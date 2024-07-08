Уникальный «орел» с непростой судьбой. ЦСКА подписал Койта

Рассказываем о новичке армейского клуба.

В сборной — в 16 лет

У «Зальцбурга» — второй по статусу команды футбольной империи «РБ» — определенно есть вкус на классных атакующих игроков. Холанн, Хван Хи Чхан, Шешко, Минамино — это самые звучные фамилии бывших «быков». Хорошее будущее у новой волны в лице Конате, Раткова и Шимича. В ЦСКА же переходит отыгравший за «Зальцбург» пять сезонов Секу Койта.

Хотя, если быть совсем точным, теперь уже 24-летний малиец перебрался в лучшую команду Австрии гораздо раньше, но сначала получал игровую практику в «Лиферинге», который тоже входит в систему «РБ», а потом — в аренде в «Вольфсбергере». Полтора года ушли на адаптацию к европейскому футболу, после чего Койта перед сезоном-2019/20 перевели в основу «Зальцбурга».

К тому времени у юноши уже была более чем серьезная репутация на родном континенте. В 15 лет он приложил руку к историческому достижению Мали — серебряным медалям юношеского чемпионата мира в категории U-17. Причем финал получился африканским — против Нигерии (0:2). На том турнире в Чили играла и сборная России, за которую выступали новые одноклубники Койта — Чалов и Круговой (наши выбыли в 1/8 финала). «Орлы» же, выиграв в том же году Кубок Африки в своем возрасте (у Койта два гола), в плей-офф прошли максимально далеко. Новичок армейцев в четвертьфинале забил победный мяч Хорватии (1:0), после чего в полуфинале окончательно добил Бельгию (3:1).

А в 16 лет Койта уже играл в национальной команде на Кубке Африки. Причем неизменно выходил в основном составе, где отметился одним голом, а Мали и тут досталось серебро. Еще один успех на уровне сборных — победа в континентальном первенстве в категории U-21. Койта — единственный малиец, сыгравший в четырех финалах в различных возрастных категориях. Правда, в сборной же случилась и скандальная история с допингом.

Койта и ныне выступающий с Головиным в «Монако» полузащитник Конате сдали положительные тесты на запрещенный препарат. Но по большому счету футболистам удалось отделаться легким испугом, так как «Зальцбург» смог доказать — врач выписал им препарат от горной болезни, один из элементов которого входил в запрещенный список ВАДА. Итогом расследования стала трехмесячная дисквалификация.

«Это было нелегко, но мне пришлось принять это решение и проявить терпение. Благодаря моей семье и клубу я хорошо пережил это время и всегда оставался позитивным. Это была ошибка, из которой я извлек урок и которая сделала меня сильнее», — вспоминал ту историю Койта.

Роман Бабаев и Секу Койта. Фото ПФК ЦСКА

Трудный период

Как оказалось, самое сложное в карьере форварда (или атакующего полузащитника) было впереди. После своего самого результативного австрийского сезона-2020/21, в котором Койта забил 14 мячей в национальном первенстве и еще три в Кубке Австрии, он пропустил почти год из-за разрыва крестообразных связок. А позже — пока ситуация не нормализовалась — его донимали другие повреждения. В Австрии считают, что длинная пауза притормозила ярко начавшуюся карьеру африканца.

«Это определенно было самое трудное время в моей карьере. Было настолько горько, что вскоре после дисквалификации я долгое время не мог снова играть из-за травмы. Я не мог тренироваться с командой целый год. Конечно, нелегко смотреть, как играют коллеги, и не иметь возможности выйти на поле. Но я старался всегда поддерживать их морально и быть с ними мысленно. А еще я знал, что каким-то образом окажусь там и выиграю со своей командой, даже если не смогу играть. Я всегда был частью этого. Но я считаю, что сегодняшний Секу Койта лучше, чем тот, что был два года назад. Я стал более зрелым и приобрел особый опыт благодаря дисквалификации и травме. Я живу и играю более осознанно и знаю, чего хочу и что нужно делать, чтобы стать лучше. Например, сейчас я уделяю гораздо больше внимания своему питанию, чем два года назад», — делился мыслями о кризисном периоде Койта.

Еще одна сложность — текучка кадров в «Зальцбурге», который коллекционирует молодые таланты. А это — высочайшая конкуренция, и, по сути, малийцу пришлось все начинать заново. За последние два сезона он отличился 14 раз. В том числе тремя точными ударами на финише последнего чемпионата, где «Зальцбург» уступил титул «Штурму». Койта бился до конца, хотя уже знал, что покидает клуб, в котором провел шесть с половиной лет, и после заключительного тура заметил: «Я пришел сюда мальчиком, а теперь ухожу мужчиной».

Тогда же он уверял, что из уважения к «Зальцбургу» не вел ни с кем переговоров до окончания сезона. А еще заметил, что не знает, где теперь окажется, упомянув Францию, Германию и Италию. В новостях действительно мелькали сообщения об интересе «Страсбура» и «Эвертона», но в итоге Койта оказался в ЦСКА. В том числе для того, чтобы доказать — выданные ему в свое время авансы будут оправданы. Все-таки 24 года — это еще далеко не пик карьеры. И если она снова пойдет вверх — то уже в армейской команде.