На одного бразильца в «Зените» станет меньше. Клаудиньо освобождает место под серба Илича

Матч за Суперкубок должен стать последним для Клаудиньо в «Зените».

Бразильские ряды «Зенита» начинают редеть. Вслед за Малкомом, который почти год назад обогатил петербургский клуб на 60 миллионов евро, перейдя в саудовский «Аль-Хиляль», команду покидает и другой южноамериканский обладатель российского паспорта — Клаудиньо.

Куда собрался Клаудиньо?

Клаудиньо возвращается на родину, в Бразилию. Его новым клубом станет «Фламенго». Об этом сообщил журналист Вене Касагранде в своих соцсетях. Источник — надежный, как швейцарские часы. Считайте, местный Фабрицио Романо. Однако агент игрока, Луис Фернандо Гарсия, в комментарии «СЭ» заявил, что «еще ничего не решено». Впрочем, это еще не исключает возможность сделки.

Бразильское издание Ge Globo сообщает, что «Зенит» уже принял предложение «Фламенго» по Клаудиньо. Названа и конкретная сумма сделки — 18 миллионов евро. Сам полузащитник же согласовал с красно-черными пятилетний контракт. Все серьезно.

Официально о трансфере должны объявить после матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром». Так что из Волгограда олимпийский чемпион может улететь на позитивной ноте — с очередным, седьмым по счету российским трофеем в послужном списке. Но только при условии, если «Зенит» одержит победу в предстоящей игре.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пришло время уйти на пике

Кажется, что сейчас — лучшее время для прекращения союза «Зенита» и Клаудиньо. Пора полюбовно расходиться, пока не стало поздно.

После ухода Малкома ожидалось, что Клауд попытается занять вакантное место лидера атак команды, но этого в полной мере не произошло. Параллельно с этим ходили слухи о его желании вернуться на родину. Да и на футбольном поле он, бывало, проявлял излишнюю эмоциональность и спорил с арбитрами почем зря. И все это еще можно подкрепить фактором отсутствия еврокубков, что наносит значительный удар по мотивации игрока, особенно иностранца.

Клаудиньо еще вполне молод по футбольным меркам — в этом году ему исполнилось 27 лет. Играть и играть. Возможно, успеет и на европейском континенте пошуметь, если будет мотивация. Но пока — возвращение в Бразилию. И в довольно статусный по местным меркам клуб.

«Фламенго» — семикратный чемпион Бразилии (последний успех — в 2020 году) и трехкратный обладатель Кубка Либертадорес (местный аналог Лиги чемпионов). И в принципе за последние шесть лет команда ни разу не финишировала в чемпионате ниже пятой строчки (чаще — в тройке). Вот и сейчас после 16 туров в местной серии A «Фламенго» идет на третьем месте, уступая лидирующим «Ботафого» и «Палмейрасу» всего два очка. А играть еще больше половины сезона, так что шансы на чемпионство сохраняются.

Так что Клаудиньо отправляется в топ-клуб. К тому же оттуда тренерскому штабу сборной Бразилии будет проще наблюдать за действиями полузащитника, шансы которого выступить за сборную на чемпионате мира-2026 могут существенно повыситься.

А «Зенит» при этом еще получает прибыль: три года назад покупали за 12 миллионов евро, а сейчас продают за 18. А минусы будут?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Место Клаудиньо в «Зените» займет участник Евро-2024

И ровно в эти же 18 миллионов портал Transfermarkt оценивает потенциальную замену Клаудиньо в «Зените» — серба Ивана Илича, который, по информации «СЭ», в ближайшие несколько дней должен вылететь в Россию для завершения перехода в «Зенит». Tuttosport сообщал, что петербуржцы будут платить Иличу 3,5 миллиона евро в год плюс около двух миллионов бонусами, а контракт игрока будет рассчитан до лета 2029 года.

Илич на четыре года моложе Клаудиньо — ему всего 23. Иван прошел через молодежную систему «Манчестер Сити», а в последнее время выступал в итальянской Серии A — за «Верону» и «Торино». В прошлом сезоне Илич провел 33 матчах за туринский клуб, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Его основная позиция — центральный полузащитник. Но также он может сыграть опорного и атакующего хавбека.

Еще Илич — действующий игрок сборной Сербии, вместе с которой он ездил в Германию на Евро-2024. Там Иван провел три матча и отметился ассистом в матче против сборной Словении.

Так что вряд ли стоит ожидать, что с уходом Клаудиньо «Зенит» потеряет в качестве. Вакантный легионерский слот будет занят качественным игроком, которого в перспективе можно будет так же выгодно продать, как и русского бразильца.