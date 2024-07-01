Безработные звезды: Промес, Шунин, Дзюба, Гильерме и еще 10 игроков, у которых завершились контракты с клубами РПЛ
1 июля — важная дата для мирового футбола. В этот день многие игроки становятся безработными, ведь чаще всего их контракты с клубами заканчиваются 30 июня. Фиксируем, что сейчас статус свободных агентов обрел целый десант видных футболистов РПЛ. Перечисляем их имена.
Антон Шунин
Амплуа: вратарь
Возраст: 37 лет
Последний клуб: «Динамо»
Будущее: В мае 2024 года говорил, что не думает о завершении карьеры. «СЭ» сообщал, что кандидатуру Шунина рассматривают «Химки», а «Динамо» ранее сделало ему предложение по работе в академии Льва Яшина.
Гильерме
Амплуа: вратарь
Возраст: 38 лет
Последний клуб: «Локомотив»
Будущее: Завершать карьеру не хочет. Sport24 сообщал, что Гильерме может перейти в махачкалинское «Динамо» или вернуться в родную Бразилию.
Антон Миранчук
Амплуа: полузащитник
Возраст: 28 лет
Последний клуб: «Локомотив»
Будущее: Агент Миранчука Вадим Шпинев сказал «СЭ», что его клиента ждет «другой чемпионат». Sport24 писал, что экс-полузащитник «Локомотива» может оказаться в ОАЭ или Катаре. Инсайдер Иван Карпов в мае рапортовал об интересе к Миранчуку греческого ПАОК, где играет Магомед Оздоев.
Даниил Худяков
Амплуа: вратарь
Возраст: 20 лет
Последний клуб: «Локомотив»
Будущее: Скорее всего, продолжит карьеру за рубежом. По сведениям «Чемпионата», Худяков уже согласовал контракт с австрийским «Штурмом».
Рифат Жемалетдинов
Амплуа: полузащитник
Возраст: 27 лет
Последний клуб: «Локомотив»
Будущее: Близок к переходу в ЦСКА. В конце июня сыграл за армейцев в товарищеском матче против «Шинника».
Кирилл Набабкин
Амплуа: защитник
Возраст: 37 лет
Последний клуб: ЦСКА
Будущее: В конце мая сказал: «Еще хотелось бы поиграть. Надеюсь, будут предложения и я продолжу футбольную карьеру». Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА готов предоставить Набабкину работу в структуре клуба.
Артем Дзюба
Амплуа: нападающий
Возраст: 35 лет
Последний клуб: «Локомотив»
Будущее: Летом ездил в Шанхай к своему другу Леониду Слуцкому, однако в китайский чемпионат Дзюбе будет затруднительно попасть из-за жесткого лимита на легионеров. В июне в прессе активно муссировался вариант с «Химками», но он отпал. Продолжает заниматься видеопроектами, может завершить карьеру.
Квинси Промес
Амплуа: нападающий
Возраст: 32 года
Последний клуб: «Спартак»
Будущее: 1 июля «Спартак» объявил об уходе голландца: «Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным. При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу».
Ранее о возможном продлении соглашения с футболистом гендиректор «Спартака» Олег Малышев сказал так: «Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше». Сам футболист все еще находится в ОАЭ, где ждет решения по вопросу об экстрадиции в Нидерланды — там его приговорили на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
Георгий Джикия
Амплуа: защитник
Возраст: 30 лет
Последний клуб: «Спартак»
Будущее: Сохраняются варианты как с российскими клубами, так и с иностранными. Агент Джикии Вадим Шпинев недавно сказал: «Сомневаюсь, что Георгий продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей».
Виктор Мозес
Амплуа: полузащитник
Возраст: 33 года
Последний клуб: «Спартак»
Будущее: В поисках нового клуба. Завершать карьеру не планирует.
Леон Классен
Амплуа: защитник
Возраст: 24 года
Последний клуб: «Спартак»
Будущее: «Спартак» собирался отправить Классена в аренду, но в итоге расторг с ним контракт за год до его конца. Может вернуться на родину — в Германию.
Мохамед Конате
Амплуа: нападающий
Возраст: 26 лет
Последний клуб: «Ахмат»
Будущее: Весной «Чемпионат» сообщал, что Конате — в шорт-листе «Локомотива» на замену Дзюбе. Позже его агент Дмитрий Селюк в интервью «РБ Спорт» сказал, что африканец вряд ли останется в РПЛ: «В данном случае Мохамед рассматривает достаточно крупные предложения. Может быть, он два-три года где-то поиграет, заработает и с понижением вернется».
Андрей Семенов
Амплуа: защитник
Возраст: 35 лет
Последний клуб: «Ахмат»
Будущее: Основной вариант — «Пари НН»: в июне «РБ Спорт» писал, что Семенов может стать частью перестройки волжской команды.
Мачей Рыбус
Амплуа: защитник
Возраст: 34 года
Последний клуб: «Рубин»
Будущее: «Мы ведем переговоры, конкретику, где и с кем, назвать не могу. Мы рассматриваем все интересное, что есть», — сказал 1 июля «СЭ» агент поляка Роман Орещук.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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