено, то у Витории получится.