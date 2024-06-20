Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

Глушенков — в «Зените». Большая закупка чемпиона продолжается

Футболист «Локомотива» Глушенков перешел в «Зенит»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Глушенков.
Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»
Лучший ассистент РПЛ в Питере надолго.

Один из главных сюжетов трансферного окна завершился — лучший ассистент прошлого сезона, 24-летний полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков все-таки перешел в «Зенит». Об этом клуб объявил официально.

Максим Глушенков. Лучший в России и один из лучших в мире. Глушенков — царь ассистов!

Информация о том, что Глушенков может перейти в команду Семака, появилась в конце прошлого сезона. Тогда же стала известна и ориентировочная цена: по данным инсайдера Ивана Карпова, отступные полузащитника составляли 6 миллионов евро.

Примерно эту сумму Глушенков в итоге принес «Локомотиву»: по информации того же инсайдера, «Зенит» заплатит железнодорожникам 600 миллионов рублей. Еще в 400 миллионов обойдутся подъемные и выплаты агентам.

Сам футболист получил контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон. По соглашению Глушенков будет получать 240 миллионов рублей в год, дополнительно 50 миллионов составят бонусы за чемпионство.

Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Локомотив» не хотел расставаться с футболистом — москвичи делали Глушенкову предложение об увеличении зарплаты и отступных. По некоторым данным, по новому контракту Максим мог зарабатывать в «Локомотиве» 120 миллионов рублей за сезон. Однако футболист отклонил предложение.

Трансфер Глушенкова разочаровал экс-тренера «Локомотива» легендарного Юрия Семина: «Наверное, надо понять, какие задачи стоят перед «Локомотивом» в следующем сезоне. Собирается ли команда бороться за чемпионство или нет? Если клуб хочет претендовать на титул, то, значит, надо оставлять Глушенкова. «Динамо» же сохранило Тюкавина, переподписало с ним контракт. Так и здесь. В чем разница?»

Максим Глушенков. «За что будет бороться «Локомотив»? «Динамо» же сохранило Тюкавина!» Семин — о Глушенкове в «Зените»

Примечательно, что Глушенков станет всего вторым футболистом в истории РПЛ, поигравшим за «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Первым был Артем Дзюба.

Большая закупка «Зенита» с акцентом на российский рынок продолжается. Неделю назад был официально представлен вратарь Евгений Латышонок, теперь — Глушенков. На очереди, судя по всему, Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и Сергей Волков из «Краснодара».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
100
62
Читайте также
Мэр Парижа Анн Идальго перенесла дату обещанного купания в Сене
Криштиану Роналду пробрался через кусты ради автографа фанату
Два человека погибли и 18 госпитализированы из-за урагана в Москве
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Кинолог рассказал о сложном характере подаренных Путину в КНДР собак
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Агент Помазуна об интересе «Атлетико»: «Задайте вопрос тому, кто это написал»
Источник: «Атлетико» может арендовать вратаря ЦСКА Помазуна
Тикнизян не смог договориться о переходе в «Зенит»
«Химки» подписали контракт с Филиным
Нагорных об уходе Глушенкова в «Зенит»: «Сожалею, что это произошло»
Защитник «Зенита» Адамов проведет следующий сезон в «Ахмате» на правах аренды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«За что будет бороться «Локомотив»? «Динамо» же сохранило Тюкавина!» Семин — о Глушенкове в «Зените»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости