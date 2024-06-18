Смолов вернулся в «Краснодар». Галицкий ностальгирует по золотым временам?
Теперь в российском футболе Федор Смолов — один из главных (вместе с Игорем Смольниковым, Александром Самедовым и Андреем Тихоновым) любителей входить в одну реку. Сначала этот трюк он провернул с «Динамо», теперь — с «Краснодаром».
В составе бело-голубых форвард начинал карьеру, и так получилось, что причастен ко всем трем медалям клуба в XXI веке — 2008, 2022 и 2024 годов. Второй заход при этом получился гораздо лучше не только по результату, но и по статистике. Если юный Смолов в составе «Динамо» фактически превратился в мем, забив лишь четыре гола за 77 матчей, то нынешний в 80 встречах отличился 25 раз. Был нахальным сорванцом, промахивавшимся по пустым воротам и спорящим с болельщиками — стал заслуженным ветераном с ла лигой, выступлениями на Евро-2016 и ЧМ-2018 за спиной. Совсем другой статус и в коллективе.
Отрезок получился куда веселее, но все же полностью оправдать ожидания Федору не удалось и на этот раз. Он бежал из кризисного «Локомотива» в растущее «Динамо» Сандро Шварца. Ради борьбы за золото согласился на двукратное понижение зарплаты. Но весной 2022-го захандрили легионеры и главный тренер, команда доковыляла только до бронзы. И до финала Кубка, после которого родилось то самое знаменитое обещание исправиться через год. А в следующем сезоне со Славишей Йокановичем бело-голубые вообще провалились. Смолов играл и забивал, однако уже тогда фанаты требовали чаще выпускать молодого Константина Тюкавина вместо потерявшего резкость Федора.
При Марцеле Личке динамовцы вновь рванули вверх, но уже с молодой примой. А Смолову оставались кубковые встречи и выходы на замену. В РПЛ он не поражал ворота соперников с сентября, весной же ни разу не вышел в стартовом составе. Так что расставание с «Динамо» ожидаемое.
Как и новое/старое место работы. А куда еще податься, как не в «Краснодар»? Именно здесь прошли лучшие годы Федора: 64 гола в 101 матче, дважды подряд лучший бомбардир премьер-лиги, звание лучшего игрока сезона, статус первого номера в сборной перед ЧМ-2018. Сергей Галицкий наверняка ностальгирует по тем золотым временам. Они не в материальном выражении (в конце концов, второе место в премьер-лиге-2023/24 — лучший результат в истории «быков»), а в ощущениях. Клуб был начинающим проектом, привнесшим в РПЛ философию красивого футбола. Владелец строил академию и стадион, впервые выходил и шумел в еврокубках, грезил 11 воспитанниками в составе, охотно общался со СМИ, комментируя свои решения. Все происходило ярко и красочно. И никто не донимал с критикой, как сейчас, после увольнения Владимира Ивича.
Любой из вас на месте Галицкого хотел бы вернуться в тот период. Возможно, отчасти Сергей Николаевич и делает это, приглашая Смолова — одного из главных (если не главный) символов того «Краснодара». Говорят, Галицкий всегда ценил не только игру нападающего, но и общение с Федором. Что неудивительно, учитывая эрудированность форварда.
Главное только, чтобы Галицкий не забывал: в прошлый раз Смолов приходил к «быкам» в 25 лет, а теперь ему уже 34. Прыть и резкость на совершенно другом уровне. Не то что лидером стать — даже в стартовый состав непросто пробиться. Но если Федор поможет взять первое для себя и для Галицкого золото в истории, то это станет, конечно, невероятно красивым завершением истории с камбэком.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4