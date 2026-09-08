Вратарь Дегтев перешел в «Зенит» из «Сочи»
Голкипер Александр Дегтев перешел в «Зенит» из «Сочи», сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
Контракт с 21-летним вратарем рассчитан на 5 лет.
Дегтев — воспитанник «Газпром» — Академии. Он выступал за «Сочи» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 голкипер принял участие в 20 матчах, в трех из которых сыграл на ноль.
Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 800 тысяч евро.
«Зенит» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 12 сентября в 8-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге.
Источник: ФК «Зенит»
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|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
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|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
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|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
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|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
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|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
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|7
|2
|2
|3
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|8
|
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|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
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|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
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|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
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|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
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|7
|0
|4
|3
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|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
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|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
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|1
|0
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