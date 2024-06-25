Выиграл чемпионат мира, забивал «Зениту». Виллиан Жозе близок к переходу в «Спартак»

Рассказываем о потенциальном новичке красно-белых.

Разносторонний игрок

«Спартак» согласовал условия контракта с 32-летним нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе, утверждает журналист Фабио Алейшо. Осталось уладить детали с клубом из Севильи, и одна из самых громких сделок российского межсезонья будет оформлена. А по соотношению «цена — качество» красно-белые сделали очень сильный ход. Полтора миллиона евро за пусть и не самого молодого, но очень приличного по уровню исполнителя — это отличная работа на рынке. Бразилец не едет с ярмарки и был на хорошем счету в последнем сезоне. Настолько, что пользовавшемуся до этого максимальным доверием Борхе Иглесиасу пришлось зимой уйти в аренду в «Байер».

Применительно к «Спартаку» Виллиан — это либо замена, либо очень сильный конкурент Соболева. Классический мощный форвард, который одно время не имел себе равных в ла лиге по голам головой. Но это лишь одно из качеств уроженца Порту-Калву, который является разносторонним игроком. С такими габаритами (рост 189 см) Виллиан Жозе хорошо цепляется за мяч, мастерски укрывает его корпусом и хорош в подыгрыше.

А это — варианты для включений фланговых или центральных полузащитников. Или для Угальде, который в «Твенте» действовал как на острие атаки, так и в связке с мощным партнером. Виллиана Жозе нельзя назвать классическим игроком штрафной. Там он, конечно, по-настоящему хорош и максимально опасен, но у бразильца еще и неплохой дальний удар. Например, в минувшем сезоне он шикарно исполнил штрафной в игре с «Райо Вальекано», а в ворота «Жироны» после перехвата и вовсе забил, перебросив вратаря с тридцати с лишним метров.

Последний год — самый успешный для Виллиана Жозе в «Бетисе». После не самого простого начала он с 14 мячами с учетом всех турниров стал лучшим снайпером зелено-белых и был на хорошем счету у Мануэля Пеллегрини. Говоря об отношениях с чилийским специалистом, Виллиан уверял, что тот ему как отец. Однако, как утверждают испанские СМИ, тренер дал добро на уход форварда. И это не недовольство, а попытка найти нападающего другого типа. Пеллегрини нужен скоростной игрок, а на Виллиана за последнее время выходили представители нескольких клубов — «Лас-Пальмаса», «Палмейраса» и мексиканского «Крус Асуль». Но лучшим оказался вариант в России.

Виллиан Жозе. Фото Global Look Press

Скитания по арендам

Если вспоминать карьеру Виллиана Жозе, то его первым клубом стал «Гремио Баруэри», который в сезоне-2009 дебютировал в бразильской серии А. Все закончилось вылетом, а забивший шесть мячей молодой форвард подписал контракт с уругвайским «Депортиво Мальдонадо», который постоянно отдавал его в аренду. Причем в не самые последние клубы — «Сан-Паулу», «Гремио», «Сантос». А самым крутым оказался переход в мадридский «Реал» эпохи первого прихода в Мадрид Карло Анчелотти.

Но проявить себя в Мадриде не удалось. В чемпионате Виллиан только раз вышел на замену. В основном бразилец играл за вторую команду в сегунде, и как раз в этом турнире он в полной мере заявил о себе в Европе спустя год. Забил 10 мячей за «Сарагосу», потом на один меньше уже в примере за «Лас-Пальмас» и, наконец, вышел совсем на другой уровень в «Реал Сосьедад».

Рассказывая о скитаниях по арендам, форвард говорил: «Для меня это был очень трудный период, потому что перемены мало помогают. Футболисту нужно время; ему требуется завоевать доверие товарищей по команде и своего тренера, а сделать это нелегко, когда ты там всего на несколько месяцев. Стабильность очень важна, и только когда я присоединился к «Реал Сосьедад», я стал более спокойно ко всему относиться. Четыре с половиной года, которые я провел там, были для меня фантастическими».

Эти слова подтверждают и цифры. На протяжении четырех сезонов Виллиан стабильно демонстрировал двузначную результативность. И только на пятый показатели стали иными, а сам игрок был арендован «Вулверхэмптоном».

Виллиан Жозе. Фото Global Look Press

В одной команде с Каземиро и Коутиньо

В Англии у него не получилось. Всего один гол в АПЛ, пусть и принесший победу над отправленным в чемпионшип «Шеффилд Юнайтед», — это вообще ничто. Виллиан тогда говорил, что испытал облегчение и ждал продолжения, но его не последовало. Всего за полгода до этого форвардом интересовалась «Барселона», которой нужно было заменить травмированного Дембеле. А годом ранее сорвался трансфер в «Тоттенхэм», где Жозе Моуринью искал форварда из-за травмы Харри Кейна. Особенный лично общался с бразильцем, но «Реал Сосьедад» отказался отпускать игрока посреди сезона.

Слишком важной фигурой он был. И на поле, и за его пределами, где, даже не будучи ветераном, Виллиан всегда опекал молодых футболистов. «Я играл важную роль среди игроков, вышедших из академии. Всегда разговаривал с ними и старался вселить в них уверенность, потому что молодым футболистам, которые приходят в основной состав, важно чувствовать, что старшие им доверяют», — вспоминал бразилец.

В «Бетисе» же в плане уровня игры все вернулось на круги своя, но в сборную — как во времена «Реал Сосьедад» — его больше не приглашали. С национальными командами самые яркие воспоминания связаны с юниорскими временами. В 2011 году три гола Виллиана помогли выиграть чемпионат Южной Америки, а спустя шесть месяцев Бразилия стала чемпионом мира в категории U-20. Это была крутая команда с Каземиро, Данилу, Оскаром, Фелипе Коутиньо, Алексом Сандро.

Самый важный гол Виллиан забил в четвертьфинале, который был выигран в серии пенальти у Испании. Он был в старте в шести из семи матчей, включая финал против Португалии (3:2). Но, в отличие от многих партнеров, так и не сыграл в главной сборной Бразилии. Только посидел в запасе пентакампеонов в двух товарищеских играх перед ЧМ-2018.

В том числе в Лужниках, где бразильцы обыграли Россию со счетом 3:0. Но и сыграть в нашей стране ему удалось. Причем «Зениту» он забивал как за «Сосьедад» в Лиге чемпионов, так и за «Бетис» в Лиге Европы. Эта опция «Спартаку» точно пригодится.