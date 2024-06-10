Переговоры были непростыми.

Одна из главных интриг межсезонья в России — трансферная кампания «Локомотива». Клуб под конец прошлого сезона устроил настоящую чистку — на данный момент шесть человек, включая Артема Дзюбу, ушли свободными агентами. Под вопросом будущее Антона Миранчука и даже Максима Глушенкова. Такой массированный отток породил много вопросов — но теперь «Локомотив» начал давать ответы.

Одной из основных проблем железнодорожников в свете разногласий с Дзюбой еще весной стал поиск нового форварда. В апреле «Чемпионат» сообщил, что «Локо» ищет нападающего на замену скандальному футболисту. В шорт-лист входили Вячеслав Грулев из «Динамо», Мохамед Конате из «Ахмата», Владислав Шитов из «Крыльев Советов», Мирлинд Даку из «Рубина», Егор Голенков из «Ростова», Дмитрий Воробьев из «Оренбурга», также не исключался трансфер из Европы.

В итоге выбор москвичей пал на Воробьева — 26-летний форвард «Оренбурга» забил 8 мячей в 24 матчах РПЛ прошедшего сезона и занял 15-е место в списке бомбардиров РПЛ. При этом конкурировать за игрока пришлось с «Краснодаром» — «быки» предлагали 1,5 миллиона евро и планировали включить в сделку полузащитника Александра Эктова. Такой вариант не устроил оренбуржцев из-за высокой зарплаты последнего.

«Локомотив» предложил за страйкера 2,5 миллиона евро — это на полмиллиона больше суммы отступных, прописанных в контракте Воробьева. И хотя переговоры были сложными, все завершилось благополучно — Дмитрий подписал контракт на три года.

Дмитрий Воробьев. Фото ФК «Локомотив»

Карьера Воробьева складывалась непросто — воспитанник «Краснодара» долгое время не мог стабильно заиграть, скитался по разным лигам (мог побывать в Крыму, поиграл в Чехии), но в итоге нашел себя в Оренбурге. Хотя в местной команде хватало испытаний — приходилось даже уходить в аренду в «Сочи». Но теперь все в порядке — в 26 лет Воробьев мог вернуться в родной клуб и перешел в большую московскую команду.