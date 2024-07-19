«Зенит» победит «Крылья Советов», а «Спартак» не проиграет в первом матче Станковича. Прогнозы на 1-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков начинают бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев и боец смешанного стиля Михаил Малютин.

Борис Игнатьев — 2:0. «Локомотив» после всех потерь все равно смотрится фаворитом в этом матче. «Акрон» только знакомится с РПЛ, у него очень сильно изменился состав.

Михаил Малютин — 1:0. У «Локомотива» есть проблемы после ухода нескольких лидеров. А у «Акрона» все практически на сто процентов обновилось. Но поставлю на минимальную победу хозяев.

Борис Игнатьев — 0:1. «Зенит» отлично провел трансферную кампанию, отлично смотрелся в матче против «Краснодара» в Суперкубке, поэтому должен на выезде обыграть «Крылья Советов».

Михаил Малютин — 0:2. «Зенит», если говорить одним словом, лидер. Лидер во всех направлениях — в трансферной кампании, по составу, игре и результатам.

Борис Игнатьев — 1:1. «Ростов» четко представляет, что надо делать, какие установки у тренера. У ЦСКА новый тренер, при этом он показал хорошую игру в товарищеских матчах этим летом.

Михаил Малютин — 1:1. Будет интересный боевой матч, поэтому поставлю на ничью.

Борис Игнатьев — 2:0. «Динамо» без ряда ведущих игроков в обороне все равно выступает фаворитом в этой встрече.

Михаил Малютин — 3:0. «Динамо» не потеряло лидеров этим летом, оно готово бороться за самые высокие места. А «Факел», как мне кажется, будет в этом сезоне опять сражаться за выживание.

Борис Игнатьев — 0:2. У «Спартака» хороший подбор игроков. У него другой тренер, который даст что-то новое нашему чемпионату.

Михаил Малютин — 1:1. Интересно, что покажет Станкович, известный футбольный человек. Он приехал в Россию за деньгами или играть в футбол? В первом матче будет ничья — мало времени для адаптации.

Борис Игнатьев — 1:2. Хоть «Краснодар» и проиграл «Зениту» Суперкубок, но мне понравился второй тайм в его исполнении. Есть потери в составе, но Мусаев должен с ними справиться.

Михаил Малютин — 0:0. Для меня «Ахмат» — самая непредсказуемая команда в РПЛ. «Краснодар» не очень хорошо смотрелся в матче за Суперкубок и только на этой неделе подписал центрального защитника.

Борис Игнатьев — 1:1. Обе команды будут пробовать себя в РПЛ, много сил потратят, чтобы не проиграть в первом же матче сезона.

Михаил Малютин — 2:1. У «Химок» очень солидный состав, должны побеждать в первом туре.

Борис Игнатьев — 0:1. «Рубин» хорошо провел прошлый сезон, это крепкая команда. Он сохранил всех своих лидеров, а это важно. Точечно усилился и должен начать сезон с победы.

Михаил Малютин — 1:0. Поставлю здесь на победу «Пари НН», который в прошлом сезоне попал в стыки. Уверен, что еще раз там оказаться он не захочет.