Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

На одного бразильца в «Зените» станет меньше. Клаудиньо освобождает место под серба Илича

Источник: «Зенит» принял предложение «Фламенго» о переходе Клаудиньо
Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Зенита» Клаудиньо
Клаудиньо покидает «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матч за Суперкубок должен стать последним для Клаудиньо в «Зените».

Бразильские ряды «Зенита» начинают редеть. Вслед за Малкомом, который почти год назад обогатил петербургский клуб на 60 миллионов евро, перейдя в саудовский «Аль-Хиляль», команду покидает и другой южноамериканский обладатель российского паспорта — Клаудиньо.

Куда собрался Клаудиньо?

Клаудиньо возвращается на родину, в Бразилию. Его новым клубом станет «Фламенго». Об этом сообщил журналист Вене Касагранде в своих соцсетях. Источник — надежный, как швейцарские часы. Считайте, местный Фабрицио Романо. Однако агент игрока, Луис Фернандо Гарсия, в комментарии «СЭ» заявил, что «еще ничего не решено». Впрочем, это еще не исключает возможность сделки.

Клаудиньо празнует гол в&nbsp;ворота &laquo;Црвены Звезды&raquo;. Клаудиньо забил прощальный гол за «Зенит»? Питер уступил «Црвене Звезде» и остался без выставочного трофея

Бразильское издание Ge Globo сообщает, что «Зенит» уже принял предложение «Фламенго» по Клаудиньо. Названа и конкретная сумма сделки — 18 миллионов евро. Сам полузащитник же согласовал с красно-черными пятилетний контракт. Все серьезно.

Официально о трансфере должны объявить после матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром». Так что из Волгограда олимпийский чемпион может улететь на позитивной ноте — с очередным, седьмым по счету российским трофеем в послужном списке. Но только при условии, если «Зенит» одержит победу в предстоящей игре.

Футболист «Зенита» Клаудиньо
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пришло время уйти на пике

Кажется, что сейчас — лучшее время для прекращения союза «Зенита» и Клаудиньо. Пора полюбовно расходиться, пока не стало поздно.

После ухода Малкома ожидалось, что Клауд попытается занять вакантное место лидера атак команды, но этого в полной мере не произошло. Параллельно с этим ходили слухи о его желании вернуться на родину. Да и на футбольном поле он, бывало, проявлял излишнюю эмоциональность и спорил с арбитрами почем зря. И все это еще можно подкрепить фактором отсутствия еврокубков, что наносит значительный удар по мотивации игрока, особенно иностранца.

Клаудиньо еще вполне молод по футбольным меркам — в этом году ему исполнилось 27 лет. Играть и играть. Возможно, успеет и на европейском континенте пошуметь, если будет мотивация. Но пока — возвращение в Бразилию. И в довольно статусный по местным меркам клуб.

Максим Глушенков, Сантьяго Хименес и&nbsp;Андрей Лунев. Трансферы РПЛ: в «Спартак» едет аргентинец, «Зенит» ждет Илича, а Клаудиньо может уехать

«Фламенго» — семикратный чемпион Бразилии (последний успех — в 2020 году) и трехкратный обладатель Кубка Либертадорес (местный аналог Лиги чемпионов). И в принципе за последние шесть лет команда ни разу не финишировала в чемпионате ниже пятой строчки (чаще — в тройке). Вот и сейчас после 16 туров в местной серии A «Фламенго» идет на третьем месте, уступая лидирующим «Ботафого» и «Палмейрасу» всего два очка. А играть еще больше половины сезона, так что шансы на чемпионство сохраняются.

Так что Клаудиньо отправляется в топ-клуб. К тому же оттуда тренерскому штабу сборной Бразилии будет проще наблюдать за действиями полузащитника, шансы которого выступить за сборную на чемпионате мира-2026 могут существенно повыситься.

А «Зенит» при этом еще получает прибыль: три года назад покупали за 12 миллионов евро, а сейчас продают за 18. А минусы будут?

Футболист «Зенита» Клаудиньо
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Место Клаудиньо в «Зените» займет участник Евро-2024

И ровно в эти же 18 миллионов портал Transfermarkt оценивает потенциальную замену Клаудиньо в «Зените» — серба Ивана Илича, который, по информации «СЭ», в ближайшие несколько дней должен вылететь в Россию для завершения перехода в «Зенит». Tuttosport сообщал, что петербуржцы будут платить Иличу 3,5 миллиона евро в год плюс около двух миллионов бонусами, а контракт игрока будет рассчитан до лета 2029 года.

Илич на четыре года моложе Клаудиньо — ему всего 23. Иван прошел через молодежную систему «Манчестер Сити», а в последнее время выступал в итальянской Серии A — за «Верону» и «Торино». В прошлом сезоне Илич провел 33 матчах за туринский клуб, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Его основная позиция — центральный полузащитник. Но также он может сыграть опорного и атакующего хавбека.

Иван Илич. Замена Венделу за 25 миллионов евро. Кто такой Иван Илич, которого хочет «Зенит»?

Еще Илич — действующий игрок сборной Сербии, вместе с которой он ездил в Германию на Евро-2024. Там Иван провел три матча и отметился ассистом в матче против сборной Словении.

Так что вряд ли стоит ожидать, что с уходом Клаудиньо «Зенит» потеряет в качестве. Вакантный легионерский слот будет занят качественным игроком, которого в перспективе можно будет так же выгодно продать, как и русского бразильца.

Россия. Суперкубок. Финал
13 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Зенит
Краснодар

Иван Илич
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
3
Читайте также
Песков заявил об отсутствии планов по блокировке YouTube в России
День смородины отметят 14 июля
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Соболев ужасен, основа Станковича без ударов и атак, Личка может бросить вызов «Зениту». Что произошло в матче «Динамо» - «Спартак»
ТАСС назвал попадание птиц причиной отказа двигателей упавшего SSJ 100
Сын убитой медведем дрессировщицы рассказал о причине агрессии животного
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
В «Химках» рассказали о трансферной политике клуба
Источник: Вендел уйдет из «Зенита» после трансфера Илича
Агент Дркушича о будущем игрока: «Нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие дни»
«Краснодар» нашел замену Алонсо. Диего Коста — крутой игрок с капитанским характером
Личка — о большом количестве фанатов на матче со «Спартаком»: «Они тоже создают атмосферу, это хорошо»
Агент Клаудиньо — о возможном переходе полузащитника во «Фламенго»: «Ничего не решено»
Материалы сюжета: Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар»: основные материалы
РФС рассказал о продаже всех билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России
«Зенит» — «Краснодар»: трансляция матча Суперкубка России начнется в 20.30
«Зенит» — «Краснодар»: кто победит в матче Суперкубка России — каким будет результат
«Зенит» — «Краснодар»: основная информация о матче OLIMPBET-Суперкубка России
«Зенит» — «Краснодар»: результаты матчей и статистика игр перед Суперкубком России
Наш футбол возвращается! «Зенит» открывает юбилейный сезон, «Краснодар» жаждет выиграть первый трофей для Галицкого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» нашел замену Алонсо. Диего Коста — крутой игрок с капитанским характером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости