Вратарь Дегтев перешел в «Зенит» из «Сочи»

Голкипер Александр Дегтев перешел в «Зенит» из «Сочи», сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с 21-летним вратарем рассчитан на 5 лет.

Дегтев — воспитанник «Газпром» — Академии. Он выступал за «Сочи» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 голкипер принял участие в 20 матчах, в трех из которых сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 800 тысяч евро.

«Зенит» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 12 сентября в 8-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге.