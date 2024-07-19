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Сегодня, 16:00

Как клубы РПЛ поработали на трансферном рынке перед стартом сезона. «Зенит» круто закупился, «Локо» теряет лидеров

Летом «Зенит» подписал Глушенкова, Волкова, Горшкова и Латышонка
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболисты Евгений Латышонок, Максим Глушенков и Антон Миранчук
Евгений Латышонок, Максим Глушенков и Антон Миранчук.
Фото «СЭ», Global Look Press
Грандиозная закупка «Зенита» и огромные потери «Локомотива».

«Зенит»

Летом петербуржцы мощно усилились. А иначе и быть не могло — в этом сезоне они празднуют 100-летие и под такую знаменательную дату от команды Сергея Семака ждут очередного титула.

Максим Глушенков. Глушенков — в «Зените». Большая закупка чемпиона продолжается

Состав пополнили Глушенков, Волков, Горшков и Латышонок — четыре качественных игрока с российским паспортом, что немаловажно в условиях лимита. Это говорит о том, что грамотно сработал не только тренерский штаб, но и менеджмент клуба.

Есть вероятность, что команду покинут Вендел и Клаудиньо — важнейшие футболисты для Семака. Также под вопросом покупки Соболева и Илича (хотя трансфер второго скоро должен быть завершен). Очевидно, невская команда еще не свернула работу на рынке.

Футболист «Краснодара» Федор Смолов
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар»

«Быки» усилились опытными Дюпиным (подстраховка Агкацеву после ухода Сафонова), Газинским (для глубины центра поля), Смоловым (в качестве дублера Кордобы), а также молодым Козловым и бразильцем Диего Костой, который заменит уехавшего Хуниора Алонсо.

Скорее всего, на этом трансферная кампания не завершена. «Краснодару» будет крайне непросто повторить успех прошлого сезона из-за потери лидеров — Сафонова и Алонсо. Сейчас южанам важно сохранить Кордобу и Сперцяна.

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«Динамо» Москва

Бело-голубые пока скромничают и усилились лишь Луневым, который в прошлом сезоне здорово проявил себя в «Карабахе». Потерь также немного — ушли только возрастные Шунин, Паршивлюк и Смолов.

Все лидеры остались, а значит, «Динамо» готово снова бросить перчатку «Зениту».

«Локомотив»

За железнодорожников тревожно. Летом они расстались с целой плеядой игроков — Миранчуком, Глушенковым, Дзюбой, Гильерме, Худяковым, Магкеевым и Жемалетдиновым. И сейчас «Локо» ищет адекватные замены ушедшим.

Пока пришли только Воробьев («Оренбург»), Салтыков («Крылья Советов»), Тимофеев (свободный агент) и Митрюшкин («Химки»). Руководству нужно срочно искать варианты для усиления, если оно хочет, чтобы клуб боролся за высокие места.

Футболист «Спартака» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак»

В стане красно-белых все внимание забирают на себя Деян Станкович, новый нападающий Виллиан Жозе и Соболев, прогнозы на будущее которого меняются чуть ли не каждый день. Также со дня на день ожидается официальное объявление о переходе аргентинского вингера Барко.

Ну и окончательно решилась судьба Промеса — с ним не продлили контракт.

ЦСКА

Армейцы плотно усилились свободными агентами — Круговым, Жемалетдиновым и Койта. Также в команду пришел нападающий Шуманский из «Ариса», который заменит покинувшего клуб Заболотного.

Но главное изменение — новый тренерский штаб во главе с Николичем. Сербский специалист, побеждавший в Кубке с «Локомотивом», вернулся в Россию спустя почти три года.

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«Ростов»

Валерий Карпин полностью сменил вратарскую линию — вместо Песьякова и Медведева в команду пришли Ятимов, Ханкич и Одоевский. Виталию Кафанову будет с кем поработать на тренировках.

В полузащите тоже есть новые лица — покорять берега Дона приехали Кучаев и уругвайский опорник Саравия. Ключевых игроков удалось сохранить, что не может не радовать Карпина.

«Рубин»

У казанцев лишь одно значительное изменение: вместо Дюпина пришел Артур Нигматуллин. Ушли опытнейшие Мартынович и Рыбус, но остался лучший бомбардир команды прошлого сезона Даку. И это прекрасная новость для Рашида Рахимова.

Футболист «Зенита» Юрий Горшков
Юрий Горшков.
Фото Global Look Press

«Крылья Советов»

Конечно, переход в «Зенит» Горшкова и уход в «Локомотив» Салтыкова не сделали «Крылья» сильнее. Самарцам явно требуется усиление, но пока команду пополнил только Песьяков.

Однако Игорю Осинькину не впервой искать выходы из ситуации, когда все сильнейшие игроки из года в год отправляются «на повышение».

«Ахмат»

У грозненцев есть серьезные потери: Семенов, Конате и Тимофеев. Магомеду Адиеву придется поразмышлять о том, как их заменить. Пополнение тоже имеется: оборону укреплять пришли Адамов и Жиров.

«Факел»

Этим летом воронежцы попрощались с бойцами, которые выводили команду в РПЛ в 2022 году — ушли Магаль, Мендель, Акбашев, Суслов и Максимов. Из усилений можно отметить приход Ильина, Гиоргобиани и Мертенса. Да-да, теперь в РПЛ есть Диего Коста, Мертенс, Роналдо и Бейл!

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«Оренбург»

Завершил карьеру 35-летний Полуяхтов (теперь он входит в тренерский штаб Давида Деограсии), Воробьев перешел в «Локомотив», а полузащитник Лукас Вера перебрался в «Химки».

Сразу три молодых игрока из системы «Зенита» пополнили команду: вратарь Москвичев, защитник Касимов и хавбек Барановский.

Кроме того, «Оренбург» активировал опцию выкупа Хорди Томпсона, уже успевшего попасть в ряд нелицеприятных историй.

«Пари НН»

На трансферном рынке нижегородцы выглядят достаточно скромно, без ярких переходов. Подписаны опытные Медведев и Магкеев, молодые Лукиных и Лапинский, а также три легионера — Ожегович, Тичич и Глейзер.

Расстались со Стоцким, Нигматуллиным и Кучаевым. Под вопросом дальнейшая судьба Зе Турбо.

Футболист «Химок» Денис Глушаков
Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Химки»

Подмосковный клуб проводит огненную трансферную кампанию. Во-первых, в команду пришли такие «зубры», как Глушаков, Юсупов, Мирзов и Заболотный. Во-вторых, «Химкам» удалось урвать ценный лот в лице Веры из «Оренбурга».

А руководить этой бандой в новом сезоне будет испанец Франк Артига, работавший в системе «Барселоны». Интригующе, не правда ли?

«Динамо» Махачкала

Дебютантам РПЛ пока похвастаться особо нечем. Выделяется разве что арендованный у «Зенита» защитник Кирш.

Но на этом кампания еще не завершена. Шамиль Газизов рассказал, что на следующей неделе клуб объявит о подписании контрактов с двумя иностранными футболистами.

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«Акрон»

Тольяттинцы, в отличие от махачкалинцев, серьезно обновились. Из команды ушли более 10 человек — произошла самая настоящая чистка состава.

Что касается усилений, то в глаза бросаются три игрока: трехкратный чемпион России в составе «Зенита» Васютин, Солтмурад Бакаев и один из лучших бомбардиров Мелбет — Первой лиги Тимошенко.

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